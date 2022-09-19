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الإمارات تطلق أول مركبة فضائية إلى القمر في نوفمبر
الإمارات تطلق أول مركبة فضائية إلى القمر في نوفمبر
تعتزم الإمارات إطلاق أول مركبة فضائية إلى القمر خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T13:59+0000
2022-09-19T13:59+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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قال مدير المهمة الفضائية، حمد المرزوقي، إن مركز محمد بن راشد للفضاء يشارك في مؤتمر فضائي دولي- أكبر مؤتمر فضائي في العالم- في باريس، الذي يستمر حتى 22 سبتمبر/ أيلول، بحسب موقع "ذا ناشيونال".وذكر أن المركبة ستطلق خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر، لكن موعد الإطلاق الدقيق سيعلن قبل شهر من فتح نافذة الإطلاق.من المقرر أن يحمل مسبار دشنته شركة أي سبيس "مركبة راشد" التي تحمل اسم العائلة الحاكمة في دبي، على سطح القمر.سوف تنطلق المركبة على متن صاروخ فالكون 9 سبيس إكس.أضاف المرزوقي: "انتهينا من اختبار المركبة ونحن سعداء بهذه النتيجة"، مشيرا إلى أن المركبة اندمجت مع المسبار وأنها جاهزة للإطلاق.تعد مهمة القمر جزءا من استراتيجية الإمارات الأوسع نطاقا لتصبح لاعبا رئيسيا في مجال استكشاف الفضاء.
https://sputnikarabic.ae/20220907/الإمارات-تستضيف-حوار-أبوظبي-للفضاء-في-ديسمبر-المقبل-1067442007.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تطلق أول مركبة فضائية إلى القمر في نوفمبر

13:59 GMT 19.09.2022
© Photo / NASA/JPL-Caltech/Space Science Instituteفوهات "كريوسا" على سطح القمر - ويعتقد العلماء أنه من خلال هذه الفوهات يمكن معرفة تاريخ ومصدر إنشاء هذه الفوهات
فوهات كريوسا على سطح القمر - ويعتقد العلماء أنه من خلال هذه الفوهات يمكن معرفة تاريخ ومصدر إنشاء هذه الفوهات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© Photo / NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
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تعتزم الإمارات إطلاق أول مركبة فضائية إلى القمر خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
قال مدير المهمة الفضائية، حمد المرزوقي، إن مركز محمد بن راشد للفضاء يشارك في مؤتمر فضائي دولي- أكبر مؤتمر فضائي في العالم- في باريس، الذي يستمر حتى 22 سبتمبر/ أيلول، بحسب موقع "ذا ناشيونال".
إطلاق مسبار الأمل، في أول مهمة عربية إلى المريخ، الإمارات العربية المتحدة، 20 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
الإمارات تستضيف "حوار أبو ظبي للفضاء" في ديسمبر المقبل
7 سبتمبر, 15:26 GMT
وذكر أن المركبة ستطلق خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر، لكن موعد الإطلاق الدقيق سيعلن قبل شهر من فتح نافذة الإطلاق.
من المقرر أن يحمل مسبار دشنته شركة أي سبيس "مركبة راشد" التي تحمل اسم العائلة الحاكمة في دبي، على سطح القمر.
سوف تنطلق المركبة على متن صاروخ فالكون 9 سبيس إكس.
أضاف المرزوقي: "انتهينا من اختبار المركبة ونحن سعداء بهذه النتيجة"، مشيرا إلى أن المركبة اندمجت مع المسبار وأنها جاهزة للإطلاق.
تعد مهمة القمر جزءا من استراتيجية الإمارات الأوسع نطاقا لتصبح لاعبا رئيسيا في مجال استكشاف الفضاء.
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