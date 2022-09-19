https://sputnikarabic.ae/20220919/بوغدانوف-روسيا-مستعدة-لتنظيم-اجتماع-بين-وزيري-خارجية-سوريا-وتركيا-1067932363.html
بوغدانوف: روسيا مستعدة لتنظيم اجتماع بين وزيري خارجية سوريا وتركيا
بوغدانوف: روسيا مستعدة لتنظيم اجتماع بين وزيري خارجية سوريا وتركيا
أعلن نائب وزير الخارجية، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة لتنظيم اجتماع لوزيري خارجية سوريا... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T09:40+0000
2022-09-19T09:40+0000
2022-09-19T09:40+0000
روسيا
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أخبار سوريا اليوم
الخارجية الروسية
ميخائيل بوغدانوف
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف لوكالة سبوتنيك، ردا على سؤال بهذا الصدد: "طبعا نعتقد أن (اللقاء) سيكون مفيدا. نحن نتحدث عن إقامة اتصالات، حتى الآن من خلال الخدمات العسكرية والخاصة، كانت هناك مثل هذه الاتصالات. نحن ندعمهم ونشجعهم على الالتقاء وإيجاد قواسم مشتركة في المواقف".وشدد على أن موسكو "تدعو إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق كما هو الحال مع دول أخرى في المنطقة".وأضاف بوغدانوف: "إذا أرادوا (عقد الاجتماع في موسكو)، فنحن دائما على استعداد للقبول. كم عدد الاجتماعات التي تم تنظيمها على مستويات مختلفة وبأشكال مختلفة. نحن دائما على استعداد لتقديم مساعدتنا".
https://sputnikarabic.ae/20220816/سوريا-وتركيا-بين-عداوة-الماضي-وتقارب-الضرورة-في-الوقت-الحاضر-1066488790.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف
بوغدانوف: روسيا مستعدة لتنظيم اجتماع بين وزيري خارجية سوريا وتركيا
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أعلن نائب وزير الخارجية، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة لتنظيم اجتماع لوزيري خارجية سوريا وتركيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف لوكالة سبوتنيك، ردا على سؤال بهذا الصدد: "طبعا نعتقد أن (اللقاء) سيكون مفيدا. نحن نتحدث عن إقامة اتصالات، حتى الآن من خلال الخدمات العسكرية والخاصة، كانت هناك مثل هذه الاتصالات. نحن ندعمهم ونشجعهم على الالتقاء وإيجاد قواسم مشتركة في المواقف".
وشدد على أن موسكو "تدعو إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق
كما هو الحال مع دول أخرى في المنطقة".
وأضاف بوغدانوف
: "إذا أرادوا (عقد الاجتماع في موسكو)، فنحن دائما على استعداد للقبول. كم عدد الاجتماعات التي تم تنظيمها على مستويات مختلفة وبأشكال مختلفة. نحن دائما على استعداد لتقديم مساعدتنا".