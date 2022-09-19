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https://sputnikarabic.ae/20220919/حاكم-دبي-يلتقي-الملك-تشارلز-في-قصر-باكنغهام-ويؤكد-نعتز-بعلاقاتنا-التاريخية-مع-المملكة-المتحدة--1067957511.html
حاكم دبي يلتقي الملك تشارلز في قصر باكنغهام ويؤكد: نعتز بعلاقاتنا التاريخية مع المملكة المتحدة
حاكم دبي يلتقي الملك تشارلز في قصر باكنغهام ويؤكد: نعتز بعلاقاتنا التاريخية مع المملكة المتحدة
أكد نائب الرئيس الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنه التقى الملك تشارلز الثالث، مساء أمس الأحد في قصر باكنغهام بالعاصمة البريطانية لندن. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T15:04+0000
2022-09-19T15:04+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الأمير تشارلز
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ووفق ما كتبه ابن راشد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد التقى الملك تشارلز الثالث ونقل له تعازي الشعب الإماراتي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.وقال: "التقيت اليوم الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام، نقلنا تعازي شعب الإمارات في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتمنياتهم له بالتوفيق في مهامه الملكية الجديدة، ودوام التمنيات للشعب البريطاني بالتقدم والازدهار".وأكد اعتزاز الإمارات بـ "علاقات الصداقة التاريخية والشراكة التي تجمع دولة الإمارات وبريطانيا وشعبيهما".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الأمير تشارلز
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الأمير تشارلز

حاكم دبي يلتقي الملك تشارلز في قصر باكنغهام ويؤكد: نعتز بعلاقاتنا التاريخية مع المملكة المتحدة

15:04 GMT 19.09.2022
© AP Photo / Victoria Jones/Poolالملك تشارلز الثالث وكاميلا ، قرينة الملكة أثناء مجلس الانضمام في قصر سانت جيمس، لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022، حيث تم إعلان الملك تشارلز الثالث ملكًا رسميًا.
الملك تشارلز الثالث وكاميلا ، قرينة الملكة أثناء مجلس الانضمام في قصر سانت جيمس، لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022، حيث تم إعلان الملك تشارلز الثالث ملكًا رسميًا. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Victoria Jones/Pool
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أكد نائب الرئيس الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنه التقى الملك تشارلز الثالث، مساء أمس الأحد في قصر باكنغهام بالعاصمة البريطانية لندن.
ووفق ما كتبه ابن راشد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد التقى الملك تشارلز الثالث ونقل له تعازي الشعب الإماراتي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
وقال: "التقيت اليوم الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام، نقلنا تعازي شعب الإمارات في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتمنياتهم له بالتوفيق في مهامه الملكية الجديدة، ودوام التمنيات للشعب البريطاني بالتقدم والازدهار".

وأشاد ابن راشد بما قال إنه "الدور التاريخي للملكة الراحلة في دعم وتوطيد العلاقات الممتدة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة على مدى العقود الماضية، والحرص على تميزها ودفعها إلى مراتب متقدمة من الخصوصية والتقدم والنمو ضمن مختلف المجالات".

وأكد اعتزاز الإمارات بـ "علاقات الصداقة التاريخية والشراكة التي تجمع دولة الإمارات وبريطانيا وشعبيهما".
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