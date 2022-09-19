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https://sputnikarabic.ae/20220919/العراق-رفع-الحصانة-عن-نائب-في-البرلمان-متهم-بالإضرار-بالمال-العام-1067929044.html
العراق... رفع الحصانة عن نائب في البرلمان متهم بالإضرار بالمال العام
العراق... رفع الحصانة عن نائب في البرلمان متهم بالإضرار بالمال العام
أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق (رسمية ترتبط بالبرلمان)، عن رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب (البرلمان) الحالي بتهمة "إحداث الضرر عمدا بالمال العام". 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T08:30+0000
2022-09-19T08:30+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان لدائرة التحقيقات بالهيئة، على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، اليوم الاثنين.وقال البيان إن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد أصدرت قرار رفع الحصانـة عن عضو في مجلس النواب للدورة الحالية".وأوضح أن العضو المرفوع عنه الحصانة كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين (شمال).وذكر أن "رفع الحصانة جاء على إثر المعلومات المُثبتة في التقرير التدقيقي الصادر عن وزارة الصحة، المتضمن قيام محافظة صلاح الدين باستخدام الدرجات الوظيفية الخاصة بدائرة الصحة في المحافظة دون موافقتها".واستندت المحكمة في قرار رفع الحصانة إلى المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل، بحسب المصدر ذاته.ولم يذكر البيان اسم النائب المرفوع عنه الحصانة، لكن وسائل إعلام عراقية بينها شبكة "رووداو"، قالت إنه محافظ صلاح الدين الأسبق (2013- 2014) أحمد الجبوري.
https://sputnikarabic.ae/20181122/الراقصات-مليون-دولار-العراق-1036919098.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

العراق... رفع الحصانة عن نائب في البرلمان متهم بالإضرار بالمال العام

08:30 GMT 19.09.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEمجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق (رسمية ترتبط بالبرلمان)، عن رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب (البرلمان) الحالي بتهمة "إحداث الضرر عمدا بالمال العام".
جاء ذلك في بيان لدائرة التحقيقات بالهيئة، على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، اليوم الاثنين.
وقال البيان إن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد أصدرت قرار رفع الحصانـة عن عضو في مجلس النواب للدورة الحالية".
وأوضح أن العضو المرفوع عنه الحصانة كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين (شمال).
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وذكر أن "رفع الحصانة جاء على إثر المعلومات المُثبتة في التقرير التدقيقي الصادر عن وزارة الصحة، المتضمن قيام محافظة صلاح الدين باستخدام الدرجات الوظيفية الخاصة بدائرة الصحة في المحافظة دون موافقتها".
واستندت المحكمة في قرار رفع الحصانة إلى المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل، بحسب المصدر ذاته.
ولم يذكر البيان اسم النائب المرفوع عنه الحصانة، لكن وسائل إعلام عراقية بينها شبكة "رووداو"، قالت إنه محافظ صلاح الدين الأسبق (2013- 2014) أحمد الجبوري.
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