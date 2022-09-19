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الشاباك الإسرائيلي: اعتقال 7 فلسطينيين من "حماس" خططوا لتنفيذ هجمات
الشاباك الإسرائيلي: اعتقال 7 فلسطينيين من "حماس" خططوا لتنفيذ هجمات
قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، اليوم الاثنين، إنه اعتقل 7 فلسطينيين شكلوا خلية تابعة لحركة "حماس" بالضفة الغربية، خططت لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T13:17+0000
2022-09-19T13:20+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
حركة حماس
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وأفاد الشاباك، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية باعتقال "أفراد الخلية" في نابلس والخليل، مشيرا إلى أنه تم العثور بحوزتهم على أسلحة، وأن الخلية قادها أحد أعضاء "حماس" في قطاع غزة.وبحسب الشاباك، فإن "الناشطين شاركوا في التجهيز لهجمات دامية ضد مواطني إسرائيل وقوات الأمن - على خلفية التوترات المتزايدة في الضفة الغربية".وجاء في بيان الشاباك أنه "تبين من التحقيقات أن الناشطين تم تجنيدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أحد سكان قطاع غزة".وقال: "إن يحيى عامر محمد أبو سيفان - 26 عاما، من سكان قطاع غزة، ناشط في حماس، شارك في تجنيد الشباب في الميدان والتحريض على مواقع التواصل".وبحسب الشاباك، تلقى الناشطون من أبو سيفان تدريبات على تصنيع العبوات الناسفة وتعليمات لتنفيذ العمليات.وتشهد الضفة الغربية حالة من الغليان والاضطراب، وسط مخاوف إسرائيلية من تحولها إلى انتفاضة يشعلها شبان فلسطينيون تحت العشرين عاما، وفق تقرير صدر مؤخرا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وصعدت إسرائيل عملياتها في الضفة منذ 31 مارس/آذار الماضي، بعد سلسلة هجمات نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين وأسفرت عن مقتل 17 شخصا بعضها نفذها مسلحون من الضفة الغربية.ووقتها، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية تحت اسم "كاسر الأمواج"، قتل خلالها حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، 85 فلسطينيا على الأقل، حيث نفذت القوات الإسرائيلية مداهمات ليلية في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، الأمر الذي جعلها أكثر السنوات دموية في الأراضي المحتلة منذ عام 2016، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، كما اعتقلت خلال العملية ما يزيد على 1500 فلسطيني.وتحتل إسرائيل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ عام 1967، حيث أقامت هناك مئات المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية بموجب القانون الدولي.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس

الشاباك الإسرائيلي: اعتقال 7 فلسطينيين من "حماس" خططوا لتنفيذ هجمات

13:17 GMT 19.09.2022 (تم التحديث: 13:20 GMT 19.09.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، اليوم الاثنين، إنه اعتقل 7 فلسطينيين شكلوا خلية تابعة لحركة "حماس" بالضفة الغربية، خططت لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.
وأفاد الشاباك، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية باعتقال "أفراد الخلية" في نابلس والخليل، مشيرا إلى أنه تم العثور بحوزتهم على أسلحة، وأن الخلية قادها أحد أعضاء "حماس" في قطاع غزة.
وبحسب الشاباك، فإن "الناشطين شاركوا في التجهيز لهجمات دامية ضد مواطني إسرائيل وقوات الأمن - على خلفية التوترات المتزايدة في الضفة الغربية".
وجاء في بيان الشاباك أنه "تبين من التحقيقات أن الناشطين تم تجنيدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أحد سكان قطاع غزة".
وقال: "إن يحيى عامر محمد أبو سيفان - 26 عاما، من سكان قطاع غزة، ناشط في حماس، شارك في تجنيد الشباب في الميدان والتحريض على مواقع التواصل".
وبحسب الشاباك، تلقى الناشطون من أبو سيفان تدريبات على تصنيع العبوات الناسفة وتعليمات لتنفيذ العمليات.
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وتشهد الضفة الغربية حالة من الغليان والاضطراب، وسط مخاوف إسرائيلية من تحولها إلى انتفاضة يشعلها شبان فلسطينيون تحت العشرين عاما، وفق تقرير صدر مؤخرا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وصعدت إسرائيل عملياتها في الضفة منذ 31 مارس/آذار الماضي، بعد سلسلة هجمات نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين وأسفرت عن مقتل 17 شخصا بعضها نفذها مسلحون من الضفة الغربية.
ووقتها، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية تحت اسم "كاسر الأمواج"، قتل خلالها حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، 85 فلسطينيا على الأقل، حيث نفذت القوات الإسرائيلية مداهمات ليلية في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، الأمر الذي جعلها أكثر السنوات دموية في الأراضي المحتلة منذ عام 2016، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، كما اعتقلت خلال العملية ما يزيد على 1500 فلسطيني.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ عام 1967، حيث أقامت هناك مئات المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية بموجب القانون الدولي.
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