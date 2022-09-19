https://sputnikarabic.ae/20220919/ارتفاع-ضحايا-الفيضانات-في-السودان-إلى-136-قتيلا-1067920168.html
ارتفاع ضحايا الفيضانات في السودان إلى 136 قتيلا
ارتفاع ضحايا الفيضانات في السودان إلى 136 قتيلا
قال المتحدث باسم المجلس السوداني للدفاع المدني، عبد الجليل عبد الرحيم، مساء الأحد، إن عدد القتلى في السودان جراء الفيضانات والانهيارات الطينية ارتفع إلى 136... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T02:47+0000
2022-09-19T02:47+0000
2022-09-19T02:47+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1067001690_0:289:750:711_1920x0_80_0_0_aa83c35b2c71a5606d231c92a150e581.jpg
سبوتنيك. وأوضح المتحدث أن عدد ضحايا الفيضانات في السودان ارتفع إلى 136 شخصا، حيث غرق معظمهم أو لقوا حتفهم جراء انهيار منازلهم أو صعقهم بالكهرباء.يشار إلى أن أكبر عدد من الضحايا تم تسجيله في محافظة شمال كردفان وسط البلاد، وبحسب السلطات السودانية، فقد أدت الكارثة إلى تضرر أكثر من 120 ألف منزل، منها 54 ألفًا دمرت بالكامل.وعادة ما تهطل الأمطار الغزيرة في السودان بين مايو/ أيار وأكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما يؤدي إلى فيضانات شديدة، مما يلحق الضرر بالبنية التحتية والمحاصيل.وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في أغسطس / آب إن أكثر من 136 ألف شخص قد تضرروا من الفيضانات، مضيفا أن ما مجموعه حوالي 314500 مواطن سوداني عانوا من عواقب الفيضانات في عام 2021 خلال موسم الأمطار.وحذرت الأمم المتحدة من أن الانهيارات الطينية والفيضانات قد تجبر 460 ألف شخص في السودان على مغادرة منازلهم في عام 2022، وهو أعلى رقم منذ سنوات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1067001690_0:219:750:782_1920x0_80_0_0_03a64a399e3f76f30ccb11694b77cef2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, أخبار السودان اليوم
منظمة الأمم المتحدة, أخبار السودان اليوم
ارتفاع ضحايا الفيضانات في السودان إلى 136 قتيلا
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم المجلس السوداني للدفاع المدني، عبد الجليل عبد الرحيم، مساء الأحد، إن عدد القتلى في السودان جراء الفيضانات والانهيارات الطينية ارتفع إلى 136 قتيلا، إضافة إلى دمار عشرات الآلاف من المنازل.
سبوتنيك
. وأوضح المتحدث أن عدد ضحايا الفيضانات في السودان ارتفع إلى 136 شخصا، حيث غرق معظمهم أو لقوا حتفهم جراء انهيار منازلهم أو صعقهم بالكهرباء.
يشار إلى أن أكبر عدد من الضحايا تم تسجيله في محافظة شمال كردفان وسط البلاد، وبحسب السلطات السودانية، فقد أدت الكارثة إلى تضرر أكثر من 120 ألف منزل، منها 54 ألفًا دمرت بالكامل.
وعادة ما تهطل الأمطار الغزيرة في السودان بين مايو/ أيار وأكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما يؤدي إلى فيضانات شديدة، مما يلحق الضرر بالبنية التحتية والمحاصيل.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في أغسطس / آب إن أكثر من 136 ألف شخص قد تضرروا من الفيضانات، مضيفا أن ما مجموعه حوالي 314500 مواطن سوداني عانوا من عواقب الفيضانات في عام 2021 خلال موسم الأمطار.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الانهيارات الطينية والفيضانات قد تجبر 460 ألف شخص في السودان على مغادرة منازلهم في عام 2022، وهو أعلى رقم منذ سنوات.