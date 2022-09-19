https://sputnikarabic.ae/20220919/السفير-الروسي-لدى-ألمانيا-روسيا-مستعدة-لإطلاق-التيار-الشمالي-2-حتى-من-يوم-غد-1067923144.html

السفير الروسي لدى ألمانيا: روسيا مستعدة لإطلاق "التيار الشمالي-2" حتى من يوم غد

السفير الروسي لدى ألمانيا: روسيا مستعدة لإطلاق "التيار الشمالي-2" حتى من يوم غد

أعلن السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرغي نيتشاييف، أن روسيا مستعدة لإطلاق خط أنابيب "التيار الشمالي-2" حتى من يوم الغد. 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T08:06+0000

2022-09-19T08:06+0000

2022-09-19T08:06+0000

روسيا

أخبار ألمانيا

السيل الشمالي 2

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برلين - سبوتنيك. وقال نيتشاييف لوكالة "سبوتنيك": "التيار الشمالي-2" الذي تم استثمار مليارات الدولارات فيه، جاهز تماما للتشغيل، وقد اجتاز جميع الفحوصات، ويلبي أكثر معايير السلامة صرامة. سيساعد إطلاقه ألمانيا على حل العديد من المشكلات، لكن برلين تستمر في رفض ذلك، مما أدى إلى نقص الغاز وارتفاع الأسعار. بلدنا كما أكد رئيس روسيا، مستعد لإطلاقه حتى غدًا".كما علق السفير الروسي على مشكلة عودة التوربين إلى "غازبروم" وإصلاح توربين آخر لـ"لتيار الشمالي-1"، بأنه "تم تقديم تفسيرات مقنعة حول هذا الموضوع من قبل الرئيس الروسي، بما في ذلك خلال الدورة الأخيرة للمنتدى الاقتصادي الشرقي. بشكل عام، هذه مسألة كيانات تجارية، يجب أن تفي الشركات الفرعية المعنية بشركة سيمنز الألمانية بالتزاماتها التعاقدية تجاه شركة غازبروم من حيث شروط الإصلاح والصيانة الفنية والسلامة وتسليم التوربينات للمالك".ويمتد خط التيار الشمالي 2 الرئيسي، والذي يبلغ طوله 2460 كيلومترا، على طول قاع بحر البلطيق، حيث كان من المفترض أن يضخ 55 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا إلى ألمانيا سنويًا.وكانت البنية التحتية جاهزة للتشغيل بالفعل في سبتمبر/أيلول عام 2021، ولكن في 22 فبراير/شباط 2022، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز عن وقف التصديق على خط الأنابيب الجديد، وبالتالي دفن المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

https://sputnikarabic.ae/20220808/ألمانيا-نستبعد-تشغيل-التيار-الشمالي-2-حتى-لو-دخلنا-بوضع-حرج-والأشهر-الصعبة-مقبلة--1066159150.html

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