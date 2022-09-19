https://sputnikarabic.ae/20220919/بيل-كلينتون-العالم-يحترق-وينبغي-التعاون-لحل-الكثير-من-مشكلاته-1067939565.html
بيل كلينتون: العالم يحترق وينبغي التعاون لحل الكثير من مشكلاته
بيل كلينتون: العالم يحترق وينبغي التعاون لحل الكثير من مشكلاته
وصف الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون العالم بأنه "يحترق"، داعيا الحكومات والشركات إلى التعاون من أجل حل مشكلات العالم. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T11:11+0000
2022-09-19T11:11+0000
2022-09-19T11:11+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء هذا خلال مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" دعا خلالها لاجتماع جديد لمبادرة كلينتون العالمية، وهو أول اجتماع للقادة الدوليين المشاركين في المبادرة منذ عام 2016.قال الرئيس الأمريكي الأسبق: "العالم يحترق بعدة طرق مختلفة. لكن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن للشركات والمجموعات غير الحكومية والحكومات للعمل معا للمساعدة في حل الكثير من هذه المشكلات".ساعدت مبادرة كلينتون العالمية أكثر من 435 مليون شخص في أكثر من 180 دولة منذ تأسيسها في عام 2005.يذكر أن المبادرة تضم قادة عالميين، هم رؤساء دول وفائزون بجائزة نوبل، وتهدف لإيجاد وتفعيل حلول مبتكرة للمشاكل العالمية الراهنة.
https://sputnikarabic.ae/20211015/نقل-الرئيس-الأسبق-بيل-كلينتون-إلى-المستشفى--1050436668.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
بيل كلينتون: العالم يحترق وينبغي التعاون لحل الكثير من مشكلاته
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وصف الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون العالم بأنه "يحترق"، داعيا الحكومات والشركات إلى التعاون من أجل حل مشكلات العالم.
جاء هذا خلال مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"
دعا خلالها لاجتماع جديد لمبادرة كلينتون العالمية، وهو أول اجتماع للقادة الدوليين المشاركين في المبادرة منذ عام 2016.
15 أكتوبر 2021, 02:28 GMT
قال الرئيس الأمريكي الأسبق
: "العالم يحترق بعدة طرق مختلفة. لكن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن للشركات والمجموعات غير الحكومية والحكومات للعمل معا للمساعدة في حل الكثير من هذه المشكلات".
ساعدت مبادرة كلينتون العالمية أكثر من 435 مليون شخص في أكثر من 180 دولة منذ تأسيسها في عام 2005.
يذكر أن المبادرة تضم قادة عالميين، هم رؤساء دول وفائزون بجائزة نوبل، وتهدف لإيجاد وتفعيل حلول مبتكرة للمشاكل العالمية الراهنة.