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https://sputnikarabic.ae/20220919/الشرطة-الإيرانية-تنفي-مسؤوليتها-عن-مقتل-مهسا-أميني-وتنشر-فيديو-يوثق-اللحظات-الأخيرة-لها-1067959680.html
الشرطة الإيرانية تنفي مسؤوليتها عن مقتل مهسا أميني وتنشر فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لها
الشرطة الإيرانية تنفي مسؤوليتها عن مقتل مهسا أميني وتنشر فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لها
نشرت الشرطة الإيرانية، مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، يوثق اللحظات الأخيرة للشابة مهسا أميني داخل مركز الشرطة. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T15:47+0000
2022-09-19T15:49+0000
أخبار إيران
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وقالت شرطة طهران، إن "اللقطات تثبت عدم تعرض مهسا أميني البالغة 22 عاما، لأي عنف أو إيذاء جسدي"، واصفة الحادث بالمؤسف، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.ويظهر المقطع الشابة الإيرانية داخل مركز "شرطة الأخلاق"، وبينما كانت أميني تقف بجوار مقعد وتتحدث مع امرأة أخرى، أمسكت برأسها فجأة، واصطدمت بمقعد، وسقطت أرضا، كما رصدت اللقطات نقلها على محفة إلى عربة الإسعاف.وأعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، عن تعاطفه مع أسرة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية.وأكد رئيسي، خلال المحادثة الهاتفية مع أسرة مهسا أميني، أنه "يعتبر جميع الفتيات الإيرانيات بمثابة بناته"، قائلا: وبعد إعلان خبر وفاة الفتاة، أعلنت السلطات الإيرانية، "تشريح جثة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية".وقال مدير هيئة الطب الشرعي في إيران مهدي فوروزيش، إن "النتائج ستُعلن بعد إجراء المزيد من الفحوصات من قبل خبراء طبيين"، حسب وكالة مهر الإيرانية.وأضاف: "عند علمنا بالوفاة، شكلت المديرية العامة للطب الشرعي في طهران، فريقا متمرسا يتكون من خبراء وأطباء، بناءً على أمر من السلطة القضائية بنقل جثة المتوفية إلى غرفة التشريح في مركز التشخيص في محافظة طهران، وإجراء الفحص البدني وتشريح الجثة".
أخبار إيران
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أخبار إيران
أخبار إيران

الشرطة الإيرانية تنفي مسؤوليتها عن مقتل مهسا أميني وتنشر فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لها

15:47 GMT 19.09.2022 (تم التحديث: 15:49 GMT 19.09.2022)
© AFP 2022 / ATTA KENAREالصحافة الإيرانية تنشر خبر وفاة الشابة الايرانية مهسا أميني
الصحافة الإيرانية تنشر خبر وفاة الشابة الايرانية مهسا أميني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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نشرت الشرطة الإيرانية، مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، يوثق اللحظات الأخيرة للشابة مهسا أميني داخل مركز الشرطة.
وقالت شرطة طهران، إن "اللقطات تثبت عدم تعرض مهسا أميني البالغة 22 عاما، لأي عنف أو إيذاء جسدي"، واصفة الحادث بالمؤسف، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
ويظهر المقطع الشابة الإيرانية داخل مركز "شرطة الأخلاق"، وبينما كانت أميني تقف بجوار مقعد وتتحدث مع امرأة أخرى، أمسكت برأسها فجأة، واصطدمت بمقعد، وسقطت أرضا، كما رصدت اللقطات نقلها على محفة إلى عربة الإسعاف.
وأعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، عن تعاطفه مع أسرة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية.
وأكد رئيسي، خلال المحادثة الهاتفية مع أسرة مهسا أميني، أنه "يعتبر جميع الفتيات الإيرانيات بمثابة بناته"، قائلا:
"ابنتكم هي بمثابة ابنتي، وشعوري هو أن هذا الحادث قد وقع لأحد أحبائي لذا اعتبروني شريكًا لكم في محنتكم ومتعاطفًا معكم في حزنكم".
وبعد إعلان خبر وفاة الفتاة، أعلنت السلطات الإيرانية، "تشريح جثة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية".
وقال مدير هيئة الطب الشرعي في إيران مهدي فوروزيش، إن "النتائج ستُعلن بعد إجراء المزيد من الفحوصات من قبل خبراء طبيين"، حسب وكالة مهر الإيرانية.
وأضاف: "عند علمنا بالوفاة، شكلت المديرية العامة للطب الشرعي في طهران، فريقا متمرسا يتكون من خبراء وأطباء، بناءً على أمر من السلطة القضائية بنقل جثة المتوفية إلى غرفة التشريح في مركز التشخيص في محافظة طهران، وإجراء الفحص البدني وتشريح الجثة".
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