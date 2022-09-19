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https://sputnikarabic.ae/20220919/زلزال-بقوة-75-درجة-يضرب-غربي-المكسيك--1067969937.html
زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب غربي المكسيك
زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب غربي المكسيك
أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، اليوم الاثنين، بأن زلزالا بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر ضرب غربي المكسيك. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T19:21+0000
2022-09-19T19:22+0000
زلزال يضرب سواحل المكسيك
زلزال المكسيك
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح المركز أن الزلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر كان قد ضرب ولاية ميتشواكان على الساحل الغربي للبلاد، وبالتحديد على بعد 41 كم من مدينة بلاكيتا دي موريلوس.حذرت السلطات المحلية من احتمال وقوع أمواج تسونامي نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب المكسيك، وفقا "فرانس برس".جاء زلزال اليوم بالتزامن مع ذكرى زلزالين شديدين وقعا عامين 1985 و2017.
https://sputnikarabic.ae/20220802/زلزال-بقوة-41-درجات-يضرب-جنوب-غرب-المكسيك-1065876931.html
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زلزال يضرب سواحل المكسيك, زلزال المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال يضرب سواحل المكسيك, زلزال المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن

زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب غربي المكسيك

19:21 GMT 19.09.2022 (تم التحديث: 19:22 GMT 19.09.2022)
© AP Photo / Bernardino Hernandezزلزال بقوة 7.4 درجة يهز جنوب غرب المكسيك، 7 سبتمبر 2021
زلزال بقوة 7.4 درجة يهز جنوب غرب المكسيك، 7 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Bernardino Hernandez
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أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، اليوم الاثنين، بأن زلزالا بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر ضرب غربي المكسيك.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح المركز أن الزلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر كان قد ضرب ولاية ميتشواكان على الساحل الغربي للبلاد، وبالتحديد على بعد 41 كم من مدينة بلاكيتا دي موريلوس.
زلزال قوته 7.1 درجة ضرب وسط المكسيك، 19 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب غربي المكسيك
2 أغسطس, 04:43 GMT
حذرت السلطات المحلية من احتمال وقوع أمواج تسونامي نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب المكسيك، وفقا "فرانس برس".
جاء زلزال اليوم بالتزامن مع ذكرى زلزالين شديدين وقعا عامين 1985 و2017.
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