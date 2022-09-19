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https://sputnikarabic.ae/20220919/الديوان-الأميري-القطري-يعلن-توجه-الأمير-تميم-إلى-نيويورك-لحضور-اجتماعات-الأمم-المتحدة-1067966447.html
الديوان الأميري القطري يعلن توجه الأمير تميم إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة
الديوان الأميري القطري يعلن توجه الأمير تميم إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة
أعلن الديوان الأميري القطري أن الأمير تميم بن حمد توجه إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T17:23+0000
2022-09-19T17:24+0000
أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وجاء في بيان نشره الديوان الأميري بحسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "سمو الأمير المفدى يتوجه إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بمقر المنظمة بالولايات المتحدة الأمريكية"ولفت البيان إلى أن الأمير تميم بن حمد سوف يلقي خطاب بلاده في اجتماعات الجمعية العامة غدا الثلاثاء.وكان الأمير القطري موجودا في المملكة المتحدة لتقديم واجب العزاء في الملكة إليزابيث الثانية.
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أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

الديوان الأميري القطري يعلن توجه الأمير تميم إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

17:23 GMT 19.09.2022 (تم التحديث: 17:24 GMT 19.09.2022)
© AFP 2022 / JACK GUEZأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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أعلن الديوان الأميري القطري أن الأمير تميم بن حمد توجه إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاء في بيان نشره الديوان الأميري بحسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "سمو الأمير المفدى يتوجه إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بمقر المنظمة بالولايات المتحدة الأمريكية"
ولفت البيان إلى أن الأمير تميم بن حمد سوف يلقي خطاب بلاده في اجتماعات الجمعية العامة غدا الثلاثاء.

وقال البيان: "وسيلقي سمو الأمير تميم بن حمد خطابا في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة يوم غد الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر الجاري".

وكان الأمير القطري موجودا في المملكة المتحدة لتقديم واجب العزاء في الملكة إليزابيث الثانية.
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