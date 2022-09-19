https://sputnikarabic.ae/20220919/الكرملين-خطة-العمل-الشاملة-المشتركة-حول-برنامج-إيران-النووي-تلبي-مصالح-جميع-الدول-1067934806.html
الكرملين: خطة العمل الشاملة المشتركة حول برنامج إيران النووي تلبي مصالح جميع الدول
الكرملين: خطة العمل الشاملة المشتركة حول برنامج إيران النووي تلبي مصالح جميع الدول
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أهمية تمديد خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T10:22+0000
2022-09-19T10:22+0000
2022-09-19T10:22+0000
روسيا
الكرملين
دميتري بيسكوف
الاتفاق النووي الإيراني
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن تكون المفاوضات حول خطة العمل المشتركة الشاملة قد وصلت إلى طريق مسدود: "لا يزال هناك عدد قليل من القضايا العالقة التي لا تزال بحاجة إلى إنهاء. لا شك أن خطة العمل الشاملة المشتركة تلبي مصالح جميع الدول".وقالت نائبة وزيرة الخارجية الأميركية ويندي شيرمان في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تعتقد أن المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني قد توقفت بسبب موقف إيران "غير المقبول" ، لكن استعادة الصفقة لا تزال في مصلحة الولايات المتحدة.وكانت إيران أرسلت مطلع الشهر الحالي إلى المنسق الأوروبي تعليقها على الرد الأمريكي بشأن مسودة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي تلقته طهران عبر الاتحاد الأوروبي في 28 آب/أغسطس الماضي.وفي 4 آب/أغسطس الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأميركية.وقدمت إيران، في 15 آب/أغسطس الماضي، رداً رسميا إلى الاتحاد الأوروبي، على المقترح الذي طرحه لتسوية الاتفاق حول العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
https://sputnikarabic.ae/20220807/روسيا-تستغرب-عدم-مشارکة-كبار-المفاوضين-الأوروبيين-في-محادثات-فیینا-الخاصة-بالنووي-الإيراني-1066126149.html
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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف, الاتفاق النووي الإيراني
روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف, الاتفاق النووي الإيراني
الكرملين: خطة العمل الشاملة المشتركة حول برنامج إيران النووي تلبي مصالح جميع الدول
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أهمية تمديد خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن تكون المفاوضات حول خطة العمل المشتركة الشاملة قد وصلت إلى طريق مسدود: "لا يزال هناك عدد قليل من القضايا العالقة التي لا تزال بحاجة إلى إنهاء. لا شك أن خطة العمل الشاملة المشتركة تلبي مصالح جميع الدول".
وقالت نائبة وزيرة الخارجية الأميركية ويندي شيرمان في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تعتقد أن المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني
قد توقفت بسبب موقف إيران "غير المقبول" ، لكن استعادة الصفقة لا تزال في مصلحة الولايات المتحدة.
وكانت إيران أرسلت مطلع الشهر الحالي إلى المنسق الأوروبي تعليقها على الرد الأمريكي بشأن مسودة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي تلقته طهران عبر الاتحاد الأوروبي في 28 آب/أغسطس الماضي.
وفي 4 آب/أغسطس الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي
، وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأميركية.
وقدمت إيران، في 15 آب/أغسطس الماضي، رداً رسميا إلى الاتحاد الأوروبي، على المقترح الذي طرحه لتسوية الاتفاق حول العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.