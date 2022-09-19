https://sputnikarabic.ae/20220919/إبراهيم-رئيسي-من-يطبع-مع-الكيان-الصهيوني-شريك-في-جرائمه-1067921878.html

رئيسي حول تطبيع دول عربية مع إسرائيل: من يصافح "الكيان الصهيوني" شريك في "جرائمه"

رئيسي حول تطبيع دول عربية مع إسرائيل: من يصافح "الكيان الصهيوني" شريك في "جرائمه"

أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن رأيه في تزايد وتيرة التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، قائلا: "من يصافح الكيان الصهيوني شريك في جرائمه". 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T06:47+0000

2022-09-19T06:47+0000

2022-09-19T06:56+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

إيران

السعودية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067769710_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_873a60b7a3b80f730e8a530b0577e5ec.jpg

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه ليزلي ستال كبيرة المراسلين في برنامج 60 دقيقة الذي تبثه شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية في المجمع الرئاسي في طهران وهي أول مقابلة له مع مراسل غربي.وسألت ستال الرئيس الإيراني: "أنت تعلم أن المغرب والبحرين والسودان والإمارات العربية المتحدة اعترفت جميعها بإسرائيل ولديها علاقات معها. ويقال إن السعودية تتحدث مباشرة مع إسرائيل. وأتساءل عما إذا كنت تريد التعليق على ذلك؟".ورد رئيسي بقوله: "إذا صافحت دولة الكيان الصهيوني، فهم أيضا شركاء في جرائمه. وهم يطعنوا بفكرة فلسطين ذاتها في الخلف".وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ثم ما لبثت أن انضمت المغرب والسودان أواخر العام ذاته إلى ما عرف بـ "الاتفاقات الإبراهيمية".

https://sputnikarabic.ae/20220919/الرئيس-الإيراني-عن-رأيه-في-الهولوكوست-الأحداث-التاريخية-يجب-أن-يدقق-فيها-الباحثون-ولابيد-يرد-بصور-1067921388.html

إسرائيل

إيران

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, السعودية