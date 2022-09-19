حاكم دبي يلتقي الملك تشارلز في قصر باكنغهام ويؤكد: نعتز بعلاقاتنا التاريخية مع المملكة المتحدة
© AP Photo / Victoria Jones/Poolالملك تشارلز الثالث وكاميلا ، قرينة الملكة أثناء مجلس الانضمام في قصر سانت جيمس، لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022، حيث تم إعلان الملك تشارلز الثالث ملكًا رسميًا.
© AP Photo / Victoria Jones/Pool
أكد نائب الرئيس الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنه التقى الملك تشارلز الثالث، مساء أمس الأحد في قصر باكنغهام بالعاصمة البريطانية لندن.
ووفق ما كتبه ابن راشد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد التقى الملك تشارلز الثالث ونقل له تعازي الشعب الإماراتي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
التقيت اليوم الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام، نقلنا تعازي شعب الإمارات في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتمنياتهم له بالتوفيق في مهامه الملكية الجديدة، ودوام التمنيات للشعب البريطاني بالتقدم والازدهار ..— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 18, 2022
وقال: "التقيت اليوم الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام، نقلنا تعازي شعب الإمارات في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتمنياتهم له بالتوفيق في مهامه الملكية الجديدة، ودوام التمنيات للشعب البريطاني بالتقدم والازدهار".
وأشاد ابن راشد بما قال إنه "الدور التاريخي للملكة الراحلة في دعم وتوطيد العلاقات الممتدة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة على مدى العقود الماضية، والحرص على تميزها ودفعها إلى مراتب متقدمة من الخصوصية والتقدم والنمو ضمن مختلف المجالات".
وأكد اعتزاز الإمارات بـ "علاقات الصداقة التاريخية والشراكة التي تجمع دولة الإمارات وبريطانيا وشعبيهما".