رئيسي يرد مجددا على مزاعم صنع إيران لأسلحة نووية ويكشف طريقة الانتقام لقاسم سليماني
© AFP 2022 / ATTA KENAREرئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي
© AFP 2022 / ATTA KENARE
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أنه "بسبب خرق الأمريكيين للاتفاق النووي، فإنه من دون ضمانات لا معنى له بالنسبة لإيران".
وقال رئيسي، في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة "سي بي إس" الأمريكية، " إننا جادون في التوصل إلى اتفاق جيد وعادل لكن يجب أن يكون هناك ضمانات حول عدم انسحاب امريكا من الاتفاق".
وأضاف: "عندما لا تلتزمون بتعهداتكم فلا معنى للاتفاق، لا يمكننا الوثوق بأمريكا، لأننا جربنا ذلك سابقا"، متابعا: "إذا لم يكن هناك ضمان فلن نثق".
وأكد رئيسي، حول إدعاء أمريكا بشأن صنع أسلحة نووية، "قمنا بالرد على هذه المزاعم مرارا، إنها لا أساس لها من الصحة، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت مرارا أن القنبلة النووية لا مكان لها في عقيدتها الدفاعية".
وقال إن "الادارة الأمريكية الجديدة تدعي أنها مختلفة عن الحكومة السابقة وقد أرسلوا لنا الكثير من الرسائل، لكننا لم نر أي تغيير في الواقع"، وتابع "الحظر ضد الشعب الإيراني قاس للغاية ومن المهم بالنسبة للإيرانيين إلغاء هذا الحظر".
“If [a nuclear agreement is] a good deal and fair deal, we would be serious about reaching an agreement,” said Iran’s President Raisi, adding there must be “a guarantee” to keep the U.S. from withdrawing in the future. https://t.co/CChTRxk3NR pic.twitter.com/UQE2hQrgJ5— 60 Minutes (@60Minutes) September 19, 2022
ورداً على سؤال آخر حول الانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس الراحل الفريق قاسم سليماني، قال الرئيس الإيراني: إن "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أصدر أمرا لارتكاب هذه الجريمة اللإنسانية ونحن نؤكد الآن ضرورة تطبيق العدالة.
ورداً على سؤال ما المقصود من تطبيق العدالة؟ أوضح رئيسي: "ما نبحث عنه ليس من نوع الأفعال والجرائم التي ترتكبها أمريكا والكيان الصهيوني في العالم ولن نفعل ذلك".
“What the then-American government did, by the direct order of Trump himself, to assassinate Mr. Qasem Soleimani, this was a heinous crime. We want justice to be served,” Iran’s President Raisi told 60 Minutes. https://t.co/CChTRxk3NR pic.twitter.com/XTA8tAhlat— 60 Minutes (@60Minutes) September 19, 2022
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية- البنتاغون، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.