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الرئاسة اللبنانية تنفي تدخل عون في قرارات مجلس الشورى
الرئاسة اللبنانية تنفي تدخل عون في قرارات مجلس الشورى
نفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، تدخل الرئيس ميشال عون في قرارات مجلس الشورى المتعلقة بمصرف لبنان. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T11:49+0000
2022-09-19T11:49+0000
أخبار لبنان
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وقال المكتب الإعلامي إن الرئاسة تنفي ما ذكره النائب ملحم خلف عبر قناة "الجديد" ليل أمس، عن تدخل رئيس الجمهورية لتعليق العمل بقرار رئيس مجلس شورى الدولة الذي اعتبر أن التعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان مخالفة للقوانين.وشددت الرئاسة اللبنانية على أن تصريح النائب خلف "غير صحيح، لأن رئيس الجمهورية لا يتدخل في مثل هذه المواضيع".وأكد أن ميشال عون غير معني بالموافقة أو عدم الموافقة على تعاميم مصرف لبنان.
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أخبار لبنان
أخبار لبنان

الرئاسة اللبنانية تنفي تدخل عون في قرارات مجلس الشورى

11:49 GMT 19.09.2022
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
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نفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، تدخل الرئيس ميشال عون في قرارات مجلس الشورى المتعلقة بمصرف لبنان.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
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أمس, 22:59 GMT
وقال المكتب الإعلامي إن الرئاسة تنفي ما ذكره النائب ملحم خلف عبر قناة "الجديد" ليل أمس، عن تدخل رئيس الجمهورية لتعليق العمل بقرار رئيس مجلس شورى الدولة الذي اعتبر أن التعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان مخالفة للقوانين.
وشددت الرئاسة اللبنانية على أن تصريح النائب خلف "غير صحيح، لأن رئيس الجمهورية لا يتدخل في مثل هذه المواضيع".
وأكد أن ميشال عون غير معني بالموافقة أو عدم الموافقة على تعاميم مصرف لبنان.
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