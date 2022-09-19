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لماذا اضطر المستشار الألماني إلى زيارة السعودية الآن.. ماذا يريد من محمد بن سلمان
لماذا اضطر المستشار الألماني إلى زيارة السعودية الآن.. ماذا يريد من محمد بن سلمان
كشف مصدر دبلوماسي في السفارة الألمانية في العاصمة السعودية، الرياض، عن الملفات التي يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتز مناقشتها، خلال زيارته إلى المملكة... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T14:12+0000
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وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية، إن المحادثات بين الجانبين "ستركز على أهمية تصحيح مسار العلاقات التي اعتراها بعض الفتور نتيجة اختلاف مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا ومن بينها الحرب في اليمن وحقوق الإنسان".وأضاف المصدر أن "تعزيز العلاقات في مجال الاستثمارات المشتركة وفق رؤية 2030 السعودية وخاصة في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية وعلوم الحياة والطاقة المتجددة والتعاون العسكري، بما في ذلك بحث احتياجات الرياض من الأسلحة ستشغل حيزا مهما خلال المناقشات".كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أكد، في تصريحات سابقة، أن بلاده ترتبط تاريخيا بشراكة وصداقة وثيقة مع ألمانيا قائمة على التعاون الصناعي، مؤكدا عزم السعودية توسيع التعاون أيضا في مجال الطاقة الخضراء.
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العالم, أخبار ألمانيا, أخبار السعودية اليوم
العالم, أخبار ألمانيا, أخبار السعودية اليوم

لماذا اضطر المستشار الألماني إلى زيارة السعودية الآن.. ماذا يريد من محمد بن سلمان

14:12 GMT 19.09.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев / الانتقال إلى بنك الصوروزير المالية الألماني أولاف شولتز
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев
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كشف مصدر دبلوماسي في السفارة الألمانية في العاصمة السعودية، الرياض، عن الملفات التي يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتز مناقشتها، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية، إن المحادثات بين الجانبين "ستركز على أهمية تصحيح مسار العلاقات التي اعتراها بعض الفتور نتيجة اختلاف مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا ومن بينها الحرب في اليمن وحقوق الإنسان".
وأوضح المصدر أن "أزمة الطاقة وانعكاسات الأوضاع في أوكرانيا واليمن والملف النووي الإيراني وأجندة أعمال قمة مجموعة العشرين المنتظر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في جزيرة بالي الإندونيسية، سوف تتصدر جدول مناقشات الوفدين".
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ويعلق المستشار الألماني أهمية كبيرة على نتائج محادثاته المرتقبة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعدد من أعضاء الحكومة السعودية، وفقا للمصدر.

وأضاف المصدر أن "تعزيز العلاقات في مجال الاستثمارات المشتركة وفق رؤية 2030 السعودية وخاصة في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية وعلوم الحياة والطاقة المتجددة والتعاون العسكري، بما في ذلك بحث احتياجات الرياض من الأسلحة ستشغل حيزا مهما خلال المناقشات".
كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أكد، في تصريحات سابقة، أن بلاده ترتبط تاريخيا بشراكة وصداقة وثيقة مع ألمانيا قائمة على التعاون الصناعي، مؤكدا عزم السعودية توسيع التعاون أيضا في مجال الطاقة الخضراء.
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