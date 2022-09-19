https://sputnikarabic.ae/20220919/المفوضية-الأوروبية-تشتكي-المجر-جمدت-أصولا-روسية-بقيمة-3-آلاف-يورو-فقط-ودول-أخرى-جمدت-مليارات-1067962437.html

المفوضية الأوروبية تشتكي: المجر جمدت أصولا روسية بقيمة 3 آلاف يورو فقط ودول أخرى جمدت "مليارات"

المفوضية الأوروبية تشتكي: المجر جمدت أصولا روسية بقيمة 3 آلاف يورو فقط ودول أخرى جمدت "مليارات"

اشتكى المفوض الأوروبي لشؤون العدل، ديدييه رايندرز، من أن المجر جمدت أصولا روسية بقيمة 3000 يورو فقط، بينما أفادت دول أخرى بتجميد "المليارات". 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T16:05+0000

2022-09-19T16:05+0000

2022-09-19T16:05+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

اقتصاد

العالم

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وقال رايندرز في تصريحات لقناة "سي إن إن": "حتى الآن، في أوروبا، جمّدنا (دول الاتحاد الأوروبي) 14.5 مليار يورو. لكن 90% من هذا المبلغ تقع في ست دول، أي أننا بحاجة إلى العمل مع البقية، والتي إما لم تجمد أو لم تبلغ عن ذلك (قيامها بالتجميد)".وأعلنت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل منذ نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي عن عدة حزم من العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، منوها إلى أن العقوبات الغربية وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.أفاد المفوض الأوروبي لشؤون العدل في وقت سابق من شهر يوليو /تموز الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي جمد 13.8 مليار يورو من أصول رجال الأعمال والشركات الروسية وأعرب عن أمله في أن يتم "تفعيل" هذه العملية.

https://sputnikarabic.ae/20220919/وفد-من-65-شركة-روسية-يبدأ-اليوم-مفاوضات-في-إيران-من-أجل-ترسيخ-العلاقات-التجارية-1067940600.html

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