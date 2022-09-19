https://sputnikarabic.ae/20220919/إسرائيل-تعلن-عن-اكتشاف-أثري-نادر-جدا-يعود-للفرعون-رمسيس-االثاني-فيديو--1067941402.html
إسرائيل تعلن عن اكتشاف أثري "نادر جدا" يعود للفرعون رمسيس االثاني... فيديو
إسرائيل تعلن عن اكتشاف أثري "نادر جدا" يعود للفرعون رمسيس االثاني... فيديو
أعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية اكتشاف سرداب "فريد" لدفن الموتى، خلال أعمال حفر في حديقة بلماحيم الوطنية في جنوب مدينة تل أبيب. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T11:39+0000
2022-09-19T11:39+0000
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وخلال أعمال الحفر، ارتطمت آلة الحفر في كتلة من الحجر تبين فيما بعد أنها سقف هذا القبو، الذي عثر فيه على عشرات القطع الفخارية والنحاسية والعظام.ويعود تاريخ السرداب إلى عهد رمسيس الثاني الذي حكم مصر بين 1279 و1213 قبل الميلاد وسيطر أيضا على بلاد كنعان، وهي منطقة تضمنت إسرائيل الحديثة والأراضي الفلسطينية وأجزاء من لبنان والأردن وسوريا، وفقا لبيان سلطة الآثار الإسرائيلية.وأوضح أن "مصدر الفخار، من قبرص ولبنان وشمال سوريا وغزة ويافا، يشهد على "النشاط التجاري المكثف على طول الساحل".وأظهر مقطع فيديو نشرته سلطة الآثار الإسرائيلية علماء آثار يوجهون مصابيح إلى عشرات القطع الفخارية ذات الأشكال والأحجام المختلفة من عهد الفرعون المصري القديم الذي توفي عام 1213 قبل الميلاد.وعثر في المكان على أوعية، بعضها مطلي بالأحمر وبعض آخر يحوي عظاما، وكذلك على كؤوس وقدور وجِرار ومصابيح ورؤوس حربة برونزية.وعثر على هذه المتعلّقات، وهي بمثابة قرابين جنائزية تهدف إلى مرافقة المتوفى في رحلته إلى الآخرة، سليمة منذ وضعها هناك قبل حوالي 3300 عام.
https://sputnikarabic.ae/20220107/مصر-اكتشاف-حجر-أثري-يعود-لعصر-رمسيس-الثاني-1055065266.html
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منوعات, مصر, إسرائيل
إسرائيل تعلن عن اكتشاف أثري "نادر جدا" يعود للفرعون رمسيس االثاني... فيديو
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أعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية اكتشاف سرداب "فريد" لدفن الموتى، خلال أعمال حفر في حديقة بلماحيم الوطنية في جنوب مدينة تل أبيب.
وخلال أعمال الحفر، ارتطمت آلة الحفر في كتلة من الحجر تبين فيما بعد أنها سقف هذا القبو، الذي عثر فيه على عشرات القطع الفخارية والنحاسية والعظام.
ويعود تاريخ السرداب إلى عهد رمسيس الثاني الذي حكم مصر بين 1279 و1213 قبل الميلاد وسيطر أيضا على بلاد كنعان، وهي منطقة تضمنت إسرائيل الحديثة والأراضي الفلسطينية وأجزاء من لبنان والأردن وسوريا، وفقا لبيان سلطة الآثار الإسرائيلية.
وقال إيلي يناي المتخصص في تلك الحقبة في سلطة الآثار الإسرائيلية: "يمكن أن يوفر لنا هذا السرداب صورة أكثر اكتمالا لطقوس الدفن التي تعود إلى العصر البرونزي المتأخر" معتبرا أنه اكتشاف "نادر جدا".
وأوضح أن "مصدر الفخار، من قبرص ولبنان وشمال سوريا وغزة ويافا، يشهد على "النشاط التجاري المكثف على طول الساحل".
وأظهر مقطع فيديو نشرته سلطة الآثار الإسرائيلية علماء آثار يوجهون مصابيح إلى عشرات القطع الفخارية ذات الأشكال والأحجام المختلفة من عهد الفرعون المصري القديم الذي توفي عام 1213 قبل الميلاد.
وفيما يخص الهياكل العظمية فقال دافيد غيلمان، عالم الآثار في سلطة الآثار الإسرائيلية: "حقيقة أن هؤلاء الأشخاص دفنوا مع أسلحة، بما فيها سهام كاملة، تظهر أنهم ربما كانوا محاربين أو حراسا على متن سفن".
وعثر في المكان على أوعية، بعضها مطلي بالأحمر وبعض آخر يحوي عظاما، وكذلك على كؤوس وقدور وجِرار ومصابيح ورؤوس حربة برونزية.
وعثر على هذه المتعلّقات، وهي بمثابة قرابين جنائزية تهدف إلى مرافقة المتوفى في رحلته إلى الآخرة، سليمة منذ وضعها هناك قبل حوالي 3300 عام.