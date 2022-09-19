https://sputnikarabic.ae/20220919/رئيس-وزراء-اليابان-يؤجل-زيارته-إلى-نيويورك-بسبب-إعصار-نانمادول-1067922973.html
رئيس وزراء اليابان يؤجل زيارته إلى نيويورك بسبب إعصار "نانمادول"
رئيس وزراء اليابان يؤجل زيارته إلى نيويورك بسبب إعصار "نانمادول"
أجّل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا زيارته إلى نيوروك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب إعصار نانمادول، الذي يجتاح الأجزاء الجنوبية... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T08:21+0000
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وستنعقد في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر/أيلول الجاري في نيويورك اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه كان من المقرر أن يغادر كيشيدا متوجها إلى نيويورك اليوم الاثنين ويبقى في الولايات المتحدة حتى يوم الخميس لإلقاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن عقد عدة اجتماعات ثنائية مع مسؤولين أجانب.وأضافت: "أجّل كيشيدا رحلته إلى نيويورك ليوم واحد حتى يتمكن من مراقبة الوضع. سوف يغادر يوم غد الثلاثاء".أسفر الإعصار عن مقتل شخصين وإصابة 69 آخرين، حتى صباح الاثنين، وتفيد التقارير أن جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان كانت الأكثر تضررًا.وأصدرت الحكومة أوامر إخلاء في المناطق التي يقيم فيها نحو 9.7 مليون شخص في 14 محافظة.تم العثور على رجل في محافظة فوكوكا يعتقد أنه كان في طريقه للبحث عن مأوى من الإعصار منهارًا وتأكدت لاحقًا وفاته.تم الإعلان عن وفاة رجل آخر بعد إخراجه من سيارة غارقة في الأراضي الزراعية التي غمرتها المياه في محافظة ميازاكي.من المتوقع أن يتقدم نانمادول فوق الساحل الغربي لليابان، ليتحرك شرقا ويمر من الغرب إلى الشرق فوق المناطق الشمالية لجزيرة هونشو صباح غد الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20220918/مع-اقتراب-الإعصار-نانمادول-آلاف-اليابانيين-يحتمون-بمراكز-إيواء-1067891408.html
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رئيس وزراء اليابان يؤجل زيارته إلى نيويورك بسبب إعصار "نانمادول"
08:21 GMT 19.09.2022 (تم التحديث: 08:22 GMT 19.09.2022) تابعنا عبر
أجّل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا زيارته إلى نيوروك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب إعصار نانمادول، الذي يجتاح الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد.
وستنعقد في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر/أيلول الجاري في نيويورك اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت وكالة أنباء كيودو
اليابانية أنه كان من المقرر أن يغادر كيشيدا متوجها إلى نيويورك اليوم الاثنين ويبقى في الولايات المتحدة حتى يوم الخميس لإلقاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن عقد عدة اجتماعات ثنائية مع مسؤولين أجانب.
وأضافت: "أجّل كيشيدا رحلته إلى نيويورك ليوم واحد حتى يتمكن من مراقبة الوضع. سوف يغادر يوم غد الثلاثاء".
أسفر الإعصار
عن مقتل شخصين وإصابة 69 آخرين، حتى صباح الاثنين، وتفيد التقارير أن جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان كانت الأكثر تضررًا.
وأصدرت الحكومة أوامر إخلاء في المناطق التي يقيم فيها نحو 9.7 مليون شخص في 14 محافظة.
تم العثور على رجل في محافظة فوكوكا يعتقد أنه كان في طريقه للبحث عن مأوى من الإعصار منهارًا وتأكدت لاحقًا وفاته.
تم الإعلان عن وفاة رجل آخر بعد إخراجه من سيارة غارقة في الأراضي الزراعية التي غمرتها المياه في محافظة ميازاكي.
من المتوقع أن يتقدم نانمادول فوق الساحل الغربي لليابان، ليتحرك شرقا ويمر من الغرب إلى الشرق فوق المناطق الشمالية لجزيرة هونشو صباح غد الثلاثاء.