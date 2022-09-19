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https://sputnikarabic.ae/20220919/إيران-تعلق-على-عودة-العلاقات-بين-سوريا-وحركة-حماس-الفلسطينية-1067967331.html
إيران تعلق على عودة العلاقات بين سوريا وحركة "حماس" الفلسطينية
إيران تعلق على عودة العلاقات بين سوريا وحركة "حماس" الفلسطينية
علقت وزارة الخارجية الإيرانية، على إعادة العلاقات بين سوريا وحركة "حماس"، مؤكدة أن "الأزمة الداخلية المفتعلة في سوريا أضرت بالعلاقات بين حماس ودمشق". 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T17:46+0000
2022-09-19T17:46+0000
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "سوريا استضافت المقاومة الفلسطينية لسنوات طويلة، والأزمة الداخلية المفتعلة في سوريا أضرت بالعلاقات بين حماس وسوريا"، واصفا التقارب بين الجانبين بـ"الإيجابي"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف كنعاني أن"التطورات خلال السنوات الأخيرة أثبتت أن الكيان الصهيوني هو العامل الرئيس الذي يهدد السلام والأمن في المنطقة، لا سيما في سوريا"، لافتا إلى أن "الرؤية الجديدة في المنطقة وفلسطين وتجارب هذه السنوات أثبتت هذا الأمر".وكانت حركة "حماس"، قد أصدرت بيانا، في وقت سابق، أكدت فيه عزمها على بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا.وقالت "حماس"، إن "سوريا احتضنت الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة لعقود من الزمن، ما يستوجب الوقوف معها في ظل ما تتعرض له من عدوان غاشم"، معربة عن "تقديرها لسوريا قيادة وشعبا، ولدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".وأضافت أنها تتطلع لاستعادة سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وتدعم كل الجهود من أجل استقرارها وازدهارها وتقدمها"، مؤكدة رفضها لأي مساس بوحدة سوريا، مشيرة إلى أنها "ستمضي في بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا".يشار إلى أن العلاقات بين "حماس" وسوريا كانت شبه مجمدة منذ عام 2012، حيث غادرت قيادات الحركة العاصمة السورية دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20220917/نصرالله-يعلق-على-إعلان-حركة-حماس-استئناف-علاقتها-مع-سوريا-1067856575.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم

إيران تعلق على عودة العلاقات بين سوريا وحركة "حماس" الفلسطينية

17:46 GMT 19.09.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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علقت وزارة الخارجية الإيرانية، على إعادة العلاقات بين سوريا وحركة "حماس"، مؤكدة أن "الأزمة الداخلية المفتعلة في سوريا أضرت بالعلاقات بين حماس ودمشق".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "سوريا استضافت المقاومة الفلسطينية لسنوات طويلة، والأزمة الداخلية المفتعلة في سوريا أضرت بالعلاقات بين حماس وسوريا"، واصفا التقارب بين الجانبين بـ"الإيجابي"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
نصرالله يعلق على إعلان حركة "حماس" استئناف علاقتها مع سوريا
17 سبتمبر, 08:48 GMT
وأضاف كنعاني أن"التطورات خلال السنوات الأخيرة أثبتت أن الكيان الصهيوني هو العامل الرئيس الذي يهدد السلام والأمن في المنطقة، لا سيما في سوريا"، لافتا إلى أن "الرؤية الجديدة في المنطقة وفلسطين وتجارب هذه السنوات أثبتت هذا الأمر".

وتابع: "هذا التقارب يخدم مصالح شعوب المنطقة والشعب الفلسطيني المظلوم ويدعم مواقفه أمام الكيان الصهيوني، ويخدم السلم والاستقرار في المنطقة. نحن ندعم هذا التقارب ونراه إيجابيا".

وكانت حركة "حماس"، قد أصدرت بيانا، في وقت سابق، أكدت فيه عزمها على بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا.
وقالت "حماس"، إن "سوريا احتضنت الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة لعقود من الزمن، ما يستوجب الوقوف معها في ظل ما تتعرض له من عدوان غاشم"، معربة عن "تقديرها لسوريا قيادة وشعبا، ولدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
وأضافت أنها تتطلع لاستعادة سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وتدعم كل الجهود من أجل استقرارها وازدهارها وتقدمها"، مؤكدة رفضها لأي مساس بوحدة سوريا، مشيرة إلى أنها "ستمضي في بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا".
يشار إلى أن العلاقات بين "حماس" وسوريا كانت شبه مجمدة منذ عام 2012، حيث غادرت قيادات الحركة العاصمة السورية دمشق.
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