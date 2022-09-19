https://sputnikarabic.ae/20220919/بوتين-روسيا-وأرمينيا-تكتسبان-خبرة-واسعة-في-التعاون-ضمن-مختلف-المجالات-1067922877.html
بوتين: روسيا وأرمينيا تكتسبان خبرة واسعة في التعاون ضمن مختلف المجالات
بوتين: روسيا وأرمينيا تكتسبان خبرة واسعة في التعاون ضمن مختلف المجالات
رحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمشاركين في المنتدى الأقاليمي التاسع بين روسيا وأرمينيا، مشيرا إلى أن روسيا وأرمينيا اكتسبتا خبرة واسعة في التعاون في... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T07:49+0000
2022-09-19T07:49+0000
2022-09-19T07:51+0000
روسيا
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ونشر موقع الكرملين الرسالة التي توجه بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المنتدى الروسي الأرميني الأقاليمي في يريفان: "هذا العام تحتفل بلادنا بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية والذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة ومن المهم أن تكون روسيا وأرمينيا قد اكتسبتا في الماضي خبرة واسعة"، مضيفا أن "التعاون البناء في مختلف المجالات والعلاقات الثنائية كانت على مستوى عال من الحلفاء".وشدد الرئيس الروسي على أن التعاون بين الأقاليم عنصر مهم في العلاقات الروسية الأرمينية، حيث تتفاعل روسيا وأرمينيا في مختلف المجالات عبر تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة كبيرة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الأساسية والموضوعية ووضع الخطوط العريضة لبرامج التعاون الجديدة، بما في ذلك في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والسياحة والتقنيات الرقمية.وأعرب بوتين عن ثقته في أن الأفكار والمقترحات في المنتدى ستكون مطلوبة من الناحية العملية، وستعمل على تعزيز الشراكة بين البلدين وتعزيز عمليات التكامل ذات المنفعة المتبادلة في الفضاء الأوراسي.كما يتضمن برنامج المنتدى عقد موائد مستديرة لمناقشة قضايا التعاون في مجال بناء الإمكانات اللوجستية والاستثمارية للمناطق، وتطوير الرقمنة، فضلاً عن التعاون الإنساني بين روسيا وأرمينيا.
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روسيا
بوتين: روسيا وأرمينيا تكتسبان خبرة واسعة في التعاون ضمن مختلف المجالات
07:49 GMT 19.09.2022 (تم التحديث: 07:51 GMT 19.09.2022) تابعنا عبر
رحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمشاركين في المنتدى الأقاليمي التاسع بين روسيا وأرمينيا، مشيرا إلى أن روسيا وأرمينيا اكتسبتا خبرة واسعة في التعاون في مختلف المجالات المشتركة.
ونشر موقع الكرملين
الرسالة التي توجه بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المنتدى الروسي الأرميني الأقاليمي في يريفان: "هذا العام تحتفل بلادنا بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية والذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة ومن المهم أن تكون روسيا وأرمينيا قد اكتسبتا في الماضي خبرة واسعة"، مضيفا أن "التعاون البناء في مختلف المجالات والعلاقات الثنائية كانت على مستوى عال من الحلفاء".
وشدد الرئيس الروسي على أن التعاون بين الأقاليم عنصر مهم في العلاقات الروسية الأرمينية، حيث تتفاعل روسيا وأرمينيا في مختلف المجالات عبر تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة كبيرة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الأساسية والموضوعية ووضع الخطوط العريضة لبرامج التعاون الجديدة، بما في ذلك في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والسياحة والتقنيات الرقمية.
وأعرب بوتين عن ثقته في أن الأفكار والمقترحات في المنتدى ستكون مطلوبة من الناحية العملية، وستعمل على تعزيز الشراكة بين البلدين وتعزيز عمليات التكامل ذات المنفعة المتبادلة في الفضاء الأوراسي.
كما يتضمن برنامج المنتدى عقد موائد مستديرة لمناقشة قضايا التعاون في مجال بناء الإمكانات اللوجستية والاستثمارية للمناطق، وتطوير الرقمنة، فضلاً عن التعاون الإنساني بين روسيا وأرمينيا.