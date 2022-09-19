https://sputnikarabic.ae/20220919/رئيس-جمهورية-دونيتسك-يطلب-من-رئيس-لوغانسك-التحضير-بشكل-مشترك-للاستفتاء-على-الانضمام-إلى-روسيا-1067967920.html

رئيس جمهورية دونيتسك يطلب من رئيس لوغانسك التحضير بشكل مشترك للاستفتاء على الانضمام إلى روسيا

رئيس جمهورية دونيتسك يطلب من رئيس لوغانسك التحضير بشكل مشترك للاستفتاء على الانضمام إلى روسيا

نشر رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يجري محادثة مع رئيس جمهورية لوغانسك العشبية ليونيد باسيتشنيك، حيث طلب التحضير بشكل... 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T17:56+0000

2022-09-19T17:56+0000

2022-09-19T18:00+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

روسيا

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اقترح بوشيلن على باسيتشنيك أن يتم توحيد جهود الإدارات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومجالس الشعب لوضع خطوات لبدء الاستعدادات للاستفتاء.وكان رئيس الغرفة الاجتماعية بجمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر كوفمان، قد أعلن اليوم الاثنين، أن الغرفة تقدمت بطلب إلى رئيس البلاد، دينيس بوشيلين، من أجل تنظيم استطلاع شعبي على الفور للانضمام إلى روسيا.وتقدمت الغرفة الاجتماعية بجمهورية لوغانسك الشعبية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بطلب إلى رئيس البلاد ليونيد باسيتشنيك والمجلس الشعبي، من أجل تنظيم استطلاع شعبي على الفور للاعتراف بالجمهورية كيانا روسيا.وكانت منطقة دونباس تابعة لروسيا قبل إنشاء الاتحاد السوفيتي. ونُقلت تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية وفق قرار السلطة السوفيتية. واحتفظت أوكرانيا بهذه المنطقة ومناطق أخرى كانت جزءا من مالوروسيا (روسيا الصغرى) قبل إنشاء اتحاد الجمهوريات السوفيتية، حين انسحبت من الاتحاد السوفيتي في عام 1991.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".

https://sputnikarabic.ae/20220919/الغرفة-العامة-في-دونيتسك-تطالب-الرئيس-بإجراء-استفتاء-شعبي-لانضمام-الجمهورية-إلى-روسيا-1067962940.html

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