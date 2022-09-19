https://sputnikarabic.ae/20220919/تركيا-تعلن-إبحار-6-سفن-حبوب-من-موانئ-أوكرانيا-1067931828.html
تركيا تعلن إبحار 6 سفن حبوب من موانئ أوكرانيا
تركيا تعلن إبحار 6 سفن حبوب من موانئ أوكرانيا
أعلنت السلطات التركية انطلاق 6 سفن شحن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية في إطار اتفاق إسطنبول. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T09:25+0000
2022-09-19T09:25+0000
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أخبار أوكرانيا
روسيا
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جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت الوزارة في بيانها: "أبحرت 6 سفن جديدة من الموانئ الأوكرانية في إطار شحن الحبوب".في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220917/تركيا-تعلن-انطلاق-سفينتي-حبوب-من-موانئ-أوكرانيا-1067870826.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
تركيا تعلن إبحار 6 سفن حبوب من موانئ أوكرانيا
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أعلنت السلطات التركية انطلاق 6 سفن شحن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية في إطار اتفاق إسطنبول.
جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقالت الوزارة في بيانها: "أبحرت 6 سفن جديدة من الموانئ الأوكرانية في إطار شحن الحبوب".
في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية
والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.