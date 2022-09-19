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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220919/دونيتسك-تحصي-القتلى-والجرحى-المدنيين-جراء-القصف-الأوكراني-منذ-بدء-العمليات-العسكرية--1067929791.html
دونيتسك تحصي القتلى والجرحى المدنيين جراء القصف الأوكراني منذ بدء العمليات العسكرية
دونيتسك تحصي القتلى والجرحى المدنيين جراء القصف الأوكراني منذ بدء العمليات العسكرية
أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار في دونيتسك، اليوم الاثنين، عن مقتل نحو 427 مواطنا بينهم 21 طفلا وإصابة أكثر من 3 آلاف جريح. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T08:46+0000
2022-09-19T08:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وأصدر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بالجرائم العسكرية في أوكرانيا بيانا أشار إلى مقتل 427 مدنيًا، بينهم 21 طفلاً وإصابة الآلاف، وذلك خلال 214 يوما من العمليات العسكرية في المنطقة. وأضاف البيان أنه "بسبب العدوان الأوكراني، شملت الأضرار التي لحقت خلال الفترة الأخيرة 7477 منزلا سكنيا و1647 مرفقا من البنية التحتية المدنية".وقامت القوات الأوكرانية بإطلاق 72.252 ذخيرة من مختلف العيارات على المنطقة.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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العالم
العالم

دونيتسك تحصي القتلى والجرحى المدنيين جراء القصف الأوكراني منذ بدء العمليات العسكرية

08:46 GMT 19.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورإعادة إعمار فولنوفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية، 3 أغسطس 2022
إعادة إعمار فولنوفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية، 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
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أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار في دونيتسك، اليوم الاثنين، عن مقتل نحو 427 مواطنا بينهم 21 طفلا وإصابة أكثر من 3 آلاف جريح.
وأصدر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بالجرائم العسكرية في أوكرانيا بيانا أشار إلى مقتل 427 مدنيًا، بينهم 21 طفلاً وإصابة الآلاف، وذلك خلال 214 يوما من العمليات العسكرية في المنطقة.
وأضاف البيان أنه "بسبب العدوان الأوكراني، شملت الأضرار التي لحقت خلال الفترة الأخيرة 7477 منزلا سكنيا و1647 مرفقا من البنية التحتية المدنية".
وقامت القوات الأوكرانية بإطلاق 72.252 ذخيرة من مختلف العيارات على المنطقة.
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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