https://sputnikarabic.ae/20220919/الكاظمي-يدعو-القوى-السياسية-إلى-الركون-للغة-الحوار-والعقل-لإنهاء-الأزمة-الحالية-في-العراق-1067966616.html

الكاظمي يدعو القوى السياسية إلى الركون للغة الحوار والعقل لإنهاء الأزمة الحالية في العراق

الكاظمي يدعو القوى السياسية إلى الركون للغة الحوار والعقل لإنهاء الأزمة الحالية في العراق

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، "القوى الوطنية والسياسية إلى التحلي بالهدوء والصبر، والركون إلى لغة الحوار والعقل، والتسلح بإرادة صلبة،... 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T17:32+0000

2022-09-19T17:32+0000

2022-09-19T17:32+0000

أخبار العراق اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1067964876_0:0:1454:818_1920x0_80_0_0_8da776b0981b440bba9c197c1074aab5.jpg

وشدد الكاظمي، خلال مغادرته بغداد متوجها إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، على "ضرورة العبور بالبلاد من هذه المرحلة إلى بر الأمان وفي هذه اللحظة التاريخية، عبر حوارنا الوطني القادر على إنتاج حلولٍ تنهي هذه الأزمة الراهنة"، حسب وكالة الأنباء العراقية-واع.وقال: "عملنا خلال العامين الماضيين، على إقامة أفضل العلاقات مع جيراننا ومع المجتمع الدولي، ورفعنا من مستوى حضور العراق في المحافل الدولية، وعززنا التعاون والشراكة مع الجميع بما ينعكس إيجاباً على مصالح شعبنا بكل المستويات".وختم الكاظمي تصريحاته بالقول إن "الأزمة السياسية الحالية صعبة، لكن أبواب الحل ما زالت مفتوحة، وهذا يتطلب حواراً هادئاً وصريحاً يضع مصلحة العراق وشعبه فوق الجميع".وأكد تحالف "الفتح"، التابع للإطار التنسيقي في العراق، أمس الأحد، أن "محمد شياع السوداني، مازال مرشح الإطار لرئاسة الحكومة الجديدة"، مرجحا أن يكون هناك "موقف إيجابي من السنة والأكراد تجاه هذه الشخصية".وقالت عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، في تصريحات نقلها موقع "موسوعة العراق" إن "محمد شياع السوداني يمثل مرشح رئاسة الحكومة من قبل البيت الشيعي، حاله حال مرشحي الرئاسة الأخرى لدى السنة والأكراد"، لافتا إلى أن "هناك إمكانية كبيرة أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة للأزمة السياسية بحيث يتم الذهاب لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة".ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.

https://sputnikarabic.ae/20220919/محلل-لن-يمر-ترشيح-السوداني-رئيسا-للحكومة-العراقية-إلا-بموافقة-الصدر-1067946565.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العراق اليوم