الفائزون في مسابقة التصوير الدولية 2022

أعلنت لجنة التحكيم التابعة لمسابقة جوائز التصوير الدولية، قائمة الفائزين في فئات مختلقة للمصورين المحترفين والهواة والطلاب على مستوى العالم، مما يخلق واحدة من أكثر المسابقات طموحًا وشمولية في عالم التصوير الفوتوغرافي اليوم.
لقطة من سلسلة "كان يا مكان" للمصور الألماني لارس بوسكير، الحائز على جائزة مصور الطبيعة لهذا العام في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2022 لا شيء في هذا العالم لا يمكن استرجاعه مثل جمال طبيعتنا. سكنت الحيوانات كوكبنا منذ آلاف السنين. الآن، العديد من أنواع الحيوانات مهددة بالانقراض، وهذا يرجع فقط إلى جشع الإنسان في الربح. الصراع بين الإنسان والحيوان دائمًا خاسر واحد فقط. انظر في عيون الحيوانات البرية في بيئتها الطبيعية، من فضلك: الأرض هدية! دعونا نحافظ عليها لأحفاد أحفادنا يمكنهم رؤية هذه المخلوقات الرائعة في البرية، كما نفعل نحن، وليس فقط العثور عليها في الأفلام الوثائقية وكتب التاريخ مع العنوان "كان يا مكان".
لقطة من سلسلة "كان يا مكان" للمصور الألماني لارس بوسكير، الحائز على جائزة مصور الطبيعة لهذا العام في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2022 لا شيء في هذا العالم لا يمكن استرجاعه مثل جمال طبيعتنا. سكنت الحيوانات كوكبنا منذ آلاف السنين. الآن، العديد من أنواع الحيوانات مهددة بالانقراض، وهذا يرجع فقط إلى جشع الإنسان في الربح. الصراع بين الإنسان والحيوان دائمًا خاسر واحد فقط. انظر في عيون الحيوانات البرية في بيئتها الطبيعية، من فضلك: الأرض هدية! دعونا نحافظ عليها لأحفاد أحفادنا يمكنهم رؤية هذه المخلوقات الرائعة في البرية، كما نفعل نحن، وليس فقط العثور عليها في الأفلام الوثائقية وكتب التاريخ مع العنوان "كان يا مكان".
صورة من سلسلة "عناق من كابول" للمصور السلفادوري خوان كارلوس، الحائز على جائزة "مصور تحريري/ صحفي العام" في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2022
كان سقوط أفغانستان الحدث الأكثر شهرة في قرننا، إنه فيتنام عصرنا. لم يتوقع أحد، ولا حتى "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات دولية بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية)، أن ترى البلاد تسقط في أيدي "طالبان" وتصبح الإمارة الإسلامية الجديدة. الأفغان، وخاصة النساء، كانوا أكبر الخاسرين في هذه الهزيمة. على الرغم من أن الولايات المتحدة وصفته بالانسحاب الكامل، إلا أنه كان في الواقع هزيمة. "طالبان" وإرادتها مرة أخرى هزمت قوة عظمى للمرة الثالثة.
"طريق تادامي" في الشتاء التقطه المصور الياباني تاكيشي كامياما، الحائز على جائزة مصور الطبيعة لهذا العام بين المصورين الهواة، في مسابقة جوائز التصوير الدولية لعام 2022 في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2022 يعتبر خط تادامي أحد أكثر الطرق غير المكتشفة في اليابان، وبسبب تساقط الثلوج بكثافة، تصبح المنطقة بيضاء تمامًا في الشتاء، وتدعم حياة الناس قطارات لا تقوم إلا برحلات قليلة ذهابًا وإيابًا في اليوم.
"طريق تادامي" في الشتاء التقطه المصور الياباني تاكيشي كامياما، الحائز على جائزة مصور الطبيعة لهذا العام بين المصورين الهواة، في مسابقة جوائز التصوير الدولية لعام 2022 في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2022 يعتبر خط تادامي أحد أكثر الطرق غير المكتشفة في اليابان، وبسبب تساقط الثلوج بكثافة، تصبح المنطقة بيضاء تمامًا في الشتاء، وتدعم حياة الناس قطارات لا تقوم إلا برحلات قليلة ذهابًا وإيابًا في اليوم.
لقطة من سلسلة "مغامرات ماتيلدا الشابة" للمصور الأسترالي أدريان دونوجو، الحائز على جائزة أفضل مصور للفنون الجميلة للعام بين غير المحترفين، في مسابقة جوائز التصوير الدولية لعام 2022
مجموعة من القصص التي تشارك فيها الشاب ماتيلدا في أسلوب الأعمال التي يمكن أن توضح كتاب إنايد بلايتون. توضح هذه الصور مغامرات بطلة شابة، بما في ذلك تحديات كونها عميلة سرية.
لقطة من سلسلة "لاعبوا لوس أنجلوس" للمصور البريطاني جيمس لايتباون، الذي حصل على جائزة أفضل مصور رياضي للعام في مسابقة جوائز التصوير الدولية لعام 2022.
لقد قمت بتصوير افتتاحية الملابس الرجالية في وقت مبكر من الصباح وعدت لاحقًا لتصوير بعض مباريات كرة السلة. لقد تمكنت من تصوير هؤلاء الرجال في الملعب خلال مباراتهم اثنين ضد اثنين على الملاعب في شاطئ فينيسيا في لوس أنجلوس.
صورة بعنوان "عمل جماعي" من تصوير المصور الإسباني بيتر زركوب، الحائز على جائزة أفضل مصور رياضي للعام بين غير المحترفين في مسابقة جوائز التصوير الدولية لعام 2022
التقطت هذه الصورة من جسر حيث عادة ما أسير. لفت انتباهي دائمًا مشهد المجدفين، بسبب التباين العالي في الصورة والحركة والهندسة... بالإضافة إلى ذلك، يتيح لي هذا النظام الرياضي التقاط لحظات فريدة تعكس قيم الرياضة: الجهد، المرونة، المثابرة...
لقطة من سلسلة "ردا على" للمصور الأمريكي غريغوري كوتروس، الذي فاز بجائزة مصور الأحداث لهذا العام بين غير المحترفين، في مسابقة جوائز التصوير الدولية لعام 2022
في 24 يونيو/ حزيران 2022، أصدرت المحكمة العليا للولايات المتحدة حكماً ألغى فيه قضية رو ضد وايد وألغى الحق الدستوري الفيدرالي في الإجهاض الذي كان قائماً منذ عام 1973. ورداً على ذلك، نزل العديد في البلاد إلى الشوارع احتجاجاً ودعوا إلى اتخاذ إجراء. وقعت إحدى هذه الاحتجاجات في 9 يوليو/ تموز 2022 في واشنطن العاصمة خلال يوم غائم ممطر. التقطت هذه الصور من نقاط مختلفة من المسيرة نحو البيت الأبيض، وتلتقط بعض المشاهد والمشاعر السائدة في ذلك اليوم.
صورة من سلسلة "قلب المدينة"، المصور الصيني فان وو، الحائز على جائزة مصور العمارة لهذا العام بين غير المحترفين، في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2022
المدينة مثل شريحة ماكرو عالية التقنية، والشريحة مثل مدينة صغيرة. حاولت إظهار هيكل سقف مبنى المكاتب في الحي المالي الأساسي في شنغهاي باستخدام الطائرة بدون طيار للنظر إلى الأسفل من منظور جوي بزاوية 90 درجة. يتم فصل النمط الهيكلي عن سياق المشهد الحضري ووضعه على خلفية بسيطة، والتي تمكن المشاهد من التركيز على تفاصيل العمارة الخالصة وإظهار تشابهها مع صورة الرقاقة عالية التقنية التي تم التقاطها في الماكرو، وذلك لاستكشافها. الارتباط الوثيق بين التحضر والتكامل.
التصوير الفوتوغرافي لرحلة المصور الأمريكي آرون أندرسون، الذي فاز بجائزة مصور الناس للعام، في مسابقة جوائز التصوير الدولي 2022
الرياضية جايد ستايت من فريق الولايات المتحدة الأمريكية، تم تصويرها في صحراء جنوب كاليفورنيا.
صورة من سلسلة "مغامرة أدريان" المصورين الصينيين يي هان و ياورونغ لو، الذي أصبح مصورًا للعام بين غير المحترفين، في مسابقة جوائز التصوير الدولي 2022
تم إنشاء سلسلة الصور بناءً على كتاب الطفل أدريان المفضل "حيث الأشياء البرية". كانت المشاهد كلها مصنوعة يدوياً. كثيرا ما تسميه والدته "الشيء الوحشي". ذات يوم، تم إرسال الصبي السيئ إلى الفراش دون أن يأكل أي شيء. في تلك الليلة، تحولت غرفته إلى غابة. وجد قاربًا وأبحر بعيدًا إلى جزيرة حيث توجد كل الأشياء البرية. جعلته الأشياء البرية ملكًا. ولكن بعد ذلك بدأ يفتقد منزله وعائلته وقرر العودة. عندما عاد إلى المنزل، وجد العشاء في غرفته وكان الطعام لا يزال دافئًا.
لقطة من سلسلة "التجاور" للمصورة الأمريكية إيماني ماكراي، الفائزة على المركز الثاني في فئة التحرير/ الصحافة/ السياسية في مسابقة جوائز التصوير الدولية 2022
من أولئك الذين اقتحموا مبنى الكابيتول بنية خبيثة إلى أولئك الذين سمحوا للجهل بالمرور دون رادع، وكل ما بين ذلك - نحن جميعًا نتحمل المسؤولية. هناك دائمًا مجال ليكون أفضل ويكون التغيير الذي تريد رؤيته. كما قالت أماندا غورمان، الحائزة على جائزة الشاعرة الوطنية للشباب في حفل تنصيب رئيس جديد ، "هناك دائمًا ضوء إذا كنا شجعانًا بما يكفي لرؤيته. هناك دائمًا ضوء إذا كنا شجعانًا بما يكفي لنكون عليه ". أهدف إلى التصوير الفوتوغرافي الخاص بي وأن أكون التغيير ليكون طريقًا إلى الأمام بكل من الحقيقة والضوء.
صورة "سلسلة حمراء" للمصور التايواني جانان تشين، الذي فاز بجائزة أفضل مصور خاص لهذا العام، في مسابقة جوائز التصوير الدولية لعام 2022
ترمز الخيوط المتشابكة إلى سجن للعقل حيث يُحاصر المرء بمشاعره ويكافح من أجل الهروب.
صورة من سلسلة "مهرجان الثيران في جيرون" من المصور الإيطالي أليساندرو إياسيفولي، الذي فاز بجائزة مصور العام في مسابقة الصور الدولية 2022.
تسعى هذه السلسلة التي تم التقاطها في ريف جيرون في جنوب الإكوادور إلى التقاط حياة وجوهر"مهرجان الثيران في جيرون" الحميمية والتي يصعب الوصول إليها تقريبًا. كل يوم أحد خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، تحدث مصارعة ثيران بدائية. في نهاية مصارعة الثيران هذه، يتم التضحية بالثور (أو الثيران) باستخدام السكين فقط. ترافق تضحية الثيران بأقنعة مجازية وموسيقى ورقصات وعروض نذرية.
صورة من مشروع "شيربا" للمصور الأمريكي آندي أندرسون، الذي احتل المركز الثاني في فئة "المنظور الأعمق" في مسابقة جوائز التصوير الدولي 2022.
مشروع عن قرية فورتسي، نيبال، حيث أكبر تركيز من المجموعة العرقية "شيربا" الذين لخصوا حياة جبل إفرست. صور أهالي شيربا المتقاعدة وعائلاتهم الذين يعيشون هناك.