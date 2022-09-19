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https://sputnikarabic.ae/20220919/رئيسي-يرد-مجددا-على-مزاعم-صنع-إيران-لأسلحة-نووية-ويكشف-طريقة-الانتقام-لقاسم-سليماني-1067953229.html
رئيسي يرد مجددا على مزاعم صنع إيران لأسلحة نووية ويكشف طريقة الانتقام لقاسم سليماني
رئيسي يرد مجددا على مزاعم صنع إيران لأسلحة نووية ويكشف طريقة الانتقام لقاسم سليماني
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أنه "بسبب خرق الأمريكيين للاتفاق النووي، فإنه من دون ضمانات لا معنى له بالنسبة لإيران". 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T14:24+0000
2022-09-19T14:24+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل قاسم سليماني
الاتفاق النووي الإيراني
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وقال رئيسي، في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة "سي بي إس" الأمريكية، " إننا جادون في التوصل إلى اتفاق جيد وعادل لكن يجب أن يكون هناك ضمانات حول عدم انسحاب امريكا من الاتفاق".وأكد رئيسي، حول إدعاء أمريكا بشأن صنع أسلحة نووية، "قمنا بالرد على هذه المزاعم مرارا، إنها لا أساس لها من الصحة، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت مرارا أن القنبلة النووية لا مكان لها في عقيدتها الدفاعية".وقال إن "الادارة الأمريكية الجديدة تدعي أنها مختلفة عن الحكومة السابقة وقد أرسلوا لنا الكثير من الرسائل، لكننا لم نر أي تغيير في الواقع"، وتابع "الحظر ضد الشعب الإيراني قاس للغاية ومن المهم بالنسبة للإيرانيين إلغاء هذا الحظر".ورداً على سؤال آخر حول الانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس الراحل الفريق قاسم سليماني، قال الرئيس الإيراني: إن "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أصدر أمرا لارتكاب هذه الجريمة اللإنسانية ونحن نؤكد الآن ضرورة تطبيق العدالة.ورداً على سؤال ما المقصود من تطبيق العدالة؟ أوضح رئيسي: "ما نبحث عنه ليس من نوع الأفعال والجرائم التي ترتكبها أمريكا والكيان الصهيوني في العالم ولن نفعل ذلك".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية- البنتاغون، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل قاسم سليماني, الاتفاق النووي الإيراني
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل قاسم سليماني, الاتفاق النووي الإيراني

رئيسي يرد مجددا على مزاعم صنع إيران لأسلحة نووية ويكشف طريقة الانتقام لقاسم سليماني

14:24 GMT 19.09.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREرئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي
رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أنه "بسبب خرق الأمريكيين للاتفاق النووي، فإنه من دون ضمانات لا معنى له بالنسبة لإيران".
وقال رئيسي، في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة "سي بي إس" الأمريكية، " إننا جادون في التوصل إلى اتفاق جيد وعادل لكن يجب أن يكون هناك ضمانات حول عدم انسحاب امريكا من الاتفاق".
وأضاف: "عندما لا تلتزمون بتعهداتكم فلا معنى للاتفاق، لا يمكننا الوثوق بأمريكا، لأننا جربنا ذلك سابقا"، متابعا: "إذا لم يكن هناك ضمان فلن نثق".
وأكد رئيسي، حول إدعاء أمريكا بشأن صنع أسلحة نووية، "قمنا بالرد على هذه المزاعم مرارا، إنها لا أساس لها من الصحة، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت مرارا أن القنبلة النووية لا مكان لها في عقيدتها الدفاعية".
وقال إن "الادارة الأمريكية الجديدة تدعي أنها مختلفة عن الحكومة السابقة وقد أرسلوا لنا الكثير من الرسائل، لكننا لم نر أي تغيير في الواقع"، وتابع "الحظر ضد الشعب الإيراني قاس للغاية ومن المهم بالنسبة للإيرانيين إلغاء هذا الحظر".
ورداً على سؤال آخر حول الانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس الراحل الفريق قاسم سليماني، قال الرئيس الإيراني: إن "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أصدر أمرا لارتكاب هذه الجريمة اللإنسانية ونحن نؤكد الآن ضرورة تطبيق العدالة.
ورداً على سؤال ما المقصود من تطبيق العدالة؟ أوضح رئيسي: "ما نبحث عنه ليس من نوع الأفعال والجرائم التي ترتكبها أمريكا والكيان الصهيوني في العالم ولن نفعل ذلك".
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية- البنتاغون، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.
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