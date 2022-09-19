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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220919/الغرفة-العامة-في-دونيتسك-تطالب-الرئيس-بإجراء-استفتاء-شعبي-لانضمام-الجمهورية-إلى-روسيا-1067962940.html
الغرفة العامة في دونيتسك تطالب الرئيس بإجراء استفتاء شعبي لانضمام الجمهورية إلى روسيا
الغرفة العامة في دونيتسك تطالب الرئيس بإجراء استفتاء شعبي لانضمام الجمهورية إلى روسيا
أعلن رئيس الغرفة العامة بجمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر كوفمان، اليوم الاثنين، أن الغرفة تقدمت بطلب إلى رئيس البلاد، دينيس بوشيلين، من أجل تنظيم استطلاع شعبي... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T16:12+0000
2022-09-19T16:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال كوفمان: "حان الوقت لمحو الحدود غير الموجودة بين دولتينا... وإجراء استفتاء حول مسألة انضمام جمهورية دونيتسك إلى روسيا الاتحادية، كي تمتد حدود روسيا الاتحادية بيننا وبين أوكرانيا... بناء على ما تقدم، أطلب من رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين والمجلس الشعبي اتخاذ القرار المناسب بشأن إجراء استفتاء فوري".وتقدمت الغرفة العامة بجمهورية لوغانسك الشعبية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بطلب إلى رئيس البلاد ليونيد باسيتشنيك والمجلس الشعبي، من أجل تنظيم استطلاع شعبي على الفور للاعتراف بالجمهورية كيانا روسيا.وشهدت منطقة دونباس قيام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في عام 2014، بعد وصول متطرفين يكنون مشاعر متطرفة وعدائية تجاه الروس إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب.وكانت منطقة دونباس تابعة لروسيا قبل إنشاء الاتحاد السوفيتي. ونُقلت تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية وفق قرار السلطة السوفيتية. واحتفظت أوكرانيا بهذه المنطقة ومناطق أخرى كانت جزءا من مالوروسيا (روسيا الصغرى) قبل إنشاء اتحاد الجمهوريات السوفيتية، حين انسحبت من الاتحاد السوفيتي في عام 1991.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220919/برلمان-لوغانسك-يطالب-رئيس-البلاد-بمبادرة-لإجراء-استفتاء-سريع-للانضمام-إلى-روسيا-1067951766.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار جمهورية دونيتسك

الغرفة العامة في دونيتسك تطالب الرئيس بإجراء استفتاء شعبي لانضمام الجمهورية إلى روسيا

16:12 GMT 19.09.2022 (تم التحديث: 16:27 GMT 19.09.2022)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 11 فبراير 2022
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 11 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن رئيس الغرفة العامة بجمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر كوفمان، اليوم الاثنين، أن الغرفة تقدمت بطلب إلى رئيس البلاد، دينيس بوشيلين، من أجل تنظيم استطلاع شعبي على الفور للانضمام إلى روسيا.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال كوفمان: "حان الوقت لمحو الحدود غير الموجودة بين دولتينا... وإجراء استفتاء حول مسألة انضمام جمهورية دونيتسك إلى روسيا الاتحادية، كي تمتد حدود روسيا الاتحادية بيننا وبين أوكرانيا... بناء على ما تقدم، أطلب من رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين والمجلس الشعبي اتخاذ القرار المناسب بشأن إجراء استفتاء فوري".
وتقدمت الغرفة العامة بجمهورية لوغانسك الشعبية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بطلب إلى رئيس البلاد ليونيد باسيتشنيك والمجلس الشعبي، من أجل تنظيم استطلاع شعبي على الفور للاعتراف بالجمهورية كيانا روسيا.
وشهدت منطقة دونباس قيام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في عام 2014، بعد وصول متطرفين يكنون مشاعر متطرفة وعدائية تجاه الروس إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب.
وكانت منطقة دونباس تابعة لروسيا قبل إنشاء الاتحاد السوفيتي. ونُقلت تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية وفق قرار السلطة السوفيتية. واحتفظت أوكرانيا بهذه المنطقة ومناطق أخرى كانت جزءا من مالوروسيا (روسيا الصغرى) قبل إنشاء اتحاد الجمهوريات السوفيتية، حين انسحبت من الاتحاد السوفيتي في عام 1991.
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الغرفة العامة في لوغانسك تتقدم بطلب للرئيس لتنظيم استطلاع شعبي لإعلان البلاد كيانا روسيا
14:00 GMT
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:41 GMT
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