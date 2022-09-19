https://sputnikarabic.ae/20220919/إعلام-إثيوبي-ينشر-اعترافات-مقاتلين-من-تيغراي-بعد-استسلامهم-الذبح-كان-في-انتظارنا-1067965304.html
إعلام إثيوبي ينشر اعترافات مقاتلين من تيغراي بعد استسلامهم: الذبح كان في انتظارنا
إعلام إثيوبي ينشر اعترافات مقاتلين من تيغراي بعد استسلامهم: الذبح كان في انتظارنا
نشر إعلام إثيوبي حكومي، اعترافات "مقاتلين" من قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، سلموا أنفسهم لقوات الدفاع الإثيوبية. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T16:54+0000
2022-09-19T16:54+0000
2022-09-19T16:54+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
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وفي الاعترافات التي نشرتها مؤسسة "فانا" الإذاعية الرسمية، قال المقاتلون المستسلمون، إن لجوئهم للاستسلام كان "الخيار الوحيد والمثالي" بدلا من "ذبحهم" من قبل أمراء الحرب في الجبهة لانسحابهم أثناء القتال.وأضافوا أن الجبهة تفرض على أولياء الأمور تجنيد أطفالهم في صفوفها، وإرسالهم إلى أماكن المواجهات العسكرية.وقال أحد المقاتلين المستسلمين إنه وزملاؤه أمضوا 6 أيام في حصن، يأكلون العشب والأوراق للبقاء على قيد الحياة، في انتظار الاستسلام لقوات الدفاع الوطنية، بدلاً من التراجع والموت على يد قادة الجماعات الإرهابية.وتذكر تلك الأيام باكيا "التراجع أثناء القتال هو مجرد ذبح، قُتل العديد من المسلحين على يد قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، فقط بسبب انسحابهم"، وفقا للموقع.وأضاف أن "الجبهة تستغل الوضع المعيشي لبعض الأسر لإجبارها على إرسال أطفالها إلى التجنيد، مقابل بعض المساعدات".وتتواصل المعارك على عدة جبهات شمالي إثيوبيا منذ استئناف أعمال العنف في 24 أغسطس/ آب بعد هدنة استمرت خمسة أشهر، ويتقاذف الطرفان المسؤولية بشأنها.
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العالم, أخبار إثيوبيا
إعلام إثيوبي ينشر اعترافات مقاتلين من تيغراي بعد استسلامهم: الذبح كان في انتظارنا
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نشر إعلام إثيوبي حكومي، اعترافات "مقاتلين" من قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، سلموا أنفسهم لقوات الدفاع الإثيوبية.
وفي الاعترافات التي نشرتها مؤسسة "فانا" الإذاعية
الرسمية، قال المقاتلون المستسلمون، إن لجوئهم للاستسلام كان "الخيار الوحيد والمثالي" بدلا من "ذبحهم" من قبل أمراء الحرب في الجبهة لانسحابهم أثناء القتال.
وأضافوا أن الجبهة تفرض على أولياء الأمور تجنيد أطفالهم في صفوفها، وإرسالهم إلى أماكن المواجهات العسكرية.
وقال أحد المقاتلين المستسلمين إنه وزملاؤه أمضوا 6 أيام في حصن، يأكلون العشب والأوراق للبقاء على قيد الحياة، في انتظار الاستسلام لقوات الدفاع الوطنية، بدلاً من التراجع والموت على يد قادة الجماعات الإرهابية.
وتذكر تلك الأيام باكيا "التراجع أثناء القتال هو مجرد ذبح، قُتل العديد من المسلحين على يد قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، فقط بسبب انسحابهم"، وفقا للموقع.
وقال أسير آخر "لقد تم تجنيدنا قسرًا في الحرب، لكننا اخترنا القرار الصحيح – الاستسلام للجيش الوطني".
وأضاف أن "الجبهة تستغل الوضع المعيشي لبعض الأسر لإجبارها على إرسال أطفالها إلى التجنيد، مقابل بعض المساعدات".
وتتواصل المعارك على عدة جبهات شمالي إثيوبيا منذ استئناف أعمال العنف في 24 أغسطس/ آب بعد هدنة استمرت خمسة أشهر، ويتقاذف الطرفان المسؤولية
بشأنها.