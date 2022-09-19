عربي
https://sputnikarabic.ae/20220919/الرئيس-الألماني-يستبعد-أن-تؤدي-الاجتماعات-في-لندن-إلى-أفكار-جديدة-بشأن-أوكرانيا-1067920280.html
الرئيس الألماني يستبعد أن تؤدي الاجتماعات في لندن إلى أفكار جديدة بشأن أوكرانيا
الرئيس الألماني يستبعد أن تؤدي الاجتماعات في لندن إلى أفكار جديدة بشأن أوكرانيا
قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الاثنين، إنه لا يتوقع أن تفضي الاجتماعات في لندن خلال حفل وداع الملكة إليزابيث الثانية إلى أفكار جديدة حول... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T03:31+0000
2022-09-19T03:33+0000
أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104463/50/1044635001_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_ebe1bff8f00ba947e4ae458b8bb619d2.jpg
سبوتنيك. جاءت تصريحات شتاينماير على هامش زيارته للعاصمة البريطانية لندن ولقائه برؤساء غانا وإثيوبيا وفرنسا وسلوفينيا ومولدوفا والدول الاسكندنافية.ويقام حفل وداع الملكة إليزابيث الثانية في وستمنستر في الفترة من 14 إلى 19 سبتمبر/ أيلول وستقام جنازة الملكة الراحلة في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش) من اليوم الاثنين.وفي وقت سابق، صرح السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرغي نيتشايف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بأن ألمانيا تخلت عن علاقتها الخاصة بروسيا بإمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار السفير الروسي إلى أن تلك العلاقة الخاصة بين ألمانيا وروسيا هي التي سمحت لألمانيا بأن تكون وسيطًا في حوار موسكو مع الغرب.وصرح نيتشايف قائلا: "الحقيقة أن السلطات الألمانية ترفض العلاقات الخاصة بين بلادنا وشعوبنا، والتي بنتها الأجيال السابقة بشق الأنفس وربطتنا حتى في أصعب الأوقات، وهذا ما ميز الألمان دائما عن صفوف الغرب وسمح لبرلين بالعمل كوسيط يعرف ويفهم روسيا ومصالحها بشكل أفضل من الآخرين".
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104463/50/1044635001_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_2109f5cfe97f2a9cb602451409d8f996.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا
أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا

الرئيس الألماني يستبعد أن تؤدي الاجتماعات في لندن إلى أفكار جديدة بشأن أوكرانيا

03:31 GMT 19.09.2022 (تم التحديث: 03:33 GMT 19.09.2022)
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الاثنين، إنه لا يتوقع أن تفضي الاجتماعات في لندن خلال حفل وداع الملكة إليزابيث الثانية إلى أفكار جديدة حول إنهاء الأزمة الأوكرانية.
سبوتنيك. جاءت تصريحات شتاينماير على هامش زيارته للعاصمة البريطانية لندن ولقائه برؤساء غانا وإثيوبيا وفرنسا وسلوفينيا ومولدوفا والدول الاسكندنافية.
وصرح الرئيس الألماني لمحطة ZDF الألمانية بأن "هذه الاجتماعات ذات قيمة كبيرة، لكن لا نتوقع أنه في مثل هذه الاجتماعات على هامش مراسم الحداد والجنازة ستظهر مبادرات جديدة للحلول السلمية أو ستولد أفكارا جديدة حول كيفية إنهاء الأزمة الأوكرانية".
ويقام حفل وداع الملكة إليزابيث الثانية في وستمنستر في الفترة من 14 إلى 19 سبتمبر/ أيلول وستقام جنازة الملكة الراحلة في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش) من اليوم الاثنين.
وفي وقت سابق، صرح السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرغي نيتشايف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بأن ألمانيا تخلت عن علاقتها الخاصة بروسيا بإمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار السفير الروسي إلى أن تلك العلاقة الخاصة بين ألمانيا وروسيا هي التي سمحت لألمانيا بأن تكون وسيطًا في حوار موسكو مع الغرب.
وصرح نيتشايف قائلا: "الحقيقة أن السلطات الألمانية ترفض العلاقات الخاصة بين بلادنا وشعوبنا، والتي بنتها الأجيال السابقة بشق الأنفس وربطتنا حتى في أصعب الأوقات، وهذا ما ميز الألمان دائما عن صفوف الغرب وسمح لبرلين بالعمل كوسيط يعرف ويفهم روسيا ومصالحها بشكل أفضل من الآخرين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала