https://sputnikarabic.ae/20220919/رئيسي-يرد-مجددا-على-مزاعم-صنع-إيران-لأسلحة-نووية-ويكشف-طريقة-الانتقام-لقاسم-سليماني-1067953229.html

رئيسي يرد مجددا على مزاعم صنع إيران لأسلحة نووية ويكشف طريقة الانتقام لقاسم سليماني

رئيسي يرد مجددا على مزاعم صنع إيران لأسلحة نووية ويكشف طريقة الانتقام لقاسم سليماني

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أنه "بسبب خرق الأمريكيين للاتفاق النووي، فإنه من دون ضمانات لا معنى له بالنسبة لإيران". 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T14:24+0000

2022-09-19T14:24+0000

2022-09-19T14:24+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل قاسم سليماني

الاتفاق النووي الإيراني

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وقال رئيسي، في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة "سي بي إس" الأمريكية، " إننا جادون في التوصل إلى اتفاق جيد وعادل لكن يجب أن يكون هناك ضمانات حول عدم انسحاب امريكا من الاتفاق".وأكد رئيسي، حول إدعاء أمريكا بشأن صنع أسلحة نووية، "قمنا بالرد على هذه المزاعم مرارا، إنها لا أساس لها من الصحة، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت مرارا أن القنبلة النووية لا مكان لها في عقيدتها الدفاعية".وقال إن "الادارة الأمريكية الجديدة تدعي أنها مختلفة عن الحكومة السابقة وقد أرسلوا لنا الكثير من الرسائل، لكننا لم نر أي تغيير في الواقع"، وتابع "الحظر ضد الشعب الإيراني قاس للغاية ومن المهم بالنسبة للإيرانيين إلغاء هذا الحظر".ورداً على سؤال آخر حول الانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس الراحل الفريق قاسم سليماني، قال الرئيس الإيراني: إن "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أصدر أمرا لارتكاب هذه الجريمة اللإنسانية ونحن نؤكد الآن ضرورة تطبيق العدالة.ورداً على سؤال ما المقصود من تطبيق العدالة؟ أوضح رئيسي: "ما نبحث عنه ليس من نوع الأفعال والجرائم التي ترتكبها أمريكا والكيان الصهيوني في العالم ولن نفعل ذلك".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية- البنتاغون، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.

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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل قاسم سليماني, الاتفاق النووي الإيراني