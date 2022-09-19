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https://sputnikarabic.ae/20220919/إبراهيم-رئيسي-من-يطبع-مع-الكيان-الصهيوني-شريك-في-جرائمه-1067921878.html
رئيسي حول تطبيع دول عربية مع إسرائيل: من يصافح "الكيان الصهيوني" شريك في "جرائمه"
رئيسي حول تطبيع دول عربية مع إسرائيل: من يصافح "الكيان الصهيوني" شريك في "جرائمه"
أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن رأيه في تزايد وتيرة التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، قائلا: "من يصافح الكيان الصهيوني شريك في جرائمه". 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T06:47+0000
2022-09-19T06:56+0000
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جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه ليزلي ستال كبيرة المراسلين في برنامج 60 دقيقة الذي تبثه شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية في المجمع الرئاسي في طهران وهي أول مقابلة له مع مراسل غربي.وسألت ستال الرئيس الإيراني: "أنت تعلم أن المغرب والبحرين والسودان والإمارات العربية المتحدة اعترفت جميعها بإسرائيل ولديها علاقات معها. ويقال إن السعودية تتحدث مباشرة مع إسرائيل. وأتساءل عما إذا كنت تريد التعليق على ذلك؟".ورد رئيسي بقوله: "إذا صافحت دولة الكيان الصهيوني، فهم أيضا شركاء في جرائمه. وهم يطعنوا بفكرة فلسطين ذاتها في الخلف".وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ثم ما لبثت أن انضمت المغرب والسودان أواخر العام ذاته إلى ما عرف بـ "الاتفاقات الإبراهيمية".
https://sputnikarabic.ae/20220919/الرئيس-الإيراني-عن-رأيه-في-الهولوكوست-الأحداث-التاريخية-يجب-أن-يدقق-فيها-الباحثون-ولابيد-يرد-بصور-1067921388.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, السعودية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, السعودية

رئيسي حول تطبيع دول عربية مع إسرائيل: من يصافح "الكيان الصهيوني" شريك في "جرائمه"

06:47 GMT 19.09.2022 (تم التحديث: 06:56 GMT 19.09.2022)
© Photo / SCO Uzbekistan Organizing Committeeزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أوزبكستان، في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، 15 سبتمبر 2022
زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أوزبكستان، في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© Photo / SCO Uzbekistan Organizing Committee
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أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن رأيه في تزايد وتيرة التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، قائلا: "من يصافح الكيان الصهيوني شريك في جرائمه".
جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه ليزلي ستال كبيرة المراسلين في برنامج 60 دقيقة الذي تبثه شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية في المجمع الرئاسي في طهران وهي أول مقابلة له مع مراسل غربي.
وسألت ستال الرئيس الإيراني: "أنت تعلم أن المغرب والبحرين والسودان والإمارات العربية المتحدة اعترفت جميعها بإسرائيل ولديها علاقات معها. ويقال إن السعودية تتحدث مباشرة مع إسرائيل. وأتساءل عما إذا كنت تريد التعليق على ذلك؟".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
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06:36 GMT
ورد رئيسي بقوله: "إذا صافحت دولة الكيان الصهيوني، فهم أيضا شركاء في جرائمه. وهم يطعنوا بفكرة فلسطين ذاتها في الخلف".
وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ثم ما لبثت أن انضمت المغرب والسودان أواخر العام ذاته إلى ما عرف بـ "الاتفاقات الإبراهيمية".
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