https://sputnikarabic.ae/20220919/السفير-الروسي-في-برلين-ألمانيا-تخلت-عن-علاقاتها-الخاصة-مع-روسيا-بتزويد-كييف-بالأسلحة-1067919899.html

السفير الروسي في برلين: ألمانيا تخلت عن علاقاتها الخاصة مع روسيا بتزويد كييف بالأسلحة

السفير الروسي في برلين: ألمانيا تخلت عن علاقاتها الخاصة مع روسيا بتزويد كييف بالأسلحة

صرح السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرغي نيتشايف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" بأن ألمانيا تخلت عن علاقتها الخاصة بروسيا بإمداد أوكرانيا بالأسلحة. 19.09.2022, سبوتنيك عربي

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سبوتنيك. وأشار السفير الروسي إلى أن تلك العلاقة الخاصة بين ألمانيا وروسيا هي التي سمحت لألمانيا بأن تكون وسيطًا في حوار موسكو مع الغرب.وصرح نيتشايف قائلا: "الحقيقة أن السلطات الألمانية ترفض العلاقات الخاصة بين بلادنا وشعوبنا، والتي بنتها الأجيال السابقة بشق الأنفس وربطتنا حتى في أصعب الأوقات، وهذا ما ميز الألمان دائما عن صفوف الغرب وسمح لبرلين بالعمل كوسيط يعرف ويفهم روسيا ومصالحها بشكل أفضل من الآخرين".وأضاف نيتشايف أن ألمانيا امتنعت لعقود من الزمن عن إرسال أسلحة، وخاصة المعدات الثقيلة، إلى مناطق النزاعات المسلحة.وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن الحديث الهاتفي الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي استمر لمدة 90 دقيقة، كان وديا.ووصف شولتز في تصريحات لبرنامج "مقابلة الأسبوع" في محطة "دويتشلاند فونك" الألمانية، المكالمات الهاتفية التي أجراها مع الرئيس بوتين منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بأنها "ودية دائما في نبرتها".وقال شولتز، إن هذا كان الحال حتى لو كان الأمر الذي يطرحه بوضوح يدور حول "وجهات نظر مختلفة ومتباعدة للغاية".

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