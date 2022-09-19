https://sputnikarabic.ae/20220919/انطلاق-أعمال-الاجتماع-السنوي-للمنظمة-الدولية-للمعايير-آيزو-في-أبوظبي-1067923284.html
انطلاق أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للمعايير "آيزو" في أبوظبي
انطلاق أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للمعايير "آيزو" في أبوظبي
انطلقت فعاليات الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للمعايير "ISO" للعام 2022، اليوم الاثنين، في مركز أدنوك للأعمال في أبوظبي. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T08:27+0000
2022-09-19T08:27+0000
2022-09-19T08:27+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103214/69/1032146953_0:286:4660:2907_1920x0_80_0_0_929b1e44e98bc2311844c0ea423b7cf9.jpg
ذكرت وكالة "وام" الإماراتية أن فعاليات الحدث العالمي الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يستمر حتى 23 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة أكثر من ألفي شخص على المستويين الإقليمي والدولي من ممثلي منظمات وهيئات المعايير الدولية والخبراء والفنيين في مجال المواصفات من 163 دولة عبر المشاركة الحضورية وعبر خاصية الاتصال المرئي.ويشارك الحضور في جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تتخللها نقاشات حول ملفات مختلفة، من أبرزها رسم خطط التقييس وتطوير معاييره .ويعد هذا الاجتماع الذي ينعقد للمرة الثانية في الإمارات - تأكيداً على مكانة الدولة ودعمها وتطبيقها لأفضل الممارسات الدولية في التقييس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103214/69/1032146953_202:0:4458:3192_1920x0_80_0_0_f64328784a614159ad3e09e79486975b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
انطلاق أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للمعايير "آيزو" في أبوظبي
تابعنا عبر
انطلقت فعاليات الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للمعايير "ISO" للعام 2022، اليوم الاثنين، في مركز أدنوك للأعمال في أبوظبي.
ذكرت وكالة "وام" الإماراتية
أن فعاليات الحدث العالمي الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يستمر حتى 23 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة أكثر من ألفي شخص على المستويين الإقليمي والدولي من ممثلي منظمات وهيئات المعايير الدولية والخبراء والفنيين في مجال المواصفات من 163 دولة عبر المشاركة الحضورية وعبر خاصية الاتصال المرئي.
ويشارك الحضور في جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تتخللها نقاشات حول ملفات مختلفة، من أبرزها رسم خطط التقييس وتطوير معاييره .
ويعد هذا الاجتماع الذي ينعقد للمرة الثانية في الإمارات - تأكيداً على مكانة الدولة ودعمها وتطبيقها لأفضل الممارسات الدولية في التقييس.