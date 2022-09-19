https://sputnikarabic.ae/20220919/ارتفاع-ضحايا-الفيضانات-في-السودان-إلى-136-قتيلا-1067920168.html

ارتفاع ضحايا الفيضانات في السودان إلى 136 قتيلا

ارتفاع ضحايا الفيضانات في السودان إلى 136 قتيلا

قال المتحدث باسم المجلس السوداني للدفاع المدني، عبد الجليل عبد الرحيم، مساء الأحد، إن عدد القتلى في السودان جراء الفيضانات والانهيارات الطينية ارتفع إلى 136... 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T02:47+0000

2022-09-19T02:47+0000

2022-09-19T02:47+0000

منظمة الأمم المتحدة

أخبار السودان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1067001690_0:289:750:711_1920x0_80_0_0_aa83c35b2c71a5606d231c92a150e581.jpg

سبوتنيك. وأوضح المتحدث أن عدد ضحايا الفيضانات في السودان ارتفع إلى 136 شخصا، حيث غرق معظمهم أو لقوا حتفهم جراء انهيار منازلهم أو صعقهم بالكهرباء.يشار إلى أن أكبر عدد من الضحايا تم تسجيله في محافظة شمال كردفان وسط البلاد، وبحسب السلطات السودانية، فقد أدت الكارثة إلى تضرر أكثر من 120 ألف منزل، منها 54 ألفًا دمرت بالكامل.وعادة ما تهطل الأمطار الغزيرة في السودان بين مايو/ أيار وأكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما يؤدي إلى فيضانات شديدة، مما يلحق الضرر بالبنية التحتية والمحاصيل.وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في أغسطس / آب إن أكثر من 136 ألف شخص قد تضرروا من الفيضانات، مضيفا أن ما مجموعه حوالي 314500 مواطن سوداني عانوا من عواقب الفيضانات في عام 2021 خلال موسم الأمطار.وحذرت الأمم المتحدة من أن الانهيارات الطينية والفيضانات قد تجبر 460 ألف شخص في السودان على مغادرة منازلهم في عام 2022، وهو أعلى رقم منذ سنوات.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الأمم المتحدة, أخبار السودان اليوم