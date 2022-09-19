https://sputnikarabic.ae/20220919/توقعات-بارتفاع-الاقتصاد-العربي-بنسبة-54--في-2022-النهضة-تنتقد-استدعاء-الغنوشي-للتحقيق-1067950155.html

توقعات بارتفاع الاقتصاد العربي بنسبة 5.4 % في 2022... النهضة تنتقد استدعاء الغنوشي للتحقيق

توقعات بارتفاع الاقتصاد العربي بنسبة 5.4 % في 2022... النهضة تنتقد استدعاء الغنوشي للتحقيق

توقع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن الحميدي، أن تشهد اقتصادات الدول العربية ارتفاعا في معدلات النمو الاقتصادي هذا العام بنسبة تصل إلى 5.4 في... 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T13:36+0000

2022-09-19T13:36+0000

2022-09-19T13:36+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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19-9 Sputnik World رئيس صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع اقتصاديات الدول العربية بنسبة 5.4 في المئة هذا العام

وفي كلمته أمام مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في جدة، لفت إلى أن هذا الارتفاع يأتي مقارنة بالعام الماضي الذي وصل فيه النمو إلى 3.5 في المئة.وأرجع الحميدي ذلك إلى عدة أسباب، من بينها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي.يقول أستاذ االتمويل والاستثمار في جامعة القاهرة هشام إبراهيم، إن "معظم الدول العربية شهدت العام الماضي معدلات نمو منخفضة تحت الأثر السلبي لجائحة كورونا، وعندما نقيس معدلات النمو يكون القياس مقارنة بالعام السابق، لهذا من المنطقي أن يكون المعدل إيجابي هذا العام".وأوضح أن "ارتفاع معدل التضخم لم ينعكس حتى الآن على النمو الاقتصادي، لكن يمكن أن ينعكس بناء على القرارات التي تتخذ لمعالجة التضخم، مثل ارتفاع أسعار الفائدة التي تمثل قيد على الاستثمار والنشاط الاقتصادي".الإطار التنسيقي في العراق يؤكد تمسكه باسم محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الحكومةيصر "الإطار التنسيقي" في العراق على اختيار محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء، رغم ما أثاره من خلافات داخل البيت الشيعي خلال الشهر الماضي.ولفت الإطار إلى إمكانية أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة للأزمة السياسية، ويتم الذهاب لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أنه لن يتدخل في اختيار أسماء المرشحين في الرئاسة أو البرلمان.وقال "الإطار التنسيقي" إنه ماض في تشكيل الحكومة الجديدة، وهو متمسك بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ولا ينوي تغييره بأي مرشح آخر.ويعتقد أن "هناك توافقا سياسيا على استمرار الكاظمي لحين إجراء انتخابات مبكرة، وحل البرلمان، إلا أن هذا يحتاج لتوافق، وعقد جلسة للبرلمان من أجل تمرير الحكومة وتمرير الموازنة وتعديل قانون الانتخابات".حركة النهضة تعتبر استدعاء الغنوشي ونائبه استهدافا للمعارضة التونسية وإلهاء للرأي العامأعلنت حركة "النهضة" التونسية تلقي رئيس الحركة، راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض، استدعاء للحضور في مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب.وقالت الحركة في بيان، إن الاستدعاء يطالبهم بالحضور بمقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب يوم الاثنين.واعتبرت أن ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية، وأن ذلك لن يثني الحركة عن الدفاع عن الحقوق المشروعة للتونسيين ودعم تحركاتهم القانونية لتحقيقها.وقال المحاضر في العلوم الجيوسياسية بجامعة تونس رافع الطبيب، إن "القرائن على تورط حركة النهضة في الإرهاب موجودة منذ سنوات".وأضاف: "منذ 25 يوليو 2021 تغيرت الأمور، وأظهرت الملفات التي كانت تقدمها العديد من الأطراف أن الحركة ليست فقط متورطة في الاغتيالات، بل سمحت أيضا لآلاف التونسيين بالوصول لبؤر التوتر، خاصة في ليبيا وسوريا، وما يحدث الآن هو تصحيح للوضع القانوني".

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