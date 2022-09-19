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https://sputnikarabic.ae/20220919/السفير-الروسي-في-برلين-ألمانيا-تخلت-عن-علاقاتها-الخاصة-مع-روسيا-بتزويد-كييف-بالأسلحة-1067919899.html
السفير الروسي في برلين: ألمانيا تخلت عن علاقاتها الخاصة مع روسيا بتزويد كييف بالأسلحة
السفير الروسي في برلين: ألمانيا تخلت عن علاقاتها الخاصة مع روسيا بتزويد كييف بالأسلحة
صرح السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرغي نيتشايف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بأن ألمانيا تخلت عن علاقتها الخاصة بروسيا بإمداد أوكرانيا بالأسلحة. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T01:19+0000
2022-09-19T01:19+0000
روسيا
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سبوتنيك. وأشار السفير الروسي إلى أن تلك العلاقة الخاصة بين ألمانيا وروسيا هي التي سمحت لألمانيا بأن تكون وسيطًا في حوار موسكو مع الغرب.وصرح نيتشايف قائلا: "الحقيقة أن السلطات الألمانية ترفض العلاقات الخاصة بين بلادنا وشعوبنا، والتي بنتها الأجيال السابقة بشق الأنفس وربطتنا حتى في أصعب الأوقات، وهذا ما ميز الألمان دائما عن صفوف الغرب وسمح لبرلين بالعمل كوسيط يعرف ويفهم روسيا ومصالحها بشكل أفضل من الآخرين".وأضاف نيتشايف أن ألمانيا امتنعت لعقود من الزمن عن إرسال أسلحة، وخاصة المعدات الثقيلة، إلى مناطق النزاعات المسلحة.وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن الحديث الهاتفي الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي استمر لمدة 90 دقيقة، كان وديا.ووصف شولتز في تصريحات لبرنامج "مقابلة الأسبوع" في محطة "دويتشلاند فونك" الألمانية، المكالمات الهاتفية التي أجراها مع الرئيس بوتين منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بأنها "ودية دائما في نبرتها".وقال شولتز، إن هذا كان الحال حتى لو كان الأمر الذي يطرحه بوضوح يدور حول "وجهات نظر مختلفة ومتباعدة للغاية".
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روسيا, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

السفير الروسي في برلين: ألمانيا تخلت عن علاقاتها الخاصة مع روسيا بتزويد كييف بالأسلحة

01:19 GMT 19.09.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورقوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا).
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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صرح السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرغي نيتشايف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بأن ألمانيا تخلت عن علاقتها الخاصة بروسيا بإمداد أوكرانيا بالأسلحة.
سبوتنيك. وأشار السفير الروسي إلى أن تلك العلاقة الخاصة بين ألمانيا وروسيا هي التي سمحت لألمانيا بأن تكون وسيطًا في حوار موسكو مع الغرب.
وصرح نيتشايف قائلا: "الحقيقة أن السلطات الألمانية ترفض العلاقات الخاصة بين بلادنا وشعوبنا، والتي بنتها الأجيال السابقة بشق الأنفس وربطتنا حتى في أصعب الأوقات، وهذا ما ميز الألمان دائما عن صفوف الغرب وسمح لبرلين بالعمل كوسيط يعرف ويفهم روسيا ومصالحها بشكل أفضل من الآخرين".
وأضاف نيتشايف أن ألمانيا امتنعت لعقود من الزمن عن إرسال أسلحة، وخاصة المعدات الثقيلة، إلى مناطق النزاعات المسلحة.
واختتم بقوله: "كان هناك إجماع سياسي داخلي في ألمانيا في هذا الشأن، لقد تغيرت السياسة الآن فيما يتعلق بروسيا فقط، بالطبع سيكون لمثل هذا التحول تأثير سلبي على علاقاتنا الثنائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع الإمداد بالأسلحة من الدبابات وناقلات الجنود التي تجري مناقشتها الآن بنشاط كبير".
وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن الحديث الهاتفي الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي استمر لمدة 90 دقيقة، كان وديا.
ووصف شولتز في تصريحات لبرنامج "مقابلة الأسبوع" في محطة "دويتشلاند فونك" الألمانية، المكالمات الهاتفية التي أجراها مع الرئيس بوتين منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بأنها "ودية دائما في نبرتها".
وقال شولتز، إن هذا كان الحال حتى لو كان الأمر الذي يطرحه بوضوح يدور حول "وجهات نظر مختلفة ومتباعدة للغاية".
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