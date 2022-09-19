https://sputnikarabic.ae/20220919/إيران-توقع-مع-قطر-أضخم-اتفاقية-لتجارة-الزعفران-1067958680.html
إيران توقع مع قطر أضخم اتفاقية لتجارة الزعفران
إيران توقع مع قطر أضخم اتفاقية لتجارة الزعفران
أعلنت طهران عن توقيعها مع قطر أكبر صفقة على الإطلاق بشأن تجارة الزعفران، اليوم الاثنين. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T15:24+0000
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وتم توقيع الاتفاق خلال اجتماع عقد بين وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري وسفير إيران لدى الدوحة حميد رضا دهقاني، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وذكرت (إرنا) أن الصفقة الموقعة حديثا تبلغ قيمتها الأولية نحو 300 مليون دولار أمريكي، "ما يمهد الطريق لتصدير حوالي 200 طن من الزعفران الإيراني إلى قطر"، وفق تقديرها.ومن المتوقع تسليم الشحنة الأولى من الزعفران الإيراني إلى قطر في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بموجب شروط الصفقة.وفي شهر فبراير/ شباط، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في العاصمة الدوحة، في أول زيارة له لدولة خليجية منذ توليه منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران 2021.
https://sputnikarabic.ae/20220915/أمير-قطر-يصف-إيران-بـالبلد-المهم-جدا-ويدعو-دول-الخليج-إلى-التحاور-معها-1067758964.html
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قطر, إيران, العالم, العالم العربي
قطر, إيران, العالم, العالم العربي
إيران توقع مع قطر أضخم اتفاقية لتجارة الزعفران
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أعلنت طهران عن توقيعها مع قطر أكبر صفقة على الإطلاق بشأن تجارة الزعفران، اليوم الاثنين.
وتم توقيع الاتفاق خلال اجتماع عقد بين وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري وسفير إيران لدى الدوحة حميد رضا دهقاني، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية (إرنا).
وذكرت (إرنا) أن الصفقة الموقعة حديثا تبلغ قيمتها الأولية نحو 300 مليون دولار أمريكي، "ما يمهد الطريق لتصدير حوالي 200 طن من الزعفران الإيراني إلى قطر"، وفق تقديرها.
ومن المتوقع تسليم الشحنة الأولى من الزعفران الإيراني إلى قطر في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بموجب شروط الصفقة.
وفي شهر فبراير/ شباط، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في العاصمة الدوحة، في أول زيارة له لدولة خليجية
منذ توليه منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران 2021.