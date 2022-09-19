https://sputnikarabic.ae/20220919/الخارجية-الإسرائيلية-تصادق-على-تعيين-إيريت-ليليان-سفيرة-في-تركيا-1067946398.html
الخارجية الإسرائيلية تصادق على تعيين إيريت ليليان سفيرة في تركيا
الخارجية الإسرائيلية تصادق على تعيين إيريت ليليان سفيرة في تركيا
قررت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تعيين الدبلوماسية إيريت ليليان، سفيرة لتل أبيب لدى أنقرة بعد نحو أربع سنوات من غياب سفير... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T13:26+0000
2022-09-19T13:26+0000
2022-09-19T13:26+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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عملت ليليان على مدار العامين الماضيين مسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في أنقرة وتم تعيينها الآن سفيرة، في خطوة جديدة في عملية التطبيع المستمرة مع تركيا، وفق موقع "واللا" العبري.وتم طرد السفير السابق إيتان نائيه من تركيا في مايو/ أيار 2018.وأمس الأول (السبت)، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.والشهر الماضي، أكد أردوغان خلال اتصال هاتفي مع لابيد، أن أنقرة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتعيين سفير لها في تل أبيب، بأقرب وقت ممكن.يذكر أن تركيا أعلنت طرد السفير الإسرائيلي لديها، على خلفية أعمال العنف في قطاع غزة وأسفرت حينها عن العشرات وإصابة نحو ألفي شخص، حيث وصف الرئيس التركي ما حدث في القطاع بـ "المجزرة".وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في آذار/مارس الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220903/للمرة-الأولى-منذ-12-عاما-سفينة-حربية-تركية-ترسو-في-إسرائيل-فيديو-1067233102.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الخارجية الإسرائيلية تصادق على تعيين إيريت ليليان سفيرة في تركيا
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قررت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تعيين الدبلوماسية إيريت ليليان، سفيرة لتل أبيب لدى أنقرة بعد نحو أربع سنوات من غياب سفير إسرائيل في تركيا.
عملت ليليان على مدار العامين الماضيين مسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في أنقرة وتم تعيينها الآن سفيرة، في خطوة جديدة في عملية التطبيع المستمرة مع تركيا، وفق موقع
"واللا" العبري.
وتم طرد السفير السابق إيتان نائيه من تركيا في مايو/ أيار 2018.
وأمس الأول (السبت)، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
، سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
والشهر الماضي، أكد أردوغان
خلال اتصال هاتفي مع لابيد، أن أنقرة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتعيين سفير لها في تل أبيب، بأقرب وقت ممكن.
يذكر أن تركيا أعلنت طرد السفير الإسرائيلي لديها، على خلفية أعمال العنف في قطاع غزة وأسفرت حينها عن العشرات وإصابة نحو ألفي شخص، حيث وصف الرئيس التركي ما حدث في القطاع بـ "المجزرة".
وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في آذار/مارس الماضي.