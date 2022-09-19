https://sputnikarabic.ae/20220919/المفوضية-الأوروبية-تشتكي-المجر-جمدت-أصولا-روسية-بقيمة-3-آلاف-يورو-فقط-ودول-أخرى-جمدت-مليارات-1067962437.html
المفوضية الأوروبية تشتكي: المجر جمدت أصولا روسية بقيمة 3 آلاف يورو فقط ودول أخرى جمدت "مليارات"
المفوضية الأوروبية تشتكي: المجر جمدت أصولا روسية بقيمة 3 آلاف يورو فقط ودول أخرى جمدت "مليارات"
اشتكى المفوض الأوروبي لشؤون العدل، ديدييه رايندرز، من أن المجر جمدت أصولا روسية بقيمة 3000 يورو فقط، بينما أفادت دول أخرى بتجميد "المليارات". 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T16:05+0000
2022-09-19T16:05+0000
2022-09-19T16:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
اقتصاد
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102395/13/1023951384_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_48666b80622f5a0eddcf030beb570094.jpg
وقال رايندرز في تصريحات لقناة "سي إن إن": "حتى الآن، في أوروبا، جمّدنا (دول الاتحاد الأوروبي) 14.5 مليار يورو. لكن 90% من هذا المبلغ تقع في ست دول، أي أننا بحاجة إلى العمل مع البقية، والتي إما لم تجمد أو لم تبلغ عن ذلك (قيامها بالتجميد)".وأعلنت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل منذ نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي عن عدة حزم من العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، منوها إلى أن العقوبات الغربية وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.أفاد المفوض الأوروبي لشؤون العدل في وقت سابق من شهر يوليو /تموز الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي جمد 13.8 مليار يورو من أصول رجال الأعمال والشركات الروسية وأعرب عن أمله في أن يتم "تفعيل" هذه العملية.
https://sputnikarabic.ae/20220919/وفد-من-65-شركة-روسية-يبدأ-اليوم-مفاوضات-في-إيران-من-أجل-ترسيخ-العلاقات-التجارية-1067940600.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102395/13/1023951384_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_8ba786cbffaf33d7e7d7835999312888.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم
المفوضية الأوروبية تشتكي: المجر جمدت أصولا روسية بقيمة 3 آلاف يورو فقط ودول أخرى جمدت "مليارات"
تابعنا عبر
اشتكى المفوض الأوروبي لشؤون العدل، ديدييه رايندرز، من أن المجر جمدت أصولا روسية بقيمة 3000 يورو فقط، بينما أفادت دول أخرى بتجميد "المليارات".
وقال رايندرز في تصريحات لقناة "سي إن إن": "حتى الآن، في أوروبا، جمّدنا (دول الاتحاد الأوروبي) 14.5 مليار يورو. لكن 90% من هذا المبلغ تقع في ست دول، أي أننا بحاجة إلى العمل مع البقية، والتي إما لم تجمد أو لم تبلغ عن ذلك (قيامها بالتجميد)".
وتابع المفوض الأوروبي لشؤون العدل موضحا: "يمكنني أن أعطي مثالاً عن المجر، حيث تم تجميد 3000 يورو فقط لا أكثر!".
وأعلنت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل منذ نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي عن عدة حزم من العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، منوها إلى أن العقوبات الغربية وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.
ووفقا للرئيس الروسي فإن الهدف الرئيسي للغرب من هذه العقوبات هو التسبب بتدهور حياة الملايين من الناس.
أفاد المفوض الأوروبي لشؤون العدل في وقت سابق من شهر يوليو /تموز الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي جمد 13.8 مليار يورو من أصول رجال الأعمال والشركات الروسية وأعرب عن أمله في أن يتم "تفعيل" هذه العملية.