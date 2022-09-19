https://sputnikarabic.ae/20220919/زعيم-البوليساريو-يتهم-المغرب-وإسرائيل-باستهداف-الشعب-الصحراوي-وتهديد-المنطقة-1067950700.html
زعيم البوليساريو يتهم المغرب وإسرائيل باستهداف "الشعب الصحراوي" وتهديد المنطقة
زعيم البوليساريو يتهم المغرب وإسرائيل باستهداف "الشعب الصحراوي" وتهديد المنطقة
اتهم زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، المغرب وإسرائيل باستهداف ما سماه "الشعب الصحراوي" وتهديد السلم والأمن في المنطقة. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T13:38+0000
2022-09-19T13:38+0000
2022-09-19T13:38+0000
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جاءت تصريحات غالي خلال إشرافه على "تنصيب اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس عشر للجبهة"، إذ أشار إلى أن "المغرب نسف اتفاق وقف إطلاق النار".وبحسب وكالة الأنباء الصحراوية، "أكد غالي وجود تكالب مخزني صهيوني، مع أطراف أخرى معروفة لاستهداف، ليس فقط حقوق شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال، ولكن الأمن والسلم والاستقرار في كامل المنطقة، بما في ذلك تكثيف تدفق المخدرات المغربية لدعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية".ولفت غالي إلى أن "العدو ما زال يحشد تحالفاته، ذات الأجندات المشبوهة، لمحاولة التأثير على كفاح شعبنا ومقاومته وصموده، وعلى عدة محاور، خارجية وداخلية، بأخبث الأساليب والمؤامرات، لضرب المعنويات والمحاولة المستمرة لزرع الشقاق واستهداف شرعية وتمثيلية الجبهة الشعبية ومكانة الدولة الصحراوية في إفريقيا والعالم".
https://sputnikarabic.ae/20220907/المغرب-يؤكد-مجددا-رفضه-استقبال-الرئيس-التونسي-زعيم-جبهة-البوليساريو-1067407960.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
زعيم البوليساريو يتهم المغرب وإسرائيل باستهداف "الشعب الصحراوي" وتهديد المنطقة
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اتهم زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، المغرب وإسرائيل باستهداف ما سماه "الشعب الصحراوي" وتهديد السلم والأمن في المنطقة.
جاءت تصريحات غالي خلال إشرافه على "تنصيب اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس عشر للجبهة"، إذ أشار إلى أن "المغرب نسف اتفاق وقف إطلاق النار".
وبحسب وكالة الأنباء الصحراوية
، "أكد غالي وجود تكالب مخزني صهيوني، مع أطراف أخرى معروفة لاستهداف، ليس فقط حقوق شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال، ولكن الأمن والسلم والاستقرار في كامل المنطقة، بما في ذلك تكثيف تدفق المخدرات المغربية لدعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية".
ولفت غالي إلى أن "العدو ما زال يحشد تحالفاته، ذات الأجندات المشبوهة، لمحاولة التأثير على كفاح شعبنا ومقاومته وصموده، وعلى عدة محاور، خارجية وداخلية، بأخبث الأساليب والمؤامرات، لضرب المعنويات والمحاولة المستمرة لزرع الشقاق واستهداف شرعية وتمثيلية الجبهة الشعبية ومكانة الدولة الصحراوية في إفريقيا والعالم".