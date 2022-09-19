https://sputnikarabic.ae/20220919/تونس-قادة-النهضة-أمام-الاستجواب-بتهم-التسفير-إلى-بؤر-التوتر-1067944351.html
تونس... قادة النهضة أمام الاستجواب بتهم "التسفير" إلى بؤر التوتر
تونس... قادة النهضة أمام الاستجواب بتهم "التسفير" إلى بؤر التوتر
تناقش الحلقة من برنامج "بانوراما" على أثير "راديو سبوتنيك": استدعاء رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، للمثول أمام وحدة مكافحة الإرهاب للاستماع إلى... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T12:56+0000
2022-09-19T12:56+0000
2022-09-19T12:56+0000
راديو
بانوراما
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تونس....قادة النهضة أمام الاستجواب بتهم ال'تسفير' إلى بؤر التوتر
تونس....قادة النهضة أمام الاستجواب بتهم ال'تسفير' إلى بؤر التوتر
وردًا على ذلك، اتهمت حركة النهضة الرئيس قيس سعيّد بتلفيق "قضايا كيدية" للمعارضة. وفي بيان لها نبهت إلى ما وصفته "بخطورة مسايرة سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين بالتشويه، والقضايا الكيدية، والضغط على القضاء".المختص في شؤون بلدان المغرب العربي، إدريس حميد، اعتبر أن استدعاء القياديين في النهضة يأتي في إطار الصراع السياسي الدائر في تونس، واضعًا القضية في سياق الحملة الجارية لإخراج حركة النهضة من المشهد السياسي.الخبير لم يستبعد في مقابلة عبر "بانوراما"، أن يكون ملف التسفير إلى بؤر التوتر مقدمة لإثارة ملفات أخرى، كاغتيال معارضين وتبييض الأموال، معربا عن رأيه بأن هذه الملفات يجب أن تغلق، بغض النظر عن وجود حسابات سياسية تقف وراء ذلك.التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
تونس... قادة النهضة أمام الاستجواب بتهم "التسفير" إلى بؤر التوتر
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تناقش الحلقة من برنامج "بانوراما" على أثير "راديو سبوتنيك": استدعاء رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، للمثول أمام وحدة مكافحة الإرهاب للاستماع إلى إفادتهما في ما يعرف بملف "التسفير إلى بؤر التوتر".
وردًا على ذلك، اتهمت حركة النهضة الرئيس قيس سعيّد بتلفيق "قضايا كيدية" للمعارضة. وفي بيان لها نبهت إلى ما وصفته "بخطورة مسايرة سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين بالتشويه، والقضايا الكيدية، والضغط على القضاء".
المختص في شؤون بلدان المغرب العربي، إدريس حميد، اعتبر أن استدعاء القياديين في النهضة يأتي في إطار الصراع السياسي الدائر في تونس، واضعًا القضية في سياق الحملة الجارية لإخراج حركة النهضة من المشهد السياسي.
الخبير لم يستبعد في مقابلة عبر "بانوراما"، أن يكون ملف التسفير إلى بؤر التوتر مقدمة لإثارة ملفات أخرى، كاغتيال معارضين وتبييض الأموال، معربا عن رأيه بأن هذه الملفات يجب أن تغلق، بغض النظر عن وجود حسابات سياسية تقف وراء ذلك.
التفاصيل في الملف الصوتي...