https://sputnikarabic.ae/20220919/الجيش-الصومالي-يعلن-مقتل-75-عنصرا-من-حركة-الشباب-وسط-البلاد-1067940224.html
الجيش الصومالي يعلن مقتل 75 عنصرا من حركة الشباب وسط البلاد
الجيش الصومالي يعلن مقتل 75 عنصرا من حركة الشباب وسط البلاد
أعلن الجيش الصومالي ارتفاع عدد القتلى في صفوف "حركة الشباب" المتشددة إلى 75 عنصرا بالإضافة إلى القبض على العديد منهم، بالقرب من منطقة "ياسومان" في إقليم هيران... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T11:19+0000
2022-09-19T11:19+0000
2022-09-19T11:19+0000
الصومال
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القاهرة- سبوتنيك. وأكد قائد الجيش الوطني الصومالي، أودوا يوسف راغي، اليوم الاثنين لوسائل الإعلام "ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف حركة الشباب إلى 75 شخصا خلال عملية جرت أمس الأحد بوسط البلاد".وقال إنه تم "أسر العديد منهم"، مشيرا إلى "استمرار العملية".ونشرت وزارة الإعلام، صباح السبت الماضي بيانا، جاء فيه أن "35 إرهابيا من الشباب قتلوا يوم الجمعة الماضية في عملية شنها الجيش الوطني الصومالي بالقرب من قرية أبوري، على بعد 25 كيلومترا شرقي بلدة بولوبورد، بمنطقة هيران".ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20220917/الحكومة-الصومالية-تعلن-مقتل-35-عنصرا-من-حركة-الشباب-خلال-عملية-جنوبي-البلاد-1067855943.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصومال
الجيش الصومالي يعلن مقتل 75 عنصرا من حركة الشباب وسط البلاد
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أعلن الجيش الصومالي ارتفاع عدد القتلى في صفوف "حركة الشباب" المتشددة إلى 75 عنصرا بالإضافة إلى القبض على العديد منهم، بالقرب من منطقة "ياسومان" في إقليم هيران بوسط البلاد، في إطار عملية عسكرية متواصلة.
القاهرة- سبوتنيك
. وأكد قائد الجيش الوطني الصومالي، أودوا يوسف راغي، اليوم الاثنين لوسائل الإعلام "ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف حركة الشباب إلى 75 شخصا خلال عملية جرت أمس الأحد بوسط البلاد".
وقال إنه تم "أسر العديد منهم"، مشيرا إلى "استمرار العملية".
ونشرت وزارة الإعلام، صباح السبت الماضي بيانا، جاء فيه أن "35 إرهابيا من الشباب قتلوا يوم الجمعة الماضية في عملية شنها الجيش الوطني الصومالي
بالقرب من قرية أبوري، على بعد 25 كيلومترا شرقي بلدة بولوبورد، بمنطقة هيران".
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.