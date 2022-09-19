https://sputnikarabic.ae/20220919/رئيس-جمهورية-دونيتسك-يطلب-من-رئيس-لوغانسك-التحضير-بشكل-مشترك-للاستفتاء-على-الانضمام-إلى-روسيا-1067967920.html
رئيس جمهورية دونيتسك يطلب من رئيس لوغانسك التحضير بشكل مشترك للاستفتاء على الانضمام إلى روسيا
رئيس جمهورية دونيتسك يطلب من رئيس لوغانسك التحضير بشكل مشترك للاستفتاء على الانضمام إلى روسيا
نشر رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يجري محادثة مع رئيس جمهورية لوغانسك العشبية ليونيد باسيتشنيك، حيث طلب التحضير بشكل... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T17:56+0000
2022-09-19T17:56+0000
2022-09-19T18:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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اقترح بوشيلن على باسيتشنيك أن يتم توحيد جهود الإدارات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومجالس الشعب لوضع خطوات لبدء الاستعدادات للاستفتاء.وكان رئيس الغرفة الاجتماعية بجمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر كوفمان، قد أعلن اليوم الاثنين، أن الغرفة تقدمت بطلب إلى رئيس البلاد، دينيس بوشيلين، من أجل تنظيم استطلاع شعبي على الفور للانضمام إلى روسيا.وتقدمت الغرفة الاجتماعية بجمهورية لوغانسك الشعبية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بطلب إلى رئيس البلاد ليونيد باسيتشنيك والمجلس الشعبي، من أجل تنظيم استطلاع شعبي على الفور للاعتراف بالجمهورية كيانا روسيا.وكانت منطقة دونباس تابعة لروسيا قبل إنشاء الاتحاد السوفيتي. ونُقلت تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية وفق قرار السلطة السوفيتية. واحتفظت أوكرانيا بهذه المنطقة ومناطق أخرى كانت جزءا من مالوروسيا (روسيا الصغرى) قبل إنشاء اتحاد الجمهوريات السوفيتية، حين انسحبت من الاتحاد السوفيتي في عام 1991.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20220919/الغرفة-العامة-في-دونيتسك-تطالب-الرئيس-بإجراء-استفتاء-شعبي-لانضمام-الجمهورية-إلى-روسيا-1067962940.html
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العالم, روسيا
رئيس جمهورية دونيتسك يطلب من رئيس لوغانسك التحضير بشكل مشترك للاستفتاء على الانضمام إلى روسيا
17:56 GMT 19.09.2022 (تم التحديث: 18:00 GMT 19.09.2022) تابعنا عبر
نشر رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يجري محادثة مع رئيس جمهورية لوغانسك العشبية ليونيد باسيتشنيك، حيث طلب التحضير بشكل مشترك والتنسيق من أجل إجراء استفتاء في الجهوريتين للانضمام إلى روسيا الاتحادية.
اقترح بوشيلن على باسيتشنيك أن يتم توحيد جهود الإدارات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومجالس الشعب لوضع خطوات لبدء الاستعدادات للاستفتاء.
ونوه بوشلين إلى أنه بعد تلقي نداء من الغرفة الاجتماعية في جمهورية دونيتسك الشعبية، أعطى تعليمات لمؤسسات البلاد من أجل الدراسة المشتركة لقضية إجراء الاستفتاء.
وكان رئيس الغرفة الاجتماعية بجمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر كوفمان، قد أعلن اليوم الاثنين، أن الغرفة تقدمت بطلب إلى
رئيس البلاد، دينيس بوشيلين، من أجل تنظيم استطلاع شعبي على الفور للانضمام إلى روسيا.
وقال كوفمان: "حان الوقت لمحو الحدود غير الموجودة بين دولتينا... وإجراء استفتاء حول مسألة انضمام جمهورية دونيتسك إلى روسيا الاتحادية، كي تمتد حدود روسيا الاتحادية بيننا وبين أوكرانيا... بناء على ما تقدم، أطلب من رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين والمجلس الشعبي اتخاذ القرار المناسب بشأن إجراء استفتاء فوري".
وتقدمت الغرفة الاجتماعية بجمهورية لوغانسك الشعبية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بطلب إلى رئيس البلاد ليونيد باسيتشنيك والمجلس الشعبي، من أجل تنظيم استطلاع شعبي على الفور للاعتراف بالجمهورية كيانا روسيا.
وشهدت منطقة دونباس قيام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في عام 2014، بعد وصول متطرفين يكنون مشاعر متطرفة وعدائية تجاه الروس إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب.
وكانت منطقة دونباس تابعة لروسيا قبل إنشاء الاتحاد السوفيتي. ونُقلت تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية وفق قرار السلطة السوفيتية. واحتفظت أوكرانيا بهذه المنطقة ومناطق أخرى كانت جزءا من مالوروسيا (روسيا الصغرى) قبل إنشاء اتحاد الجمهوريات السوفيتية، حين انسحبت من الاتحاد السوفيتي في عام 1991.
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".