https://sputnikarabic.ae/20220919/إيران-تعلق-على-عودة-العلاقات-بين-سوريا-وحركة-حماس-الفلسطينية-1067967331.html

إيران تعلق على عودة العلاقات بين سوريا وحركة "حماس" الفلسطينية

إيران تعلق على عودة العلاقات بين سوريا وحركة "حماس" الفلسطينية

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، على إعادة العلاقات بين سوريا وحركة "حماس"، مؤكدة أن "الأزمة الداخلية المفتعلة في سوريا أضرت بالعلاقات بين حماس ودمشق". 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T17:46+0000

2022-09-19T17:46+0000

2022-09-19T17:46+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار إيران

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065016262_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2a83cd00aa24dbcfcee454de5fafc1fc.jpg

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "سوريا استضافت المقاومة الفلسطينية لسنوات طويلة، والأزمة الداخلية المفتعلة في سوريا أضرت بالعلاقات بين حماس وسوريا"، واصفا التقارب بين الجانبين بـ"الإيجابي"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف كنعاني أن"التطورات خلال السنوات الأخيرة أثبتت أن الكيان الصهيوني هو العامل الرئيس الذي يهدد السلام والأمن في المنطقة، لا سيما في سوريا"، لافتا إلى أن "الرؤية الجديدة في المنطقة وفلسطين وتجارب هذه السنوات أثبتت هذا الأمر".وكانت حركة "حماس"، قد أصدرت بيانا، في وقت سابق، أكدت فيه عزمها على بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا.وقالت "حماس"، إن "سوريا احتضنت الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة لعقود من الزمن، ما يستوجب الوقوف معها في ظل ما تتعرض له من عدوان غاشم"، معربة عن "تقديرها لسوريا قيادة وشعبا، ولدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".وأضافت أنها تتطلع لاستعادة سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وتدعم كل الجهود من أجل استقرارها وازدهارها وتقدمها"، مؤكدة رفضها لأي مساس بوحدة سوريا، مشيرة إلى أنها "ستمضي في بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا".يشار إلى أن العلاقات بين "حماس" وسوريا كانت شبه مجمدة منذ عام 2012، حيث غادرت قيادات الحركة العاصمة السورية دمشق.

https://sputnikarabic.ae/20220917/نصرالله-يعلق-على-إعلان-حركة-حماس-استئناف-علاقتها-مع-سوريا-1067856575.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم