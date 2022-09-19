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رئيس مجلس دبي الرياضي: قطاع الرياضة أسهم في الناتج المحلي لدبي بمقدار 2.3%
رئيس مجلس دبي الرياضي: قطاع الرياضة أسهم في الناتج المحلي لدبي بمقدار 2.3%
كشف رئيس مجلس دبي الرياضي، منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن أن القطاع الرياضي أسهم في الناتج المحلي للإمارة بمقدار 2.3%. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T20:06+0000
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دبي
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع "الإمارات اليوم"، أوضح منصور أن قطاع الرياضة حقق مكاسب عززت إسهاماته في الناتج المحلي السنوي لدبي إلى أكثر من 9 مليارات درهم سنويا.تصريحات الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جاءت اليوم الإثنين، خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي.وأوضح أن المجلس "فخور بنمو مساهمة القطاع الرياضي في مختلف مجالاته في الناتج المحلي السنوي لدبي بنسبة كبيرة، فالرياضة أصبحت صناعة ولها مساهمة اقتصادية مهمة إلى جانب تكوين وتطوير الرياضيين من أبناء الوطن ومن مختلف الجنسيات".
https://sputnikarabic.ae/20210910/إعلام-دبي-تسجل-أسرع-نمو-للتجارة-والإنتاج-والتوظيف-منذ-عامين-1050102726.html
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دبي

رئيس مجلس دبي الرياضي: قطاع الرياضة أسهم في الناتج المحلي لدبي بمقدار 2.3%

20:06 GMT 19.09.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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كشف رئيس مجلس دبي الرياضي، منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن أن القطاع الرياضي أسهم في الناتج المحلي للإمارة بمقدار 2.3%.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع "الإمارات اليوم"، أوضح منصور أن قطاع الرياضة حقق مكاسب عززت إسهاماته في الناتج المحلي السنوي لدبي إلى أكثر من 9 مليارات درهم سنويا.
دبي مارينا، دبي، الإمارات العربية المتحدة 22 مايو 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2021
إعلام: دبي تسجل أسرع نمو للتجارة والإنتاج والتوظيف منذ عامين
10 سبتمبر 2021, 07:39 GMT
تصريحات الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جاءت اليوم الإثنين، خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي.

وقال: بلغ إسهام القطاع الرياضي في الناتج المحلي لدبي 2.3% لعام 2021، كما أن القطاع الرياضي بمختلف مجالاته يدعم توفير 105 آلاف فرصة عمل بمختلف التخصصات وبنسبة تصل إلى 3.8% من إجمالي التوظيف في دبي".

وأوضح أن المجلس "فخور بنمو مساهمة القطاع الرياضي في مختلف مجالاته في الناتج المحلي السنوي لدبي بنسبة كبيرة، فالرياضة أصبحت صناعة ولها مساهمة اقتصادية مهمة إلى جانب تكوين وتطوير الرياضيين من أبناء الوطن ومن مختلف الجنسيات".
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