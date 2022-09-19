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https://sputnikarabic.ae/20220919/المفوضية-الأوروبية-تشتكي-المجر-جمدت-أصولا-روسية-بقيمة-3-آلاف-يورو-فقط-ودول-أخرى-جمدت-مليارات-1067962437.html
المفوضية الأوروبية تشتكي: المجر جمدت أصولا روسية بقيمة 3 آلاف يورو فقط ودول أخرى جمدت "مليارات"
المفوضية الأوروبية تشتكي: المجر جمدت أصولا روسية بقيمة 3 آلاف يورو فقط ودول أخرى جمدت "مليارات"
اشتكى المفوض الأوروبي لشؤون العدل، ديدييه رايندرز، من أن المجر جمدت أصولا روسية بقيمة 3000 يورو فقط، بينما أفادت دول أخرى بتجميد "المليارات". 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T16:05+0000
2022-09-19T16:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
اقتصاد
العالم
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وقال رايندرز في تصريحات لقناة "سي إن إن": "حتى الآن، في أوروبا، جمّدنا (دول الاتحاد الأوروبي) 14.5 مليار يورو. لكن 90% من هذا المبلغ تقع في ست دول، أي أننا بحاجة إلى العمل مع البقية، والتي إما لم تجمد أو لم تبلغ عن ذلك (قيامها بالتجميد)".وأعلنت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل منذ نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي عن عدة حزم من العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، منوها إلى أن العقوبات الغربية وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.أفاد المفوض الأوروبي لشؤون العدل في وقت سابق من شهر يوليو /تموز الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي جمد 13.8 مليار يورو من أصول رجال الأعمال والشركات الروسية وأعرب عن أمله في أن يتم "تفعيل" هذه العملية.
https://sputnikarabic.ae/20220919/وفد-من-65-شركة-روسية-يبدأ-اليوم-مفاوضات-في-إيران-من-أجل-ترسيخ-العلاقات-التجارية-1067940600.html
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اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

المفوضية الأوروبية تشتكي: المجر جمدت أصولا روسية بقيمة 3 آلاف يورو فقط ودول أخرى جمدت "مليارات"

16:05 GMT 19.09.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالمفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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اشتكى المفوض الأوروبي لشؤون العدل، ديدييه رايندرز، من أن المجر جمدت أصولا روسية بقيمة 3000 يورو فقط، بينما أفادت دول أخرى بتجميد "المليارات".
وقال رايندرز في تصريحات لقناة "سي إن إن": "حتى الآن، في أوروبا، جمّدنا (دول الاتحاد الأوروبي) 14.5 مليار يورو. لكن 90% من هذا المبلغ تقع في ست دول، أي أننا بحاجة إلى العمل مع البقية، والتي إما لم تجمد أو لم تبلغ عن ذلك (قيامها بالتجميد)".

وتابع المفوض الأوروبي لشؤون العدل موضحا: "يمكنني أن أعطي مثالاً عن المجر، حيث تم تجميد 3000 يورو فقط لا أكثر!".

وأعلنت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل منذ نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي عن عدة حزم من العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، منوها إلى أن العقوبات الغربية وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.
طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
وفد من 65 شركة روسية يبدأ اليوم مفاوضات في إيران من أجل ترسيخ العلاقات التجارية
11:25 GMT

ووفقا للرئيس الروسي فإن الهدف الرئيسي للغرب من هذه العقوبات هو التسبب بتدهور حياة الملايين من الناس.

أفاد المفوض الأوروبي لشؤون العدل في وقت سابق من شهر يوليو /تموز الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي جمد 13.8 مليار يورو من أصول رجال الأعمال والشركات الروسية وأعرب عن أمله في أن يتم "تفعيل" هذه العملية.
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