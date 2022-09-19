https://sputnikarabic.ae/20220919/خبير-يتوقع-تراجع-دعم-الغرب-لكييف-وبدء-مفاوضات-بين-واشنطن-وموسكو-1067944177.html
خبير يتوقع تراجع دعم الغرب لكييف وبدء مفاوضات بين واشنطن وموسكو
خبير يتوقع تراجع دعم الغرب لكييف وبدء مفاوضات بين واشنطن وموسكو
نناقش في هذه الحلقة: غوتيريش لـ"سبوتنيك": اللقاء بين بوتين وزيلينسكي مستبعد الآن؛ اشتعال أكبر القواعد الأمريكية في سوريا؛ إسرائيل تطلب من الأردن الوساطة لإنهاء... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T12:56+0000
2022-09-19T12:56+0000
2022-09-19T12:56+0000
راديو
بلا قيود
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خبير يتوقع تراجع دعم كييف وبدء مفاوضات بين واشنطن وموسكو
خبير يتوقع تراجع دعم كييف وبدء مفاوضات بين واشنطن وموسكو
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": " إن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعيدة.حول هذا الموضوع، قال أستاذ العلاقات الدولية، طارق فهمي، لـ"بلا قيود":مقتل أمريكيين وإصابة 5 في استهداف قاعدة لهم في سورياأفاد مراسل "سبوتنيك" هناك أن هجوما صاروخيا هو الأعنف من نوعه، استهدف أكبر قاعدة للجيش الأمريكي الموجود في أحد أضخم حقول النفط السورية شمال شرقي البلاد.حول هذا الموضوع، قال النائب السابق في البرلمان السوري، مهند الحاج علي، لـ"بلا قيود": أسباب سعي لابيد للقاء ملك الأردنيسعى رئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لابيد، لإجراء لقاء مع ملك الأردن عبد الله الثاني، دون وجود رد أردني رسمي حتى الآن.عن أسباب إصرار لابيد على لقاء الملك الأردني، قالت النائبة السابقة في البرلمان الأردني، ميسر السردية، لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
خبير يتوقع تراجع دعم الغرب لكييف وبدء مفاوضات بين واشنطن وموسكو
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نناقش في هذه الحلقة: غوتيريش لـ"سبوتنيك": اللقاء بين بوتين وزيلينسكي مستبعد الآن؛ اشتعال أكبر القواعد الأمريكية في سوريا؛ إسرائيل تطلب من الأردن الوساطة لإنهاء عمليات المقاومة في الضفة الغربية ولابيد يطلب لقاء العاهل الأردني.
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": " إن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعيدة.
حول هذا الموضوع، قال أستاذ العلاقات الدولية، طارق فهمي، لـ"بلا قيود":
"تصميم كل من الرئيسين على الوصول للأهداف يعتمد على تغير موازين القوى، وصفقات السلاح، والدعم الأوروبي لأوكرانيا، وحاليا ما تزال روسيا المسيطرة في الميدان، وفرضت واقعا سياسيا واستراتيجيا جديدا، وأعتقد أن الدعم الأوروبي لكييف سيتراجع مع قدوم الشتاء، وأيضا الأمريكي بعد انتخابات الكونغرس، وتراجع هذا الدعم سيحسن من شروط المفاوضات التي ستكون لصالح روسيا لأنها تتحرك بذكاء في محيطها الإستراتيجي، وأعتقد أن الروس ليس لديهم مانع من مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين، لكنهم يريدون تحسين شروطها، وفرض استراتيجية كاملة في القوقاز ومحيطه، وتموضع القوات، وضبط سباق التسلح، ثم بحث مناطق النزاع والتوتر".
مقتل أمريكيين وإصابة 5 في استهداف قاعدة لهم في سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" هناك أن هجوما صاروخيا هو الأعنف من نوعه، استهدف أكبر قاعدة للجيش الأمريكي الموجود في أحد أضخم حقول النفط السورية شمال شرقي البلاد.
حول هذا الموضوع، قال النائب السابق في البرلمان السوري، مهند الحاج علي، لـ"بلا قيود":
"هذا الاستهداف يدل على تغير قواعد الإشتباك مع المقاومة في سوريا، بالرد على الأصيل وليس أذنابه، وقرار إزالة الوجود العسكري الأمريكي من المنطقة قد اتخذ منذ استشهاد القائد قاسم سليماني، وهذا الإستهادف أسفر عن مقتلين أمريكيين اثنيين، وجرح أكثر من 5 آخرين حسب ما أبلغنا أهالي المنطقة الذين رأوا الحوامات الطبية تنقلهم إلى مستشفى قاعدة عين الأسد في العراق".
أسباب سعي لابيد للقاء ملك الأردن
يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لابيد، لإجراء لقاء مع ملك الأردن عبد الله الثاني، دون وجود رد أردني رسمي حتى الآن.
عن أسباب إصرار لابيد على لقاء الملك الأردني، قالت النائبة السابقة في البرلمان الأردني، ميسر السردية، لـ"بلا قيود":
"لابيد يطلب هذا اللقاء من أجل أن يكون الأردن وسيطا مع السلطة الفلسطينية لإحتواء التصعيد في الضفة الغربية، الذي هو أحد أشكال الانتفاضة، وأيضا من أجل إعادة التنسيق الأمني، وربما صلب الموضوع هو ممارسة الضغط على محمود عباس للتخفيف من حدة الخطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدم فضح ممارسات الكيان في الأراضي المحتلة، ومنعه من طلب التصويت على منح العضوية الدائمة لفلسطين في الأمم المتحدة، ولا أتوقع من هذا المجتمع الدولي الجبان أن يفعلها".
التفاصيل في الملف الصوتي...