https://sputnikarabic.ae/20220919/شركة-روسية-تستعد-لبناء-مزارع-في-السعودية-والإمارات-والهند-1067961982.html
شركة روسية تستعد لبناء مزارع في السعودية والإمارات والهند
شركة روسية تستعد لبناء مزارع في السعودية والإمارات والهند
أفادت شركة "أي فارم" الروسية المصنعة للمزارع العمودية ببناء مزارع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والهند 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T15:59+0000
2022-09-19T15:59+0000
2022-09-19T15:59+0000
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وأشارت الشركة الروسية، أنه يتم إنشاء مزرعة باستخدام تقنيات الشركة في الرياض، وفي دبي. الأولى بمساحة 2.5 ألف متر مربع ومن المقرر أن يبدأ العمل بها في سبتمبر 2022. وستحقق حوالي 23 طنا من المنتجات شهريا. أما الثانية بمساحة 746 متر مربع بنهاية عام 2022. ومن المقرر أيضا إطلاق مزرعة فراولة عمودية في نهاية العام في مومباي بالهند.ولم تكشف الشركة عن تكلفة المشاريع، ولكن وفقا للحسابات التقديرية، يمكن أن تقدر قيمة المزرعة في الإمارات بحوالي 1.5 مليون يورو.يذكر أن مركز التصدير الروسي أفاد في وقت سابق بمشاركة خمسين مصنع روسي للمنتجات الزراعية ومطوري التكنولوجيا للقطاع في المعرض السعودي الدولي التاسع والثلاثين للزراعة 2022 للصناعات الزراعية، وسيكون المعرض الوطني تحت علامة "صنع في روسيا" هو الأكبر في تاريخ المعرض.على مساحة تزيد عن 1.15 ألف متر مربع في الجناح رقم 5 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ستعرض الشركات الروسية منتجات اللحوم والألبان والحبوب والزيوت والدهون والحلويات والأسماك والمأكولات البحرية، وكذلك المعدات والحلول الخاصة بمجمع الصناعات الزراعية.تم تنظيم المعرض بدعم من وزارة الزراعة الروسية ومركز التصدير الروسي والمركز الفيدرالي.ومن المقرر مناقشة آفاق تطوير التجارة المتبادلة في المنتجات الزراعية بين روسيا والمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، التخطيط لسلسلة من الاجتماعات والمفاوضات الثنائية بين رواد الأعمال الروس والشركاء الأجانب المحتملين.وتتمتع روسيا والمملكة العربية السعودية بعلاقة تاريخية طويلة، والزراعة هي أحد المجالات المهمة وذات الأولوية للتعاون الثنائي مع إمكانات كبيرة للتوسع والنمو. المملكة العربية السعودية هي أكبر مشتر للشعير الروسي، بالإضافة لنمو الطلب على المنتجات الروسية الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20220913/مشاركة-دولية-للعلامة-التجارية-صنع-في-روسيا-في-تركيا-والسعودية-1067684863.html
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اقتصاد, روسيا, أخبار الهند اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
اقتصاد, روسيا, أخبار الهند اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
شركة روسية تستعد لبناء مزارع في السعودية والإمارات والهند
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أفادت شركة "أي فارم" الروسية المصنعة للمزارع العمودية ببناء مزارع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والهند
وأشارت الشركة الروسية
، أنه يتم إنشاء مزرعة باستخدام تقنيات الشركة في الرياض، وفي دبي. الأولى بمساحة 2.5 ألف متر مربع ومن المقرر أن يبدأ العمل بها في سبتمبر 2022. وستحقق حوالي 23 طنا من المنتجات شهريا. أما الثانية بمساحة 746 متر مربع بنهاية عام 2022. ومن المقرر أيضا إطلاق مزرعة فراولة عمودية في نهاية العام في مومباي بالهند.
ولم تكشف الشركة عن تكلفة المشاريع، ولكن وفقا للحسابات التقديرية، يمكن أن تقدر قيمة المزرعة في الإمارات بحوالي 1.5 مليون يورو.
يذكر أن مركز التصدير الروسي
أفاد في وقت سابق بمشاركة خمسين مصنع روسي للمنتجات الزراعية ومطوري التكنولوجيا للقطاع في المعرض السعودي الدولي التاسع والثلاثين للزراعة 2022 للصناعات الزراعية، وسيكون المعرض الوطني تحت علامة "صنع في روسيا" هو الأكبر في تاريخ المعرض.
على مساحة تزيد عن 1.15 ألف متر مربع في الجناح رقم 5 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ستعرض الشركات الروسية منتجات اللحوم والألبان والحبوب والزيوت والدهون والحلويات والأسماك والمأكولات البحرية، وكذلك المعدات والحلول الخاصة بمجمع الصناعات الزراعية.
تم تنظيم المعرض بدعم من وزارة الزراعة الروسية ومركز التصدير الروسي
والمركز الفيدرالي.
ومن المقرر مناقشة آفاق تطوير التجارة المتبادلة
في المنتجات الزراعية بين روسيا والمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، التخطيط لسلسلة من الاجتماعات والمفاوضات الثنائية بين رواد الأعمال الروس والشركاء الأجانب المحتملين.
وتتمتع روسيا والمملكة العربية السعودية بعلاقة تاريخية طويلة، والزراعة هي أحد المجالات المهمة وذات الأولوية للتعاون الثنائي مع إمكانات كبيرة للتوسع والنمو. المملكة العربية السعودية هي أكبر مشتر للشعير الروسي، بالإضافة لنمو الطلب على المنتجات الروسية الأخرى.