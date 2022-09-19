الفائزون في مسابقة التصوير الدولية 2022

صورة من سلسلة "مغامرة أدريان" المصورين الصينيين يي هان و ياورونغ لو، الذي أصبح مصورًا للعام بين غير المحترفين، في مسابقة جوائز التصوير الدولي 2022 تم إنشاء سلسلة الصور بناءً على كتاب الطفل أدريان المفضل "حيث الأشياء البرية". كانت المشاهد كلها مصنوعة يدوياً. كثيرا ما تسميه والدته "الشيء الوحشي". ذات يوم، تم إرسال الصبي السيئ إلى الفراش دون أن يأكل أي شيء. في تلك الليلة، تحولت غرفته إلى غابة. وجد قاربًا وأبحر بعيدًا إلى جزيرة حيث توجد كل الأشياء البرية. جعلته الأشياء البرية ملكًا. ولكن بعد ذلك بدأ يفتقد منزله وعائلته وقرر العودة. عندما عاد إلى المنزل، وجد العشاء في غرفته وكان الطعام لا يزال دافئًا.