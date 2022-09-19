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https://sputnikarabic.ae/20220919/الكنيست-يوافق-على-السماح-باستخدام-الحيوانات-المنوية-لقتلى-الجيش-الإسرائيلي-1067940043.html
الكنيست يوافق على السماح باستخدام الحيوانات المنوية لقتلى الجيش الإسرائيلي
الكنيست يوافق على السماح باستخدام الحيوانات المنوية لقتلى الجيش الإسرائيلي
وافق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بقراءة أولى على مشروع قانون يسمح باستخدام الحيوانات المنوية لجنود الجيش الذين قتلوا أثناء الخدمة ولم يتركوا... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T11:15+0000
2022-09-19T11:15+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الكنيست الإسرائيلي
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وكي يصبح المشروع قانونا نافدا يتعين الموافقة عليه بثلاث قراءات وفق ما ينص قانون الكنيست.وقالت القناة السابعة الإسرائيلية: "صادق الكنيست اليوم (الاثنين) بالقراءة الأولى على "قانون الاستمرارية" الذي يسمح باستمرارية الجندي الذي مات أثناء خدمته من خلال استخدام حيواناته المنوية".وأضافت أن مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، تسفي هاوزر، يهدف إلى السماح باستخدام الحيوانات المنوية للشخص المتوفى لتكوين ذرية، وبالتالي خلق استمرارية له.ينص مشروع القانون على أن كل مجند سيتلقى تحديثا بشأن إمكانية تحديد وضعه فيما يتعلق بالاستمرارية، ويضع لائحة كاملة للإجراء من قرار الشخص إلى حمل الأم المقصودة.وفقا للقانون، يمكن أخذ الحيوانات المنوية من الجندي بالجيش الإسرائيلي بناء على طلب زوجته أو والديه، ويُقترح السماح للزوجات باستخدام الحيوانات المنوية حتى في حالة عدم ترك الجندي تعليمات صريحة بذلك.قال عضو الكنيست هاوزر: "بعد عدة أشهر من العمل الشاق، والعميق، صادقنا على مشروع القانون المهم بالقراءة الأولى. تشريع يعد انطلاقة نحو المستقبل من جهة، وكذلك ينظم بشكل إنساني الحالات القائمة اليوم التي تم خلالها تنفيذ الإجراء ولم ينجحوا في إكماله".وأضاف: "هناك واجب أخلاقي وقيمي لدولة ترسل أفضل أبنائها للدفاع عن أمنها. في القرن الـ 21 يجب أن يشمل ذلك إمكانية تحقيق إرادة إنسان – لإقامة ذرية من بعده".
https://sputnikarabic.ae/20190318/السائل-المنوي-الأقدم-التاريخ-صالح-1039844639.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكنيست الإسرائيلي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكنيست الإسرائيلي

الكنيست يوافق على السماح باستخدام الحيوانات المنوية لقتلى الجيش الإسرائيلي

11:15 GMT 19.09.2022
© AFP 2022 / Jalaa Mareyالحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AFP 2022 / Jalaa Marey
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وافق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بقراءة أولى على مشروع قانون يسمح باستخدام الحيوانات المنوية لجنود الجيش الذين قتلوا أثناء الخدمة ولم يتركوا من خلفهم ذرية.
وكي يصبح المشروع قانونا نافدا يتعين الموافقة عليه بثلاث قراءات وفق ما ينص قانون الكنيست.
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية: "صادق الكنيست اليوم (الاثنين) بالقراءة الأولى على "قانون الاستمرارية" الذي يسمح باستمرارية الجندي الذي مات أثناء خدمته من خلال استخدام حيواناته المنوية".
وأضافت أن مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، تسفي هاوزر، يهدف إلى السماح باستخدام الحيوانات المنوية للشخص المتوفى لتكوين ذرية، وبالتالي خلق استمرارية له.
ينص مشروع القانون على أن كل مجند سيتلقى تحديثا بشأن إمكانية تحديد وضعه فيما يتعلق بالاستمرارية، ويضع لائحة كاملة للإجراء من قرار الشخص إلى حمل الأم المقصودة.
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وفقا للقانون، يمكن أخذ الحيوانات المنوية من الجندي بالجيش الإسرائيلي بناء على طلب زوجته أو والديه، ويُقترح السماح للزوجات باستخدام الحيوانات المنوية حتى في حالة عدم ترك الجندي تعليمات صريحة بذلك.
قال عضو الكنيست هاوزر: "بعد عدة أشهر من العمل الشاق، والعميق، صادقنا على مشروع القانون المهم بالقراءة الأولى. تشريع يعد انطلاقة نحو المستقبل من جهة، وكذلك ينظم بشكل إنساني الحالات القائمة اليوم التي تم خلالها تنفيذ الإجراء ولم ينجحوا في إكماله".
وأضاف: "هناك واجب أخلاقي وقيمي لدولة ترسل أفضل أبنائها للدفاع عن أمنها. في القرن الـ 21 يجب أن يشمل ذلك إمكانية تحقيق إرادة إنسان – لإقامة ذرية من بعده".
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