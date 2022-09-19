https://sputnikarabic.ae/20220919/الإمارات-تؤكد-أهمية-تطوير-الشراكات-الدولية-وتوفير-التدريب-لمواجهة-تحديات-مستقبل-العمل--1067945128.html
الإمارات تؤكد أهمية تطوير الشراكات الدولية وتوفير التدريب لمواجهة تحديات مستقبل العمل
الإمارات تؤكد أهمية تطوير الشراكات الدولية وتوفير التدريب لمواجهة تحديات مستقبل العمل
أكدت الإمارات أهمية الالتزام بمعايير العمل الدولية بالإضافة إلى تطوير الشراكات بما يمكّن الدول من مواجهة التحديات والمتغيرات المستقبلية في عالم العمل، مشددة... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T13:11+0000
2022-09-19T13:11+0000
2022-09-19T13:11+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء العمل والتوظيف لدول "مجموعة العشرين": "إن تعزيز التعاون الدولي لحماية العمال في أنحاء العالم، والحرص على صحتهم وسلامتهم، والتصدي للبطالة، والحد من علاقات العمل غير المتوازنة، وعدم المساواة والتمييز الذي قد يتعرض له العمال، ضرورة ملّحة".وبحسب وكالة "وام" للأنباء، جاءت تصريحات الوزير خلال الاجتماع الذي أنهى في بالي بإندونيسيا، حيث ناقش وزراء الدول "أولويات السياسات المتعلقة بمعالجة قضايا العمل والتوظيف، والقضايا الاجتماعية لتطوير سياسات سوق العمل من خلال خلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة، وتمكين المرأة".وأشاد الوزير الإماراتي بالنقاشات الدائرة في المجموعة حول القطاعات الرئيسية التي من شانها أن تخلق فرص العمل، وتوضيح الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها الحكومات والجهات المعنية بهذا القطاع، إضافة إلى التوجه نحو وضع السياسات المبنية على الأدلة والبيانات.
https://sputnikarabic.ae/20220919/وكالة-ألمانيا-بصدد-توقيع-عقود-الغاز-الطبيعي-المسال-مع-الإمارات-1067943889.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تؤكد أهمية تطوير الشراكات الدولية وتوفير التدريب لمواجهة تحديات مستقبل العمل
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أكدت الإمارات أهمية الالتزام بمعايير العمل الدولية بالإضافة إلى تطوير الشراكات بما يمكّن الدول من مواجهة التحديات والمتغيرات المستقبلية في عالم العمل، مشددة على أهمية توفير التدريب ويضمن حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء.
وقال وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء العمل والتوظيف لدول "مجموعة العشرين": "إن تعزيز التعاون الدولي لحماية العمال في أنحاء العالم، والحرص على صحتهم وسلامتهم، والتصدي للبطالة، والحد من علاقات العمل غير المتوازنة، وعدم المساواة والتمييز الذي قد يتعرض له العمال، ضرورة ملّحة".
وشدد الوزير الإماراتي على أن "تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية عصرية ومرنة لسوق العمل تمكّن أصحاب الأعمال من الانسجام مع أي متغيرات تطرأ على الاقتصاد العالمي أصبحت خطوة لا غنى عنها في عالمنا".
وبحسب وكالة "وام" للأنباء، جاءت تصريحات الوزير خلال الاجتماع الذي أنهى في بالي بإندونيسيا، حيث ناقش وزراء الدول "أولويات السياسات المتعلقة بمعالجة قضايا العمل والتوظيف، والقضايا الاجتماعية لتطوير سياسات سوق العمل
من خلال خلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة، وتمكين المرأة".
ونوه الوزير الإماراتي إلى أن دول "مجموعة العشرين" تساهم في "تحسين السياسات ومنح مؤشرات معيارية لقياس العمل المنجز بما يفضي نهاية المطاف إلى تحديد الشراكات البناءة والمفيدة بين الدول".
وأشاد الوزير الإماراتي بالنقاشات الدائرة في المجموعة حول القطاعات الرئيسية التي من شانها أن تخلق فرص العمل، وتوضيح الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها الحكومات والجهات المعنية بهذا القطاع، إضافة إلى التوجه نحو وضع السياسات المبنية على الأدلة والبيانات.