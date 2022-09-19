https://sputnikarabic.ae/20220919/العقوبات-تقرب-الدول-الخاضعة-لها-وتعزز-وحدتها-1067932946.html
العقوبات تقرب الدول الخاضعة لها من بعضها وتعزز وحدتها
العقوبات تقرب الدول الخاضعة لها من بعضها وتعزز وحدتها
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس إن"، إن الولايات المتحدة تقرب البلدان من خلال فرض قيود اقتصادية عليها. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T09:59+0000
2022-09-19T09:59+0000
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ووفقا له، فإن سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن محكوم عليها بالفشل.وقال رئيسي: "عدة دول تخضع لعقوبات الولايات المتحدة. بهذه الطريقة، يدفعون هذه الدول (الخاضعة للعقوبات) إلى التقرب (من بعضها)، فيعزز ذلك وحدتهم. وبالتالي، يجعل العقوبات الأمريكية غير فعالة".
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العقوبات تقرب الدول الخاضعة لها من بعضها وتعزز وحدتها
09:59 GMT 19.09.2022 (تم التحديث: 10:00 GMT 19.09.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس إن"، إن الولايات المتحدة تقرب البلدان من خلال فرض قيود اقتصادية عليها.
وقال رئيسي: "عدة دول تخضع لعقوبات الولايات المتحدة. بهذه الطريقة، يدفعون هذه الدول (الخاضعة للعقوبات) إلى التقرب (من بعضها)، فيعزز ذلك وحدتهم. وبالتالي، يجعل العقوبات الأمريكية غير فعالة".