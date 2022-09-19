https://sputnikarabic.ae/20220919/بايدن-وضع-الاقتصاد-الأمريكي-أفضل-من-الروسي-1067919794.html
بايدن: وضع الاقتصاد الأمريكي أفضل من الروسي
بايدن: وضع الاقتصاد الأمريكي أفضل من الروسي
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن روسيا لن تتمكن من تغيير موقف الولايات المتحدة إزاء أوكرانيا بواسطة مصادر الطاقة. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T00:29+0000
2022-09-19T00:29+0000
2022-09-19T00:29+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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واشنطن – سبوتنيك. وقال بايدن في مقابلة مع قناة "سي بي إس": "اقتصاد الولايات المتحدة أفضل بكثير من أي أحد، وخاصة روسيا، لكنه (الرئيس بوتين) يحاول أن تحقيق ذلك (تغيير سياسة الولايات المتحدة) لكنه لن يتمكن".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الأحد، إن روسيا والصين لا تسعيان في سبيل حكم العالم بأسره، بخلاف دول أخرى.وقال بيسكوف في مقابلة على قناة "روسيا 1": "من خلال إدراكهما لعلاقاتهما الثنائية، فإن روسيا والصين لا تسعيان لحكم العالم بأسره، نحن نعلم أن هناك دولًا أخرى لديها مثل هذا الاتجاه".واعتبر بيسكوف أن الولايات المتحدة تعد مصدرا للتصرفات "الاستفزازية" وروسيا والصين متقاربتان في هذا التقييم.وتحدث بيسكوف عن موقف روسيا والصين من تصرفات الولايات المتحدة: هناك تشابه مطلق في المواقف تجاه أنواع مختلفة من الأعمال الاستفزازية والتي مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم جواز مثل هذا السلوك المزعزع للاستقرار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
بايدن: وضع الاقتصاد الأمريكي أفضل من الروسي
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن روسيا لن تتمكن من تغيير موقف الولايات المتحدة إزاء أوكرانيا بواسطة مصادر الطاقة.
واشنطن – سبوتنيك
. وقال بايدن في مقابلة مع قناة "سي بي إس": "اقتصاد الولايات المتحدة أفضل بكثير من أي أحد، وخاصة روسيا، لكنه (الرئيس بوتين) يحاول أن تحقيق ذلك (تغيير سياسة الولايات المتحدة) لكنه لن يتمكن".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
، أمس الأحد، إن روسيا والصين لا تسعيان في سبيل حكم العالم بأسره، بخلاف دول أخرى.
وقال بيسكوف في مقابلة على قناة "روسيا 1": "من خلال إدراكهما لعلاقاتهما الثنائية، فإن روسيا والصين لا تسعيان لحكم العالم بأسره، نحن نعلم أن هناك دولًا أخرى لديها مثل هذا الاتجاه".
واعتبر بيسكوف أن الولايات المتحدة تعد مصدرا للتصرفات "الاستفزازية" وروسيا والصين متقاربتان في هذا التقييم.
وتحدث بيسكوف عن موقف روسيا والصين من تصرفات الولايات المتحدة: هناك تشابه مطلق في المواقف تجاه أنواع مختلفة من الأعمال الاستفزازية والتي مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم جواز مثل هذا السلوك المزعزع للاستقرار.