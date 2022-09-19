https://sputnikarabic.ae/20220919/الكاظمي-يوجه-بتعزيز-التنسيق-بين-مختلف-المؤسسات-الأمنية-1067921523.html
الكاظمي يوجه بتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية
الكاظمي يوجه بتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية
وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T06:39+0000
2022-09-19T06:39+0000
2022-09-19T06:39+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر، يوم الأحد، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن الكاظمي بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، وأبرز الملفات الأمنية والعسكرية، خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني.وأوضح أن الاجتماع ناقش الوضع الأمني، وتعزيز الخطط الأمنية لمواجهة مختلف التحديات.وأمر رئيس الوزراء بتعزيز التنسيق الأمني بين كافة المؤسسات الأمنية، حفاظا على المكتسبات الأمنية وتعزيزها.ووجه الشكر لقوات الأمن بمختلف أشكالها بمناسبة نجاح الخطة الأمنية المعدة لحماية الزيارة الأربعينية.
https://sputnikarabic.ae/20220918/الدفاع-المدني-العراقي-يخمد-78-حريقا-خلال-24-ساعة-1067916399.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
الكاظمي يوجه بتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية
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وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية.
جاء هذا في بيان صادر، يوم الأحد، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن الكاظمي بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، وأبرز الملفات الأمنية والعسكرية، خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني.
وأوضح أن الاجتماع ناقش الوضع الأمني، وتعزيز الخطط الأمنية لمواجهة مختلف التحديات.
وأمر رئيس الوزراء بتعزيز التنسيق الأمني بين كافة المؤسسات الأمنية، حفاظا على المكتسبات الأمنية وتعزيزها.
ووجه الشكر لقوات الأمن بمختلف أشكالها بمناسبة نجاح الخطة الأمنية المعدة لحماية الزيارة الأربعينية.