عربي
https://sputnikarabic.ae/20220919/إعلام-مظاهرة-حاشدة-في-إندونيسيا-احتجاجا-على-ارتفاع-أسعار-الوقود-1067954439.html
إعلام: مظاهرة حاشدة في إندونيسيا احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود
إعلام: مظاهرة حاشدة في إندونيسيا احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود
أفادت تقارير إعلامية بأن عدة آلاف شاركوا في مظاهرة حاشدة ضد ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الحد الأدنى للأجور في مدينة سورابايا الساحلية في جزيرة جاوا الإندونيسية. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T14:34+0000
2022-09-19T14:34+0000
أخبار إندونيسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1067133805_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ba7284fefb16b657a7be157626889763.jpg
ووفق صحيفة "كومباس" الوطنية الإندونيسية فإن معظم المتظاهرين أعضاء في نقابات عمالية ومنظمات طلابية من جميع المدن الرئيسية في مقاطعة جاوة الشرقية.وذكرت الصحيفة أن الاحتجاج اتخذ شكل "مظاهرة على عجلات" بآلاف الدراجات النارية ومئات السيارات الخاصة بالمتظاهرين، فضلا عن حافلات مستأجرة من قبلهم، حيث سار المتظاهرون عبر سورابايا ونظموا مسيرة في الميدان أمام مبنى غرادي ستيت، مكتب الحكومة الإقليمية.وردت الحكومة الإندونيسية لمطالب المتظاهرين والقادة النقابيين من خلال توضيح أن زيادة الدعم مستحيلة حاليًا بسبب تجاوز الميزانية لمثل هذه الإعانات في عام 2022، وأن السلطات تبحث عن طرق أخرى لمعالجة الوضع في قطاع الوقود.ووفق رويترز كانت المظاهرات قد امتدت من الأسبوع الماضي، حيث نظمت نقابات العمال احتجاجات على مستوى البلاد ضد الارتفاع الأخير في أسعار البنزين الذي يقولون إنه جاء حتى مع ركود الدخل.وقد أعلنت العديد من المنظمات النقابية عن خطط لإضراب على مستوى البلاد، والذي قد يحدث في أكتوبر أو نوفمبر، ما لم تزد السلطات الوطنية والمحلية دعم الوقود الذي يمكن أن يبقي الأسعار عند مستوى في متناول الجماهير.يشار إلى أن إندونيسيا هي التي تتولى حاليًا رئاسة مجموعة العشرين، وتستضيف القمة المقبلة للمجموعة في بالي في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر.
https://sputnikarabic.ae/20220912/إندونيسيا-تفكر-في-شراء-النفط-الروسي-1067613843.html
https://sputnikarabic.ae/20220822/الصين-تشحن-أول-دفعة-من-القطارات-فائقة-السرعة-إلى-إندونيسيا-عبر-البحر-1066732086.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1067133805_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_502beb805325a10a4eefe92b2163bb8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إندونيسيا
أخبار إندونيسيا

إعلام: مظاهرة حاشدة في إندونيسيا احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود

14:34 GMT 19.09.2022
© AP Photo / Givo Alputraينتظر الطلاب خارج مدرستهم حيث يتم فصل الفصول الدراسية مبكرًا بعد الزلزال الذي وقع في بادانج، غرب سومطرة، إندونيسيا، 29 أغسطس 2022.
ينتظر الطلاب خارج مدرستهم حيث يتم فصل الفصول الدراسية مبكرًا بعد الزلزال الذي وقع في بادانج، غرب سومطرة، إندونيسيا، 29 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Givo Alputra
تابعنا عبرTelegram
أفادت تقارير إعلامية بأن عدة آلاف شاركوا في مظاهرة حاشدة ضد ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الحد الأدنى للأجور في مدينة سورابايا الساحلية في جزيرة جاوا الإندونيسية.
ووفق صحيفة "كومباس" الوطنية الإندونيسية فإن معظم المتظاهرين أعضاء في نقابات عمالية ومنظمات طلابية من جميع المدن الرئيسية في مقاطعة جاوة الشرقية.
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
إندونيسيا تفكر في شراء النفط الروسي
12 سبتمبر, 03:52 GMT
وذكرت الصحيفة أن الاحتجاج اتخذ شكل "مظاهرة على عجلات" بآلاف الدراجات النارية ومئات السيارات الخاصة بالمتظاهرين، فضلا عن حافلات مستأجرة من قبلهم، حيث سار المتظاهرون عبر سورابايا ونظموا مسيرة في الميدان أمام مبنى غرادي ستيت، مكتب الحكومة الإقليمية.

وطالب المتظاهرون بتدخل حكومي أكثر فاعلية في التسعير في قطاع الديزل والبنزين، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 13% في الحد الأدنى للأجور في المحافظة، بحسب كومباس.

وردت الحكومة الإندونيسية لمطالب المتظاهرين والقادة النقابيين من خلال توضيح أن زيادة الدعم مستحيلة حاليًا بسبب تجاوز الميزانية لمثل هذه الإعانات في عام 2022، وأن السلطات تبحث عن طرق أخرى لمعالجة الوضع في قطاع الوقود.
قطار فائق السرعة في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
الصين تشحن أول دفعة من القطارات فائقة السرعة إلى إندونيسيا عبر البحر
22 أغسطس, 14:50 GMT
ووفق رويترز كانت المظاهرات قد امتدت من الأسبوع الماضي، حيث نظمت نقابات العمال احتجاجات على مستوى البلاد ضد الارتفاع الأخير في أسعار البنزين الذي يقولون إنه جاء حتى مع ركود الدخل.

وعلق مكتب الرئيس الإندونيسي، عليها الثلاثاء الماضي، مؤكدا أن بلاده ستراجع الحد الأدنى للأجور وقواعد العمل الأخرى.

وقد أعلنت العديد من المنظمات النقابية عن خطط لإضراب على مستوى البلاد، والذي قد يحدث في أكتوبر أو نوفمبر، ما لم تزد السلطات الوطنية والمحلية دعم الوقود الذي يمكن أن يبقي الأسعار عند مستوى في متناول الجماهير.
يشار إلى أن إندونيسيا هي التي تتولى حاليًا رئاسة مجموعة العشرين، وتستضيف القمة المقبلة للمجموعة في بالي في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала