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https://sputnikarabic.ae/20220919/صحيفة-بلدان-الاتحاد-الأوروبي-قد-تشهد-اندلاع-ثورة-الخبز-1067964289.html
صحيفة: بلدان الاتحاد الأوروبي قد تشهد اندلاع "ثورة الخبز"
صحيفة: بلدان الاتحاد الأوروبي قد تشهد اندلاع "ثورة الخبز"
أشارت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية إلى أن الزيادة الحادة في أسعار الخبز في دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات شعبية واندلاع "ثورة خبز" حقيقية. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T16:45+0000
2022-09-19T16:45+0000
اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي
إيطاليا
أزمة خبز
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وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن أسعار الخبز في أوروبا وصلت لمستويات قياسية، حيث ارتفعت بنسبة 18% في المتوسط ​.ولفت الصحفي الإيطالي إيمانويل بونيني إلى أن ربع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعاني من مشكلة تؤثر بشكل وثيق على الحياة اليومية للعائلات، ويتعين على الكتلة المكونة من 27 دولة التعامل مع زيادات في الأسعار. حتى الآن تمكنت فقط فرنسا وهولندا من كبح هذا الارتفاع نوعا ما، حيث بلغت نسبة الارتفاع لديهما 8.2 و9.6% على التوالي".وذكر بونيني إن الإيطاليين واجهوا أكثر من مرة في التاريخ ارتفاعا حادا في أسعار الخبز، وقد أدى ذلك دائما إلى أعمال شغب.يذكر أن صحف غربية أكدت في وقت سابق بأن القارة العجوز سوف تنزلق إلى أتون العصور الوسطى في حال تخليها عن الغاز الروسي، حيث تسبب أزمة الطاقة حدوث سلسلة أزمات متتالية في دول الاتحاد الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20220912/صحيفة-من-دون-الغاز-الروسي-أوروبا-تنزلق-إلى-أتون-العصور-الوسطى--1067656406.html
إيطاليا
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اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي, إيطاليا, أزمة خبز
اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي, إيطاليا, أزمة خبز

صحيفة: بلدان الاتحاد الأوروبي قد تشهد اندلاع "ثورة الخبز"

16:45 GMT 19.09.2022
CC0 / / خبز
خبز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
CC0 / /
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أشارت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية إلى أن الزيادة الحادة في أسعار الخبز في دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات شعبية واندلاع "ثورة خبز" حقيقية.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن أسعار الخبز في أوروبا وصلت لمستويات قياسية، حيث ارتفعت بنسبة 18% في المتوسط ​.
ولفت الصحفي الإيطالي إيمانويل بونيني إلى أن ربع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعاني من مشكلة تؤثر بشكل وثيق على الحياة اليومية للعائلات، ويتعين على الكتلة المكونة من 27 دولة التعامل مع زيادات في الأسعار. حتى الآن تمكنت فقط فرنسا وهولندا من كبح هذا الارتفاع نوعا ما، حيث بلغت نسبة الارتفاع لديهما 8.2 و9.6% على التوالي".
وذكر بونيني إن الإيطاليين واجهوا أكثر من مرة في التاريخ ارتفاعا حادا في أسعار الخبز، وقد أدى ذلك دائما إلى أعمال شغب.
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
صحيفة: من دون الغاز الروسي أوروبا تنزلق إلى أتون العصور الوسطى
12 سبتمبر, 20:31 GMT
يذكر أن صحف غربية أكدت في وقت سابق بأن القارة العجوز سوف تنزلق إلى أتون العصور الوسطى في حال تخليها عن الغاز الروسي، حيث تسبب أزمة الطاقة حدوث سلسلة أزمات متتالية في دول الاتحاد الأوروبي.
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