عربي
https://sputnikarabic.ae/20220919/الليرة-اللبنانية-تنخفض-إلى-مستوى-قياسي-جديد-وسط-احتجاجات-شعبية-1067957617.html
الليرة اللبنانية تنخفض إلى مستوى قياسي جديد وسط احتجاجات شعبية
الليرة اللبنانية تنخفض إلى مستوى قياسي جديد وسط احتجاجات شعبية
تراجعت الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، اليوم الاثنين، في ظل التباطؤ الاقتصادي الحاد وتعطل البنوك بسبب المودعين... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T15:05+0000
2022-09-19T15:05+0000
أخبار لبنان
لبنان
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104365/18/1043651892_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_99f40976bb04c7f3e781cfe2078b5cdc.jpg
شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة من الحوادث التي اقتحم فيها أشخاص مسلحون ببنادق حقيقية أو زائفة البنوك للمطالبة بالوصول إلى مدخراتهم الدولارية المجمدة، في وقائع احتفى بها الكثيرون في لبنان.وسط الاضطرابات، انخفضت سعر صرف العملة اللبنانية إلى 38600 ليرة مقابل الدولار، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مواقع تراقب سعر الصرف، وهو مستوى قياسي منخفض للعملة المضطربة.لعقود من الزمان، كانت الليرة اللبنانية مربوطة بالدولار عند 1507 ليرة، ما يعني أنها فقدت نحو 95% من قيمتها في السوق السوداء منذ عام 2019.في قصر العدل في بيروت، يوم الاثنين، اخترق العشرات بوابة حديدية في الخارج للاحتجاج على احتجاز شخصين على خلفية اقتحام البنوك الأسبوع الماضي.من جهة أخرى، فإن ناشطين غاضبين من الأزمة الاقتصادية العميقة في لبنان، أغلقوا الطرق في العاصمة وفي مدينة طرابلس الساحلية الشمالية.تسبب الانهيار المالي، الذي ألقي باللوم فيه على نطاق واسع على الفساد الحكومي وسوء الإدارة، في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ لبنان.وقال المصرفي اللبناني صائب الزين إن تراجع الليرة يعود إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء بعد قرار الحكومة رفع الدعم الحكومي، بما في ذلك دعم الوقود.
https://sputnikarabic.ae/20220917/بعد-مسلسل-اقتحام-المصارف-هل-دخل-لبنان-مرحلة-الانفلات-الأمني؟-1067883610.html
أخبار لبنان
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104365/18/1043651892_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_f75ec47ccde03177c6850492523dea21.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, لبنان, اقتصاد
أخبار لبنان, لبنان, اقتصاد

الليرة اللبنانية تنخفض إلى مستوى قياسي جديد وسط احتجاجات شعبية

15:05 GMT 19.09.2022
© AP Photo / Hussein Mallaالعملة اللبنانية "الليرة"
العملة اللبنانية الليرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبرTelegram
تراجعت الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، اليوم الاثنين، في ظل التباطؤ الاقتصادي الحاد وتعطل البنوك بسبب المودعين الغاضبين والاحتجاجات المناهضة للحكومة.
شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة من الحوادث التي اقتحم فيها أشخاص مسلحون ببنادق حقيقية أو زائفة البنوك للمطالبة بالوصول إلى مدخراتهم الدولارية المجمدة، في وقائع احتفى بها الكثيرون في لبنان.
وسط الاضطرابات، انخفضت سعر صرف العملة اللبنانية إلى 38600 ليرة مقابل الدولار، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مواقع تراقب سعر الصرف، وهو مستوى قياسي منخفض للعملة المضطربة.
لعقود من الزمان، كانت الليرة اللبنانية مربوطة بالدولار عند 1507 ليرة، ما يعني أنها فقدت نحو 95% من قيمتها في السوق السوداء منذ عام 2019.
اقتحام بنك في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
بعد مسلسل اقتحام المصارف... هل دخل لبنان مرحلة الانفلات الأمني؟
17 سبتمبر, 20:12 GMT
في قصر العدل في بيروت، يوم الاثنين، اخترق العشرات بوابة حديدية في الخارج للاحتجاج على احتجاز شخصين على خلفية اقتحام البنوك الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى، فإن ناشطين غاضبين من الأزمة الاقتصادية العميقة في لبنان، أغلقوا الطرق في العاصمة وفي مدينة طرابلس الساحلية الشمالية.
تسبب الانهيار المالي، الذي ألقي باللوم فيه على نطاق واسع على الفساد الحكومي وسوء الإدارة، في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ لبنان.
وقال المصرفي اللبناني صائب الزين إن تراجع الليرة يعود إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء بعد قرار الحكومة رفع الدعم الحكومي، بما في ذلك دعم الوقود.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала