https://sputnikarabic.ae/20220919/صحيفة-بلدان-الاتحاد-الأوروبي-قد-تشهد-اندلاع-ثورة-الخبز-1067964289.html

صحيفة: بلدان الاتحاد الأوروبي قد تشهد اندلاع "ثورة الخبز"

صحيفة: بلدان الاتحاد الأوروبي قد تشهد اندلاع "ثورة الخبز"

أشارت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية إلى أن الزيادة الحادة في أسعار الخبز في دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات شعبية واندلاع "ثورة خبز" حقيقية. 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T16:45+0000

2022-09-19T16:45+0000

2022-09-19T16:45+0000

اقتصاد

أخبار الاتحاد الأوروبي

إيطاليا

أزمة خبز

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وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن أسعار الخبز في أوروبا وصلت لمستويات قياسية، حيث ارتفعت بنسبة 18% في المتوسط ​.ولفت الصحفي الإيطالي إيمانويل بونيني إلى أن ربع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعاني من مشكلة تؤثر بشكل وثيق على الحياة اليومية للعائلات، ويتعين على الكتلة المكونة من 27 دولة التعامل مع زيادات في الأسعار. حتى الآن تمكنت فقط فرنسا وهولندا من كبح هذا الارتفاع نوعا ما، حيث بلغت نسبة الارتفاع لديهما 8.2 و9.6% على التوالي".وذكر بونيني إن الإيطاليين واجهوا أكثر من مرة في التاريخ ارتفاعا حادا في أسعار الخبز، وقد أدى ذلك دائما إلى أعمال شغب.يذكر أن صحف غربية أكدت في وقت سابق بأن القارة العجوز سوف تنزلق إلى أتون العصور الوسطى في حال تخليها عن الغاز الروسي، حيث تسبب أزمة الطاقة حدوث سلسلة أزمات متتالية في دول الاتحاد الأوروبي.

https://sputnikarabic.ae/20220912/صحيفة-من-دون-الغاز-الروسي-أوروبا-تنزلق-إلى-أتون-العصور-الوسطى--1067656406.html

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اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي, إيطاليا, أزمة خبز