عربي
المجلس الاجتماعي في لوغانسك يطالب رئيس البلاد بمبادرة لإجراء استفتاء سريع للانضمام إلى روسيا
https://sputnikarabic.ae/20220919/الإمارات-تؤكد-أهمية-تطوير-الشراكات-الدولية-وتوفير-التدريب-لمواجهة-تحديات-مستقبل-العمل--1067945128.html
الإمارات تؤكد أهمية تطوير الشراكات الدولية وتوفير التدريب لمواجهة تحديات مستقبل العمل
الإمارات تؤكد أهمية تطوير الشراكات الدولية وتوفير التدريب لمواجهة تحديات مستقبل العمل
أكدت الإمارات أهمية الالتزام بمعايير العمل الدولية بالإضافة إلى تطوير الشراكات بما يمكّن الدول من مواجهة التحديات والمتغيرات المستقبلية في عالم العمل، مشددة... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T13:11+0000
2022-09-19T13:11+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/11/1047819232_14:0:2034:1136_1920x0_80_0_0_6023c062de59e5aa54a788fd38233fb6.jpg
وقال وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء العمل والتوظيف لدول "مجموعة العشرين": "إن تعزيز التعاون الدولي لحماية العمال في أنحاء العالم، والحرص على صحتهم وسلامتهم، والتصدي للبطالة، والحد من علاقات العمل غير المتوازنة، وعدم المساواة والتمييز الذي قد يتعرض له العمال، ضرورة ملّحة".وبحسب وكالة "وام" للأنباء، جاءت تصريحات الوزير خلال الاجتماع الذي أنهى في بالي بإندونيسيا، حيث ناقش وزراء الدول "أولويات السياسات المتعلقة بمعالجة قضايا العمل والتوظيف، والقضايا الاجتماعية لتطوير سياسات سوق العمل من خلال خلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة، وتمكين المرأة".وأشاد الوزير الإماراتي بالنقاشات الدائرة في المجموعة حول القطاعات الرئيسية التي من شانها أن تخلق فرص العمل، وتوضيح الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها الحكومات والجهات المعنية بهذا القطاع، إضافة إلى التوجه نحو وضع السياسات المبنية على الأدلة والبيانات.
https://sputnikarabic.ae/20220919/وكالة-ألمانيا-بصدد-توقيع-عقود-الغاز-الطبيعي-المسال-مع-الإمارات-1067943889.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/11/1047819232_266:0:1781:1136_1920x0_80_0_0_9cbea572e911a054ee27d5739531bb55.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تؤكد أهمية تطوير الشراكات الدولية وتوفير التدريب لمواجهة تحديات مستقبل العمل

13:11 GMT 19.09.2022
© flickr.com / Picasaعلم الإمارات
علم الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© flickr.com / Picasa
تابعنا عبرTelegram
أكدت الإمارات أهمية الالتزام بمعايير العمل الدولية بالإضافة إلى تطوير الشراكات بما يمكّن الدول من مواجهة التحديات والمتغيرات المستقبلية في عالم العمل، مشددة على أهمية توفير التدريب ويضمن حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء.
وقال وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء العمل والتوظيف لدول "مجموعة العشرين": "إن تعزيز التعاون الدولي لحماية العمال في أنحاء العالم، والحرص على صحتهم وسلامتهم، والتصدي للبطالة، والحد من علاقات العمل غير المتوازنة، وعدم المساواة والتمييز الذي قد يتعرض له العمال، ضرورة ملّحة".

وشدد الوزير الإماراتي على أن "تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية عصرية ومرنة لسوق العمل تمكّن أصحاب الأعمال من الانسجام مع أي متغيرات تطرأ على الاقتصاد العالمي أصبحت خطوة لا غنى عنها في عالمنا".

إنتاج الغاز المسال في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
وكالة: ألمانيا بصدد توقيع عقود الغاز الطبيعي المسال مع الإمارات
12:51 GMT
وبحسب وكالة "وام" للأنباء، جاءت تصريحات الوزير خلال الاجتماع الذي أنهى في بالي بإندونيسيا، حيث ناقش وزراء الدول "أولويات السياسات المتعلقة بمعالجة قضايا العمل والتوظيف، والقضايا الاجتماعية لتطوير سياسات سوق العمل من خلال خلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة، وتمكين المرأة".

ونوه الوزير الإماراتي إلى أن دول "مجموعة العشرين" تساهم في "تحسين السياسات ومنح مؤشرات معيارية لقياس العمل المنجز بما يفضي نهاية المطاف إلى تحديد الشراكات البناءة والمفيدة بين الدول".

وأشاد الوزير الإماراتي بالنقاشات الدائرة في المجموعة حول القطاعات الرئيسية التي من شانها أن تخلق فرص العمل، وتوضيح الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها الحكومات والجهات المعنية بهذا القطاع، إضافة إلى التوجه نحو وضع السياسات المبنية على الأدلة والبيانات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала