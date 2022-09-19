https://sputnikarabic.ae/20220919/صربيا-نعمل-مع-الولايات-المتحدة-على-شراكة-استراتيجية-في-مجال-الطاقة-1067966025.html
صربيا: نعمل مع الولايات المتحدة على شراكة استراتيجية في مجال الطاقة
صربيا: نعمل مع الولايات المتحدة على شراكة استراتيجية في مجال الطاقة
قالت وزيرة الطاقة الصربية زورانا ميهايلوفيتش اليوم الاثنين، إن بلادها والولايات المتحدة تعملان منذ أكثر من عام على مشروع اتفاق من شأنه تحسين تعاونهما... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T17:11+0000
2022-09-19T17:11+0000
2022-09-19T17:11+0000
صربيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت الوزيرة: "منذ أكثر من عام ونحن نعمل على مسودة اتفاقية للتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة بين الحكومتين، وهي خطوة مهمة للغاية في تحسين التعاون بين صربيا والولايات المتحدة في هذا المجال".تحدثت ميهايلوفيتش في لقاء مع السفير الأمريكي كريستوفر هيل في بلغراد، وقالت إن صربيا كانت في بداية تحول الطاقة وستعتمد على خبرة الدول المتقدمة تكنولوجيا لتكثيف إنتاج الطاقة الخضراء وتحسين أمن الطاقة.تخطط صربيا لبناء محطة هجينة للطاقة المائية على نهر الدانوب "جرداب 3"، والتي ستكون بقدرة تخزين 2400 ميغاواط وقادرة على توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.قال الرئيس الصربي العام الماضي إن الدولة البلقانية ستنفق 380 مليون دولار لإصلاح محطتي جرداب 1 و 2 للطاقة الكهرومائية.
https://sputnikarabic.ae/20220829/فوتشيتش-يعلن-نية-صربيا-استيراد-النفط-من-العراق-1067010065.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
صربيا, الولايات المتحدة الأمريكية
صربيا, الولايات المتحدة الأمريكية
صربيا: نعمل مع الولايات المتحدة على شراكة استراتيجية في مجال الطاقة
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قالت وزيرة الطاقة الصربية زورانا ميهايلوفيتش اليوم الاثنين، إن بلادها والولايات المتحدة تعملان منذ أكثر من عام على مشروع اتفاق من شأنه تحسين تعاونهما الاستراتيجي في مجال الطاقة.
موسكو - سبوتنيك
. وذكرت الوزيرة: "منذ أكثر من عام ونحن نعمل على مسودة اتفاقية للتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة بين الحكومتين، وهي خطوة مهمة للغاية في تحسين التعاون بين صربيا والولايات المتحدة في هذا المجال".
تحدثت ميهايلوفيتش في لقاء مع السفير الأمريكي كريستوفر هيل في بلغراد، وقالت إن صربيا كانت في بداية تحول الطاقة وستعتمد على خبرة الدول المتقدمة تكنولوجيا لتكثيف إنتاج الطاقة
الخضراء وتحسين أمن الطاقة.
تخطط صربيا لبناء محطة هجينة للطاقة المائية على نهر الدانوب "جرداب 3"، والتي ستكون بقدرة تخزين 2400 ميغاواط وقادرة على توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
قال الرئيس الصربي العام الماضي إن الدولة البلقانية ستنفق 380 مليون دولار لإصلاح محطتي جرداب 1 و 2 للطاقة الكهرومائية.