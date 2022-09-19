https://sputnikarabic.ae/20220919/صندوق-النقد-المفاوضات-مع-مصر-وتونس-تتقدم-وسيتم-الانتهاء-منها-قريبا-1067962719.html
صندوق النقد: المفاوضات مع مصر وتونس تتقدم وسيتم الانتهاء منها قريبا
صندوق النقد: المفاوضات مع مصر وتونس تتقدم وسيتم الانتهاء منها قريبا
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن المفاوضات مع مصر وتونس للحصول على تمويل "في تقدّم مستمر، وسيتم الانتهاء منها... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T16:08+0000
2022-09-19T16:08+0000
2022-09-19T16:08+0000
مصر
اقتصاد
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جاء ذلك في تصريحات لموقع "الشرق/بلومبرغ" على هامش مشاركته في ورشة "العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي"، التي عُقدت اليوم الاثنين في مدينة جدة السعودية.وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس/آذار الماضي، وهي المرة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحد دون الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي.كان وزير المالية المصري محمد معيط، قال في تصريحات سابقة إن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليارا.
https://sputnikarabic.ae/20220829/وزير-المالية-المصري-صندوق-النقد-الدولي-لم-يطالب-بخفض-الدعم-عن-المواطنين-1066980675.html
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مصر, اقتصاد
صندوق النقد: المفاوضات مع مصر وتونس تتقدم وسيتم الانتهاء منها قريبا
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قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن المفاوضات مع مصر وتونس للحصول على تمويل "في تقدّم مستمر، وسيتم الانتهاء منها خلال فترة قريبة".
جاء ذلك في تصريحات لموقع "الشرق/بلومبرغ
" على هامش مشاركته في ورشة "العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي"، التي عُقدت اليوم الاثنين في مدينة جدة السعودية.
وأضاف أزعور أن "المفاوضات تجري على برامج جديدة، تواكب عمليات إصلاحية وبرامج اقتصادية وضعتها الحكومتان المصرية والتونسية، أما تحديد مبالغ القروض التي سيقدّمها الصندوق للبلدين فيتمّ عند انتهاء المفاوضات"، وفق قوله.
وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس/آذار الماضي، وهي المرة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحد دون الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي.
كان وزير المالية المصري محمد معيط، قال في تصريحات سابقة إن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليارا.